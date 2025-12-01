HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Nhiều nhóm cứu thương 0 đồng ở Lâm Đồng dừng hoạt động, Sở Y tế lên tiếng

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Ngay sau công văn của Sở Y tế Lâm Đồng, nhiều nhóm thương thiện nguyện đã tạm dừng hoạt động.

Ngày 28-11, Sở Y tế Lâm Đồng phát công văn gửi Công an tỉnh, UBND các địa phương và toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh, yêu cầu quản lý chặt hoạt động vận chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương.

Nhiều đội cứu thương thiện nguyện ngừng hoạt động

Văn bản nêu rõ thời gian qua xuất hiện nhiều phương tiện mang biển "Cứu thương", "0 đồng", "thiện nguyện" nhưng không thuộc đơn vị y tế quản lý, không giấy phép, thậm chí có dấu hiệu thu phí trá hình, sử dụng đèn – còi ưu tiên trái phép, gây bức xúc và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngành y.

Ngay sau khi công văn được ban hành, nhiều nhóm cứu thương thiện nguyện tại Lâm Đồng như "Cứu Thương 0Đ Bình Thuận", "Cứu thương 0Đ La Gi" bày tỏ lo lắng. Các nhóm cho rằng họ hoạt động nhiều năm dựa trên tinh thần thiện nguyện, không thu tiền, không trục lợi và trở thành điểm tựa cho người nghèo, người già, bệnh nhân khó khăn.

Trong ngày 30-11, nhiều nhóm cứu thương thiện nguyện cũng tạm dừng hoạt động do lo ngại điều chỉnh của văn bản Sở Y tế Lâm Đồng ban hành.

Cảnh báo về hoạt động nhóm cứu thương 0 Đồng tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Đội xe "Cứu Thương 0Đ Bình Thuận" thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 30-11. Ảnh: DT

Anh Nguyễn Văn Hà, Đội trưởng "Cứu Thương 0Đ Bình Thuận" cho biết, gần 5 năm qua, với 3 xe cứu thương, nhóm đã hỗ trợ hơn 9.000 trường hợp, hoàn toàn miễn phí.

"Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân trong những thời điểm nguy nan nhất. Nếu áp dụng nghiêm ngặt theo nội dung văn bản thì sẽ rất khó. Người nghèo, người bị nạn, những ca cấp cứu không có điều kiện… họ biết trông cậy vào đâu?" – anh Hà nói.

Khoảng trống

Việc nhiều đội cứu thương thiện nguyện tại khu vực Bình Thuận cũ đồng loạt tạm dừng hoạt động đã tạo ra một khoảng trống đáng kể trong hệ thống vận chuyển người bệnh.

Nhiều bệnh nhân nghèo lâu nay trông cậy vào các đội xe 0 đồng để kịp thời lên bệnh viện tuyến trên nay loay hoay tìm phương tiện.

Ở một số địa bàn, thậm chí người dân quen thuộc với các số điện thoại đường dây nóng của cứu thương thiện nguyện. "Chúng tôi nghĩ ngành y tế cũng như các đội thiện nguyện sớm ngồi lại, tìm tiếng nói chung để các xe hoạt động trở lại. Bà con tại Phan Thiết hầu hết đều mong muốn các xe cứu thương thiện nguyện được tạo điều kiện hoạt động, giúp rất nhiều cho dân nghèo" – ông Phạm Văn Thắng, người dân phường Phan Thiết, nói.

Sở Y tế Lâm Đồng nói gì?

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, khẳng định bản chất của công văn không nhằm "đóng cửa" xe cứu thương thiện nguyện mà để bảo đảm an toàn y tế và quyền lợi của bệnh nhân.

Theo ông Vũ, địa bàn Lâm Đồng quá rộng, các đội xe cứu thương thiện nguyện hoạt động rất nhiều nên có nơi này nơi kia lợi dụng danh nghĩa để hoạt động trá hình, cần chấn chỉnh.

Cảnh báo về hoạt động nhóm cứu thương 0 Đồng tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Các nhóm cứu thương thiện nguyện hoạt động tại khu vực Phan Thiết là hình ảnh quen thuộc của nhiều người dân. Ảnh: DT

"Hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là về cứu thương, chúng tôi không cấm cản, mà còn khuyến khích để giảm sự quá tải cho ngành y tế. Tuy nhiên, hoạt động này đều được điều chỉnh trong quy định của Bộ Y tế. Trước giờ thì mình nới lỏng để cho hoạt động. Tuy nhiên, bây giờ địa bàn rộng và nhiều phát sinh trong cứu thương này ở nhiều khu vực khác nên buộc phải rà soát, chấn chỉnh" – bác sĩ Vũ nói.

Về các nhóm cứu thương thiện nguyện ở khu vực tỉnh Bình Thuận cũ đang tạm dừng hoạt động, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đang hướng dẫn các phòng nghiệp vụ phối hợp với các đội xe này để được hỗ trợ cấp phép hoạt động.

"Xe cứu thương cần bảo đảm 2 điều kiện lớn. Thứ nhất về đèn còi, an toàn xe thì phía Công an họ sẽ quản lý, cấp phép. Thứ 2 về ngành y tế thì có quy định trong hỗ trợ xử lý cứu thương để phòng ngừa những trường hợp thiếu kiến thức chuyên môn khi đến sơ cứu, cấp cứu không đúng cách thì sẽ nguy hiểm trước khi chuyển tới nơi khám chữa bệnh" – ông Vũ nói.

