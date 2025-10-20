Nhiều shop hoa thông báo ngưng nhận đơn ngày 20-10

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhiều shop hoa thông báo ngưng nhận đơn ngày 20-10

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Từ sáng sớm ngày 20-10, các tuyến đường quanh chợ đã đông kín người đến mua hoa, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để kịp giao hàng.

Sáng 20-10, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TP HCM) - chợ hoa lớn nhất thành phố, cho thấy không khí mua bán vô cùng nhộn nhịp.

Từ sáng sớm, các tuyến đường quanh chợ đã đông kín người đến mua hoa, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để kịp giao hàng trong ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tại shop hoa Hiếu Lá, nhân viên tất bật cắm hoa, gói quà để giao cho khách. Đại diện cửa hàng cho biết dịp 20-10 năm nay, hầu hết các loại hoa đều tăng giá, trong đó hoa hồng tăng mạnh nhất, giá nhập có loại tăng gấp đôi so với ngày thường.

Các đơn hàng hiện đều được yêu cầu giao gấp, vì vậy nhân viên phải làm xuyên suốt để kịp tiến độ.

- Ảnh 1.

Hoa tươi có giá từ 350.000 đồng/bó được gói sẵn

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ nhộn nhịp ngày 20-10

“Giá hoa hiện dao động từ 350.000 đồng đến 2-3 triệu đồng/bó, tùy loại và nhu cầu khách đặt. Hoa đều là hàng tươi mới trong ngày và giá chắc chắn cao hơn so với ngày thường do sức mua tăng mạnh trong dịp lễ” – đại diện shop Hiếu Lá chia sẻ.

Tại các cửa hàng khác như Kha Nguyễn, Sinh Viên,... nhiều giỏ hoa tươi được cắm sẵn để khách thuận tiện chọn mua.

Các quản lý cho biết phân khúc khách mua nhiều nhất nằm trong khoảng 400.000 - 500.000 đồng/bó, còn những bó có giá từ 2 - 3 triệu đồng thường được đặt trước.

Theo khảo sát, hoa hồng đang được bán với giá 250.000 - 350.000 đồng/bó 50 bông. Theo nhiều người tiêu dùng, mức giá này tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Các sản phẩm như hoa hồng có giá 20.000 - 25.000 đồng/cành, hoa mẫu đơn 100.000 đồng/5 cành, hoa hồng chùm 100.000 đồng/bó. Nhiều người bán cho biết giá năm nay có tăng như so với năm ngoái giảm 10 - 20%.

Theo ghi nhận, sức mua tăng đột biến khiến nhiều shop hoa trực tuyến như Flowercorner, Hoayeuthuong... phải thông báo ngưng nhận đơn giao trong ngày 20-10 do quá tải đơn hàng.

- Ảnh 3.

Cửa hàng hoa tấp nập khách

- Ảnh 4.

Mỗi bó có giá từ 350.000 đồng trở lên

- Ảnh 5.

Nhân viên tất bật cắm hoa giao cho khách

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

Những giỏ hoa được cắm sẵn

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

Hoa hồng có giá 20.000 đồng/cành

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

Đông nghịt người dân đến mua hoa ngày 20-10

- Ảnh 13.

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

- Ảnh 16.

- Ảnh 17.

- Ảnh 18.

Các giỏ hoa được đóng hộp có giá từ 300.000 - 400.000 đồng

- Ảnh 19.

- Ảnh 20.

- Ảnh 21.

Flowercorner thông báo ngưng nhận đơn vào ngày 20-10

- Ảnh 22.

Hoayeuthuong thông báo ngưng nhận đơn ngày 19-10 và 20-10

 

Tin liên quan

Giá sầu riêng hôm nay 20-10: Sầu riêng hết mùa, khan hiếm sao giá bất ngờ giảm sâu?

Giá sầu riêng hôm nay 20-10: Sầu riêng hết mùa, khan hiếm sao giá bất ngờ giảm sâu?

(NLĐO) – Sầu riêng hiện vẫn ở giai đoạn khan hiếm, thậm chí có doanh nghiệp nghỉ xả hơi nhưng giá sầu riêng vẫn tụt

Cư dân mạng mua gì làm quà tặng 20-10 năm nay?

(NLĐO)- Ghi nhận trên các nền tảng thương mại điện tử, hàng loạt sản phẩm mới lạ, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng thu hút lượng mua lớn.

Sáng 20-10, giá vàng miếng SJC có diễn biến lạ

(NLĐO) – Nhiều công ty vàng lớn và ngân hàng thương mại bất ngờ thu hẹp chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC chỉ còn 1 triệu đồng/lượng.

Hồ Thị Kỷ 20-10 Ngày Phụ nữ Việt Nam hoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo