Nhiều shop hoa thông báo ngưng nhận đơn ngày 20-10

Sáng 20-10, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TP HCM) - chợ hoa lớn nhất thành phố, cho thấy không khí mua bán vô cùng nhộn nhịp.

Từ sáng sớm, các tuyến đường quanh chợ đã đông kín người đến mua hoa, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để kịp giao hàng trong ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tại shop hoa Hiếu Lá, nhân viên tất bật cắm hoa, gói quà để giao cho khách. Đại diện cửa hàng cho biết dịp 20-10 năm nay, hầu hết các loại hoa đều tăng giá, trong đó hoa hồng tăng mạnh nhất, giá nhập có loại tăng gấp đôi so với ngày thường.

Các đơn hàng hiện đều được yêu cầu giao gấp, vì vậy nhân viên phải làm xuyên suốt để kịp tiến độ.

“Giá hoa hiện dao động từ 350.000 đồng đến 2-3 triệu đồng/bó, tùy loại và nhu cầu khách đặt. Hoa đều là hàng tươi mới trong ngày và giá chắc chắn cao hơn so với ngày thường do sức mua tăng mạnh trong dịp lễ” – đại diện shop Hiếu Lá chia sẻ.

Tại các cửa hàng khác như Kha Nguyễn, Sinh Viên,... nhiều giỏ hoa tươi được cắm sẵn để khách thuận tiện chọn mua.

Các quản lý cho biết phân khúc khách mua nhiều nhất nằm trong khoảng 400.000 - 500.000 đồng/bó, còn những bó có giá từ 2 - 3 triệu đồng thường được đặt trước.

Theo khảo sát, hoa hồng đang được bán với giá 250.000 - 350.000 đồng/bó 50 bông. Theo nhiều người tiêu dùng, mức giá này tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Các sản phẩm như hoa hồng có giá 20.000 - 25.000 đồng/cành, hoa mẫu đơn 100.000 đồng/5 cành, hoa hồng chùm 100.000 đồng/bó. Nhiều người bán cho biết giá năm nay có tăng như so với năm ngoái giảm 10 - 20%.

Theo ghi nhận, sức mua tăng đột biến khiến nhiều shop hoa trực tuyến như Flowercorner, Hoayeuthuong... phải thông báo ngưng nhận đơn giao trong ngày 20-10 do quá tải đơn hàng.

