Nhiều phản ánh của cử tri được giải quyết

Tại hội nghị, đã có 9 lượt ý kiến phát biểu của cử tri với 19 ý kiến liên quan đến phòng chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, an toàn thực phẩm, hạ tầng giao thông, quy hoạch, chính sách về bảo hiểm y tế, giáo dục, an sinh xã hội, kinh tế, trường học...

Với vấn đề tội phạm công nghệ cao lừa đảo trên không gian mạng, đại biểu Quốc hội Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, thông tin đây là một trong những nội dung được Quốc hội quan tâm và các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống. Tuy nhiên, công nghệ hiện nay phát triển nhanh, tội phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, bên cạnh việc Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát và tăng cường giải pháp hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật, bà mong mỗi cá nhân, gia đình luôn nâng cao cảnh giác.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 22-12 Ảnh: LÊ VĨNH

Sáng cùng ngày, Tổ đại biểu số 4, Quốc hội Khóa XV tiếp xúc cử tri các phường Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài. Sau khi thông tin về kỳ họp Quốc hội vừa qua, bà Văn Thị Bạch Tuyết phản hồi nhiều ý kiến cử tri. Trong đó, liên quan kiến nghị về chợ truyền thống Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng), bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết TP HCM sẽ có những bước hỗ trợ cho tiểu thương các chợ truyền thống, nhất là trong chuyển đổi số, qua đó giúp tiểu thương tăng doanh thu, có kênh để quảng bá hàng hóa. Với vấn đề trạm sạc xe điện, UBND thành phố đang rà soát, tiến tới công bố rộng rãi danh sách vị trí lắp đặt trạm sạc nhằm bảo đảm các trạm này phục vụ tốt nhất...

Dịp này, bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng thay mặt Tổ đại biểu số 4 gửi lời cảm ơn đến các cử tri của quận 10 trước đây và 3 phường hiện nay là Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài đã tín nhiệm, ủng hộ và bầu các đại biểu trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, nhiều phản ánh của cử tri đã được chính quyền địa phương, Chính phủ, các bộ, ngành và Quốc hội ghi nhận, giải quyết. Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề chưa được giải quyết một cách thấu đáo do vướng các quy định và bà mong cử tri thông cảm, chia sẻ.



