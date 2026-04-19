Văn hóa - Văn nghệ

Nhiều qui định mới trong Cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương toàn quốc 2026

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Với nỗ lực tìm lại "mạch sống" của một loại hình sân khấu dân tộc, cuộc thi năm nay có nhiều cải tiến


Các nghệ sĩ sân khấu cải lương tại TP HCM rất hào hứng với cuộc thi năm nay

Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ VHTTDL đã thông báo khời động cuộc thi Tài năng cải lương toàn quốc 2026 sẽ được tổ chức tại TP HCM.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã ban hành thông báo tổ chức "Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc - 2026", diễn ra từ ngày 17 đến 23-5 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP HCM)

Một cuộc thi – nhiều tầng ý nghĩa

Trong bối cảnh sân khấu cải lương đang nỗ lực tìm lại khán giả, việc tổ chức một sân chơi chuyên nghiệp cấp quốc gia mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ thi thố. Đây là nơi kiểm định năng lực diễn viên trong điều kiện chuẩn mực, là cơ hội để những giọng ca, gương mặt trẻ bước ra khỏi phạm vi đơn vị, khẳng định mình trước hội đồng chuyên môn và công chúng rộng hơn.

Giải thưởng Trần Hữu Trang của Hội Sân khấu TP HCM cũng là một sân chơi dành cho nhiều tài năng trẻ của sân khấu cải lương

Nhìn từ cấu trúc tổ chức, cuộc thi có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp và địa phương gồm Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM.

Địa điểm và biểu tượng

Việc chọn Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang làm nơi tổ chức mang ý nghĩa biểu tượng rõ rệt. Đây là một trong những "thánh đường" của cải lương phía Nam, nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặt cuộc thi tại đây không đơn thuần là lựa chọn địa điểm, mà còn là sự tiếp nối một dòng chảy truyền thống.

Bài toán của cải lương vì thế không dừng ở khâu phát hiện, mà nằm ở khả năng tạo dựng môi trường nghề bền vững.

Các diễn viên trẻ tại TP HCM háo hức chờ đợi được tranh tài tại cuộc thi năm nay

Một phép thử cần thiết

"Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc - 2026" có thể xem là một phép thử cho cả hệ thống: từ công tác tổ chức, chấm giải đến khả năng phát hiện đúng tài năng. Quan trọng hơn, nó thử thách chính những người làm nghề – liệu họ có đủ khát vọng và nội lực để làm mới mình trong khuôn khổ truyền thống.

Đối với thí sinh tham gia, phải là công dân Việt Nam từ đủ 18 đến 40 tuổi tính đến năm tổ chức Cuộc thi (độ tuổi tính theo Căn cước công dân hoặc Căn cước đang có hiệu lực), đã tốt nghiệp THPT 12/12 và đáp ứng một trong những điều kiện sau:

- Là cá nhân đã được đào tạo chuyên ngành diễn viên Cải lương trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên tham gia hoạt động biểu diễn tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp có tư cách pháp nhân từ 24 tháng trở lên (tính đến thời điểm tham gia Cuộc thi);

- Là cá nhân đã đạt giải Nhất, Nhì, Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Giải A, Giải B tại các Liên hoan của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức dành cho các nghệ sĩ Cải lương và tham gia hoạt động biểu diễn tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp có tư cách pháp nhân từ 24 tháng trở lên (tính đến thời điểm tham gia Cuộc thi).

Nghệ sĩ Lê Duy, Hồng Thủy (Nhà hát Tây Đô)

Đối với các đơn vị Nghệ thuật cử thí sinh tham gia

a) Hoạt động tối thiểu 36 tháng liên tục trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Cải lương (trường hợp đơn vị mới sáp nhập được tính theo thời gian hoạt động trước khi sáp nhập);

b) Dàn dựng tối thiểu 01 chương trình, vở diễn mới mỗi năm, liên tục trong 36 tháng và được chấp thuận biểu diễn của cơ quan có thẩm quyền;

c) Thực hiện tối thiểu 72 buổi diễn trong 36 tháng (căn cứ vào văn bản chấp thuận và văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);


Hào hứng với Cuộc thi Tài năng diễn viên Sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022

Hào hứng với Cuộc thi Tài năng diễn viên Sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022

(NLĐO) – Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của nhiều diễn viên đến từ các tỉnh, thành phố với sự đầu tư về chất lượng nghệ thuật cao.

Cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương toàn quốc 2026
