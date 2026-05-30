Nhiều người ở 2 tỉnh trúng giải độc đắc và an ủi xổ số miền Nam

Sáng 30-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi có nhiều khách hàng trúng giải độc đắc, giải an ủi vé số đài Trà Vinh và đài Bình Dương.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 29-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Quốc Anh

Theo đó, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 29-5, giải độc đắc (dãy số 512263) được xác định trúng tại Vĩnh Long.

Nơi bán trúng giải độc đắc 16 vé Trà Vinh là đại lý vé số Quốc Anh ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Trà Vinh cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy và đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 181994) của vé số Bình Dương được xác định trúng tại tỉnh Lâm Đồng.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Bình Dương là đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐLVS Hồng Phúc

Giải an ủi của vé số Bình Dương cũng trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hồng Phúc và đại lý Kim Trang ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Cà Mau.

Xổ số miền Nam ngày 30-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước. Ảnh: ĐLVS Thanh

