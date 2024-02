Nhiều tàu container "xông đất" cảng Cái Mép - Thị Vải

Ngày 11-2 (mùng 2 Tết), theo kế hoạch điều động tàu biển của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tiếp tục đón nhiều chuyến tàu container chở theo hàng hóa cập cảng. Trong đó có tàu Zephyr của hãng tàu CMA CGM với chiều dài 366 m, trọng tải 16.285 TEU.



Trước đó, sáng mùng 1 Tết, Cảng Gemalink thuộc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải gây ấn tượng khi siêu tàu ONE ONE INFINITY màu hồng bắt mắt cập cảng làm hàng.

Tàu ONE ONE INFINITY cập cảng Cái Mép - Thị Vải trong ngày đầu năm mới. Ảnh: T.N

Tàu ONE INFINITY có chiều dài 400 m, trọng tải 225.219 tấn, sức chở 24.136 TEU. Đây là tàu thuộc tuyến dịch vụ FE3 của liên minh hãng tàu THE Alliance (Hapag-Lloyd, ONE, HMM, Yang Ming), vừa hạ thủy hồi tháng 1-2024.

Trong thời gian cập cảng Gemalink, tàu xếp dỡ 3.807 container hàng hóa xuất nhập khẩu, sau đó tiếp tục hành trình tới cảng Singapore và Rotteram.

Thân tàu ONE INFINITY được thiết kế hiện đại nhằm tối đa hóa lượng hàng hóa có thể chứa và giảm tiêu thụ nhiên liệu. Kính chắn gió và thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị ở phần đầu tàu cùng hệ thống làm sạch khí thải để tuân thủ các quy định về khí thải của Tổ chức Hàng hải quốc tế.

Dù đang trong những ngày Tết Nguyên Đán nhưng cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tấp nập tàu vào làm hàng. Ảnh: T.N

Theo lịch điều động tàu biển của Cảng vụ Hàng hải, trong 2 ngày 30 và mùng 1 Tết, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đã đón 7 chuyến tàu container cập cảng. Theo đó, các doanh nghiệp đã bố trí mọi nguồn lực để công tác làm hàng hiệu quả nhất, giúp người lao động làm việc năng suất, có thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời, các cảng cũng duy trì chế độ trực ca của người lao động trong thời gian nghỉ lễ.

Trước thời khắc chuyển giao năm cũ, lúc 22 giờ đêm 30 Tết, Cảng SSIT đã đón tàu MSC Ameera "xông đất" làm hàng đầu năm. Tàu này đã xếp dỡ hơn 1.100 container và rời cảng an toàn lúc 8 giờ sáng mùng 1 Tết.

Tàu MSC Marina với trọng tải 86.000 DWT cũng đã cập SSIT, xếp dỡ hơn 3.000 container và rời cảng trước thời điểm giao thừa.