Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị kiểm điểm vì 12 hộ dân chưa có nhà để về sau thiên tai

Văn phòng Chính phủ vừa có Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng do thiên tai, bão, lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.



Hiện trường vụ sạt lở ở xã Khe Sanh. Ảnh: NLĐO

Thủ tướng biểu dương lãnh đạo các Bộ, cơ quan, ngày Chủ Nhật 13-12 vừa qua đã tham dự cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó có việc khắc phục sạt lở đe dọa tới an toàn của 12 hộ dân khu vực xã Khe Sanh đang ở tạm nơi khác.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương tinh thần nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó, kịp thời hỗ trợ nhân dân hoàn thành việc sửa chữa 3.466 nhà bị hư hại (dưới 30%), xây dựng lại xong 8 căn nhà bị sập đổ, hư hại nặng, bảo đảm chống an cư cho người dân sau thiên tai.

Về công tác khắc phục sự cố sạt lở ảnh hưởng đến an toàn nhà ở của 12 hộ dân tại xã Khe Sanh, Thủ tướng đánh giá các cơ quan của tỉnh Quảng Trị có thiếu sót, chưa tuân thủ đúng quy định, chưa kịp thời xử lý ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Hiện nay, sau gần 1 tháng, 12 hộ dân với 47 nhân khẩu chưa thể trở về nhà, phải ở tạm tại trụ sở cơ quan huyện Hướng Hóa cũ.

"Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị cần tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm việc chậm khắc phục sự cố sạt lở và vắng mặt tại cuộc họp mà không báo cáo theo quy định của Đảng và Nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ trước 20-12-2025" - Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh việc chăm lo chỗ ở cho nhân dân theo "Chiến dịch Quang Trung" nói chung và 12 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại khu vực xã Khe Sanh nói riêng, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ là việc rất quan trọng, cấp bách, không chỉ là trách nhiệm chính trị bình thường mà là mệnh lệnh từ trái tim đến trái tim, là tình cảm đối với nhân dân với tình dân tộc, nghĩa đồng bào sâu nặng. Do vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan phải đặt mình vào địa vị của người dân, tránh quan liệu, hình thức, coi việc của người người dân như việc nhà mình, phối hợp với lực lượng quân đội tập trung toàn lực để xử lý ngay.

UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị ngay mặt bằng, nguyên, vật liệu, các điều kiện và thủ tục pháp lý cần thiết theo tình huống khẩn cấp, bảo đảm đúng quy định.

Bộ Quốc phòng điều động ngay lực lượng công binh hỗ trợ địa phương thực hiện công tác thi công công trình chống sạt lở và hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa.

Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị phân công 1 cán bộ trong Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo việc này, bảo đảm việc xử lý phòng, chống sạt lở xong trước ngày 31-12-2025 để người dân sớm được trở về nhà, sửa chữa nhà cửa, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho nhân dân.

Trước đó, ngày 16 đến 17-11, mưa đặc biệt lớn tại vùng núi phía Tây Quảng Trị khiến taluy phía sau các nhà dân trên đường Hùng Vương, xã Khe Sanh - bị sạt xuống sâu 15 m, kéo dài 170 m, rộng khoảng 30 m, ảnh hưởng diện tích 5.000 m². Đất trôi lấn gần 1 m vào móng nhà, làm hư hỏng nặng 2 căn và gây nứt, sụt lún 10 căn còn lại.

Toàn bộ 12 hộ được sơ tán khẩn cấp đến nơi ở an toàn tại 2 trụ sở dôi dư sau sáp nhập của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ).