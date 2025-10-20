Cư dân mạng mua gì làm quà tặng 20-10 năm nay?

Không khí mua sắm dịp 20-10 năm nay sôi động hơn hẳn so với những năm trước, khi các sàn thương mại điện tử và người bán hàng online đồng loạt tung ra loạt ưu đãi, chiết khấu lớn ngay từ đầu tháng. Từ Shopee, Lazada cho đến TikTok Shop, hàng ngàn sản phẩm quà tặng mới lạ, giá chỉ từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng đã được người tiêu dùng săn lùng mạnh mẽ.

Chỉ cần gõ từ khóa “quà tặng 20-10”, người mua có thể dễ dàng tìm thấy đủ loại sản phẩm — từ quà tặng nhỏ xinh cho bạn bè, đồng nghiệp, đến các set quà sang trọng cho người thân. Trên Shopee, hộp quà tặng túi chườm gồm kẹp tóc, sticker, thiệp trái tim... có giá từ 88.000 - 169.000 đồng/set, ghi nhận hơn 4.000 lượt mua.

Bộ quà tặng Loopy Hải Ly màu hồng gồm ly giữ nhiệt, móc khóa, ví... có giá từ 95.000 - 188.000 đồng, đạt hơn 8.000 đơn hàng, trở thành một trong những sản phẩm “hot” nhất mùa quà tặng năm nay.

Trên Lazada và TikTok Shop, các mặt hàng quen thuộc như gấu bông, son môi, nước hoa chiết, hoa sáp thơm cũng đang “cháy đơn”. Nhiều gian hàng tung voucher giảm đến 50%, tặng miễn phí giao hỏa tốc trong ngày, với chi phí vận chuyển chỉ từ 50.000 - 100.000 đồng.

Đáng chú ý, các sàn thương mại điện tử đều có mã giảm giá giao hàng siêu tốc trong ngày để phục vụ những người mua sắm quà tặng muộn ngay trong ngày 20-10.

Set quà tặng Loopy Hải Ly đang được săn mua trong dịp 20-10

Không chỉ trên các sàn lớn, mạng xã hội Facebook và Zalo cũng trở thành “điểm nóng” mùa mua sắm. Các shop online tung ra loạt combo quà tặng sáng tạo, đóng gói sẵn để tiết kiệm thời gian cho người mua.

Shop Lason cho biết bộ “Hộp quà ngọt ngào” gồm túi da PU, khăn choàng và thiệp chúc mừng đang được bán với giá 380.000 đồng, riêng trên nền tảng thương mại điện tử đã đạt hơn 700 đơn hàng chỉ trong vài ngày.

Tại Hà Nội, chị Hoài Hương, một nhà bán mỹ phẩm online, cho biết các sản phẩm chăm sóc da, phục hồi chuyên sâu, chống lão hóa đang là mặt hàng bán chạy, giá dao động 599.000 - 999.000 đồng. “Mức giá này đã giảm khoảng 10-15% so với ngày thường, và cao điểm đơn hàng rơi vào đúng dịp 20-10, khi nhiều người đặt mua quà tặng cho người thân hoặc người yêu” - chị Hương chia sẻ.

Bên cạnh hoa, son hay mỹ phẩm, các sản phẩm tốt cho sức khỏe cũng được nhiều người lựa chọn làm quà tặng ý nghĩa. Nổi bật là sản phẩm chanh đào ủ mật ong, có tác dụng giảm ho, tăng đề kháng và làm ấm cơ thể trong mùa giao mùa. Mức giá của sản phẩm dao động từ 230.000 đến 610.000 đồng, được xem là món quà vừa thiết thực, vừa mang ý nghĩa quan tâm sức khỏe.

Hộp quà tặng túi chườm Loppy

Set quà tặng dễ thương cho dịp 20-10

Set bánh và hoa tươi có giá 230.000 đồng

"Hộp quà ngọt ngào" được săn mua trên mạng

Các sản phẩm về sức khỏe thu hút sự quan tâm trong dịp 20-10