Từ 1-7, khám chữa bệnh trái tuyến được BHYT chi trả 50%

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Từ 1-7, khám chữa bệnh trái tuyến được BHYT chi trả 50%

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO) - Từ ngày 1-7, người khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến, vượt cấp, được BHYT thanh toán 50% mức hưởng thay vì tự chi trả toàn bộ như hiện nay.

Theo quy định mới, quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng của người bệnh đối với chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản có từ 50 điểm trở lên. Đến nay, người khám chữa bệnh trái tuyến phải tự chi trả toàn bộ chi phí, không được BHYT thanh toán.

Hiện người tham gia BHYT được hưởng 3 mức quyền lợi chính là 80%, 95% và 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Khi áp dụng chính sách mới, người bệnh khám ngoại trú trái tuyến sẽ được thanh toán tương ứng 50% mức hưởng này.

Khám chữa bệnh trái tuyến được BHYT chi trả 50% mức hưởng từ 1-7? - Ảnh 1.

Người dân TPHCM khám chữa bệnh

Chẳng hạn, một người có mức hưởng BHYT 100%, đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện cấp ban đầu (tương đương bệnh viện huyện trước đây). Người này khám ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện cấp cơ bản (tương đương bệnh viện tỉnh trước đây) với tổng chi phí 1 triệu đồng sẽ được BHYT chi trả 500.000 đồng, phần còn lại tự thanh toán.

Tương tự, người có mức hưởng 80%, khám trái tuyến tại cơ sở cấp chuyên sâu với chi phí 1 triệu đồng sẽ được BHYT thanh toán 400.000 đồng và tự chi trả 600.000 đồng.

Người dân tra cứu cấp chuyên môn và điểm xếp hạng của các cơ sở khám chữa bệnh trên trang thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế địa phương hoặc tại chính bệnh viện. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị công khai đầy đủ thông tin để người dân thuận tiện tra cứu và bảo đảm quyền lợi khi sử dụng BHYT.

Quy định mới này hướng tới mục tiêu giảm tối đa tiền người dân phải tự chi trả khi đến viện, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn cho quỹ BHYT dự phòng.

Mạng lưới BHYT hiện bao phủ khoảng 94% dân số với hơn 95,5 triệu người tham gia. Trong số gần 184 triệu lượt khám chữa bệnh ghi nhận vào năm ngoái, có khoảng 40 triệu người sử dụng thẻ bảo hiểm thường xuyên với tần suất trung bình 4,5 lần mỗi năm. Tổng số tiền cơ quan bảo hiểm chi trả cho người bệnh trên cả nước trong năm qua đạt gần 140.000 tỉ đồng.

Tin liên quan

3 trường hợp khám chữa bệnh BHYT được tăng mức thanh toán từ 1-7

3 trường hợp khám chữa bệnh BHYT được tăng mức thanh toán từ 1-7

(NLĐO)- Từ ngày 1-7, mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với một số trường hợp cũng được điều chỉnh tăng, mức cao nhất thêm 475.000 đồng.

Rút ngắn thời gian kết toán BHYT nhờ ứng dụng chuyển đổi số

(NLĐO)- Thay vì phải thực hiện nhiều thủ tục trực tiếp tại quầy, người bệnh có thể kiểm tra, xác nhận mức hưởng BHYT và thanh toán ngay trên điện thoại

Ai được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT từ 1-7?

(NLĐO)- Từ ngày 1-7, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng, quyền lợi của người tham gia BHYT cũng thay đổi.

khám chữa bệnh chính sách mới BHYT người tham gia quy định mới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo