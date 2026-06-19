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Lao động

Nhiều thay đổi về chính sách BHYT có lợi cho người tham gia từ ngày 1-7

Tin: Mai Chi, ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Tăng mức đóng-hưởng, tạo thuận lợi trong khám chữa bệnh cho người bị bệnh hiểm nghèo… là những thay đổi đáng chú ý của chính sách BHYT mới

Ngày 19-6, Báo Người Lao Động và BHXH TP HCM đã phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến "Những điểm mới về BHYT từ ngày 1-7-2026 người dân cần biết".

Tại chương trình, ngoài thông tin về những chính sách BHYT mới, có hiệu lực từ ngày 1-7, đại diện BHXH TP HCM còn giải đáp nhiều thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy trình khám chữa bệnh (KCB) BHYT, mức đóng- hưởng BHYT, cách thức tham gia BHYT hộ gia đình, chính sách hỗ trợ tham gia BHYT đối với học sinh - sinh viên, các đối tượng chính sách…

Nhiều thay đổi về chính sách BHYT có lợi cho người tham gia từ ngày 1-7 - Ảnh 1.

Các khách mời của BHXH TPHCM (ngồi) tham gia giao lưu cùng bạn đọc

Thông tin tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc BHXH TP HCM, cho hay từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về chính sách BHYT chính thức có hiệu lực theo Luật BHYT, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP. Một trong số đó là chính sách mở rộng phạm vi hưởng khi đi KCB không đúng nơi đăng ký ban đầu.

Cụ thể, khi KCB ngoại trú tại cơ sở KCB cấp cơ bản đạt số điểm từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng; Khi KCB ngoại trú tại cơ sở KCB cấp cơ bản mà trước ngày 1-1-2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh, tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến tỉnh, tuyến trung ương, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng; khi KCB ngoại trú tại cơ sở KCB cấp chuyên sâu mà trước ngày 1-1-2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng.

Nhiều thay đổi về chính sách BHYT có lợi cho người tham gia từ ngày 1-7 - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc BHXH TP HCM (bên phải) trả lời thắc mắc của bạn đọc Báo Người Lao Động

Một điểm mới khác là sự điều chỉnh của mức lương cơ sở (tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng) kéo theo sự thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình, BHYT do ngân sách hỗ trợ, mức hưởng miễn đồng chi trả khi chi phí KCB (dưới 15% mức lương cơ sở). Sự thay đổi này cũng tác động đến mức hưởng dịch vụ kỹ thuật cao (không vượt quá 45 tháng lương cơ sở) và mức chi phí đồng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở khi tham gia 5 năm liên tục. Ngoài ra, các trường hợp được chi trả trực tiếp khi KCB BHYT cũng thay đổi khi lương cơ sở thay đổi.

Cũng theo đại diện BHXH TPHCM, một thay đổi đáng lưu ý nữa là từ ngày 1-7, người mắc một số bệnh mạn tính, bệnh hiểm nghèo sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn khi KCB BHYT. Cụ thể, nếu thuộc danh mục bệnh tại Phụ lục I do Bộ Y tế quy định, người bệnh được đến thẳng cơ sở KCB cấp chuyên sâu mà không cần giấy chuyển cơ sở KCB. Đối với một số bệnh thuộc Phụ lục III, giấy chuyển cơ sở KCB có giá trị sử dụng trong 12 tháng, giúp người bệnh không phải thực hiện thủ tục chuyển tuyến nhiều lần.

Ngoài ra, hiện nay một số bệnh viện đa khoa cấp cơ bản và cấp chuyên sâu được phép tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu đối với người mắc bệnh mạn tính, người cao tuổi và một số đối tượng theo quy định của Bộ Y tế. Người dân có thể chủ động lựa chọn hoặc thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu để thuận tiện hơn trong quá trình điều trị.

Bên cạnh đó, theo Thông tư số 26/2025/TT-BYT, đối với một số bệnh, nhóm bệnh mạn tính đã ổn định, người bệnh có thể được kê đơn thuốc ngoại trú với thời gian sử dụng dài hơn (tối đa đến 90 ngày) giúp giảm số lần tái khám và tạo thuận lợi trong quá trình điều trị lâu dài.

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