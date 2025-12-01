HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều tập đoàn cảng biển hàng đầu thế giới tham gia dự thầu dự án Cảng Liên Chiểu

B.Vân

(NLĐO)- Hiện có ba tập đoàn cảng biển hàng đầu thế giới tham gia dự thầu dự án Cảng Liên Chiểu, dự kiến mở thầu vào cuối tháng 12

Ngày 1-12, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, cho biết hiện đã có ba liên danh, tập đoàn vận tải và khai thác cảng hàng đầu thế giới nộp hồ sơ tham gia đấu thầu dự án Cảng Liên Chiểu (hợp phần B).

Đây đều là các doanh nghiệp có tiềm lực mạnh, kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực vận tải biển và khai thác cảng toàn cầu.

Ba nhà đầu tư liên danh gồm: Công ty CP Tập đoàn Hateco – Công ty TNHH Cảng biển Hateco và APM Terminals B.V (Hà Lan); Công ty TNHH Cảng - Đặc khu kinh tế Adani (Ấn Độ) và Công ty CP Tập đoàn T&T; Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Terminal Investment Limited Holding (Luxembourg).

Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đang bước vào giai đoạn cuối, dự kiến sẽ mở thầu vào ngày 24-12. Nếu quá trình đấu thầu diễn ra thuận lợi, dự án sẽ khởi công trong quý I-2026, tạo cú hích quan trọng cho việc hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại tại khu vực miền Trung.

Ba tập đoàn cảng biển hàng đầu tham gia dự thầu cảng Liên Chiểu - Ảnh 1.

Dự án Cảng Liên Chiểu, phần hạ tầng dùng chung đã hoàn thiện 95%

Theo ông Lê Thành Hưng, tiến độ các hạng mục hạ tầng dùng chung - hợp phần A của cảng đang được đẩy nhanh. Đến nay, đê chắn sóng, kè biển, đường vào cảng và các tuyến giao thông chính đã hoàn thành khoảng 95%.

Thành phố phấn đấu cuối năm nay sẽ hoàn thiện toàn bộ hạ tầng dùng chung; các tuyến đường kết nối sẽ thông xe kỹ thuật trong tháng 12.

Dự án cảng Liên Chiểu được quy hoạch, đầu tư và xây dựng tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng với tổng diện tích 450ha, gồm hai hợp phần.

Trong đó, hợp phần A có kinh phí đầu tư trên 3.400 tỉ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và thành phố, khởi công cuối năm 2022.

Hợp phần B được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân, bao gồm 8 bến container (tổng chiều dài neo đậu 2.750 m cho tàu từ 50.000 - 200.000 DWT), 6 bến hàng tổng hợp (tổng chiều dài neo đậu 1.550 m cho tàu từ 50.000 - 100.000 DWT), bến cho tàu pha sông biển, hậu phương cảng. Theo tính toán, chi phí đầu tư vào khoảng 48.304 tỉ đồng.

