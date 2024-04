Những phim Việt thắng đậm và thua đau!

Phim "Mai" của Trấn Thành là tác phẩm thắng đậm nhất không chỉ từ năm 2024 đến nay mà cả trong lịch sử điện ảnh Việt. Hiện tại, "Mai" đang dẫn đầu danh sách tác phẩm Việt ăn khách nhất với 520 tỉ đồng doanh thu ở thị trường nội địa. Phim đang được chiếu tại hải ngoại, dự kiến tổng doanh thu vẫn tiếp tục tăng.



Phim "Mai" thắng đậm

Tác phẩm hiện đang chinh chiến nước ngoài

Phim "Gặp lại chị bầu" do Nhất Trung đạo diễn tuy không gặt hái doanh thu cao như "Mai" nhưng vẫn thu hơn 92,7 tỉ đồng trong dịp Tết Giáp Thìn (theo thống kê của trang Box Office Vietnam).

Phim "Gặp lại chị bầu" cũng gặt hái doanh thu cao

Đây là hai phim Việt được xem như thắng đậm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Những phim Việt thua đau khi ra rạp gần đây có: "Quý cô thừa kế 2" và "Sáng đèn".

Trong đó, phim "Quý cô thừa kế 2" do Hoàng Duy đạo diễn. Phim ra rạp dịp 8-3, chỉ thu được hơn 6,4 tỉ đồng (theo thống kê của trang Box Office Vietnam). Con số này không đáng kể so với số kinh phí lên đến 33 tỉ đồng. Việc phim lỗ nặng được cho là do phần kịch bản nhàm chán, thiếu sự mới lạ cùng những yếu tố khác.

"Quý cô thừa kế 2" lỗ nặng

Phim "Sáng đèn" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường trở lại rạp lần 2 từ ngày 22-3. Phim đã chủ động rút khỏi đường đua Tết Nguyên đán để tìm cơ hội khác. Thế nhưng, doanh thu của "Sáng đèn" chỉ được khoảng hơn 3 tỉ đồng (theo thống kê của trang Box Office Vietnam), tính luôn cả phần doanh thu trước những ngày chiếu dịp Tết Nguyên đán. Phim vẫn đang trụ rạp nhưng suất chiếu không nhiều.

"Sáng đèn" không công bố kinh phí nhưng với mức doanh thu này việc thua lỗ nặng nề là khó tránh khỏi.

Phim "Trà" của đạo diễn Lê Hoàng cũng có doanh thu thấp khi chiếu dịp Tết Giáp Thìn. Phim chủ động rút khỏi rạp và hẹn ngày tái chiếu nhưng chưa công bố thời gian chính thức.

Một số phim Việt thuộc dòng nghệ thuật ra rạp thời gian qua có: "Đào, phở và piano", "Hồng Hà nữ sĩ", "Muôn vị nhân gian".

Phim "Đào, phở và piano" tạo được cơn sốt, được chiếu tại nhiều tỉnh, thành nhưng tổng doanh thu không thể biết rõ bởi nhiều nơi bán vé trực tiếp tại quầy, khó thống kê doanh thu tổng. Phim "Muôn vị nhân gian" của đạo diễn Trần Anh Hùng thu được hơn 2,3 tỉ đồng và phim vẫn đang trụ rạp.