HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều phản ánh của cử tri được giải quyết

Lê Vĩnh - Huyền Trân

Tại TP HCM chiều 22-12, Tổ đại biểu số 4, Quốc hội Khóa XV tiếp xúc cử tri các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông.

Tại hội nghị, đã có 9 lượt ý kiến phát biểu của cử tri với 19 ý kiến liên quan đến phòng chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, an toàn thực phẩm, hạ tầng giao thông, quy hoạch, chính sách về bảo hiểm y tế, giáo dục, an sinh xã hội, kinh tế, trường học...

Với vấn đề tội phạm công nghệ cao lừa đảo trên không gian mạng, đại biểu Quốc hội Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, thông tin đây là một trong những nội dung được Quốc hội quan tâm và các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống. Tuy nhiên, công nghệ hiện nay phát triển nhanh, tội phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, bên cạnh việc Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát và tăng cường giải pháp hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật, bà mong mỗi cá nhân, gia đình luôn nâng cao cảnh giác.

Nhiều phản ánh của cử tri được giải quyết - Ảnh 1.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 22-12 Ảnh: LÊ VĨNH

Sáng cùng ngày, Tổ đại biểu số 4, Quốc hội Khóa XV tiếp xúc cử tri các phường Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài. Sau khi thông tin về kỳ họp Quốc hội vừa qua, bà Văn Thị Bạch Tuyết phản hồi nhiều ý kiến cử tri. Trong đó, liên quan kiến nghị về chợ truyền thống Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng), bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết TP HCM sẽ có những bước hỗ trợ cho tiểu thương các chợ truyền thống, nhất là trong chuyển đổi số, qua đó giúp tiểu thương tăng doanh thu, có kênh để quảng bá hàng hóa. Với vấn đề trạm sạc xe điện, UBND thành phố đang rà soát, tiến tới công bố rộng rãi danh sách vị trí lắp đặt trạm sạc nhằm bảo đảm các trạm này phục vụ tốt nhất...

Dịp này, bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng thay mặt Tổ đại biểu số 4 gửi lời cảm ơn đến các cử tri của quận 10 trước đây và 3 phường hiện nay là Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài đã tín nhiệm, ủng hộ và bầu các đại biểu trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, nhiều phản ánh của cử tri đã được chính quyền địa phương, Chính phủ, các bộ, ngành và Quốc hội ghi nhận, giải quyết. Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề chưa được giải quyết một cách thấu đáo do vướng các quy định và bà mong cử tri thông cảm, chia sẻ.


Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri khu vực Bình Dương cũ

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri khu vực Bình Dương cũ

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đại biểu Quốc hội đang tiếp xúc cử tri phường Dĩ An và Đông Hòa (khu vực Bình Dương cũ) sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, chính quyền của Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri bà Văn Thị Bạch Tuyết Thành ủy TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo