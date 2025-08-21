80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Lan tỏa mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc

Hà Nội đang sống trong những ngày mùa thu đẹp nhất. Thành phố ngập tràn không khí vui tươi, náo nhiệt bởi nhiều hoạt động đan xen, nối tiếp nhau chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Thủ đô Hà Nội rợp cờ Tổ quốc trong những ngày chào mừng Quốc khánh

Cờ Tổ quốc rợp thủ đô. Từ các con phố nhỏ đến các trục đường lớn xung quanh khu vực Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm lúc nào, ngày cũng như đêm luôn đông đúc người qua lại, tham quan, ngắm cảnh.

Phụ nữ mặc áo dài cờ đỏ sao vàng tham gia các hoạt động trải nghiệm. Trên nhiều góc phố, nam thanh nữ tú xếp thành hàng dài, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng chụp hình, quay video, hát vang các bài ca cách mạng làm khách nước ngoài vô cùng ngạc nhiên, thích thú.

Dòng người ở mọi miền đất nước cứ chảy về khu vực trung tâm để thăm viếng lăng Bác, quảng trường Ba Đình, các di tích lịch sử ở thủ đô. Ai ai cũng mang cờ đỏ sao vàng trên mũ, nón, ngực áo, rạng rỡ, vui tươi hân hoan đón chào Tết Độc lập.

"Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, chưa có khi nào lòng ta mê say … ", lời ca ấy vang lên trên mọi nẻo đường.

1.360 cụ ông, cụ bà đã tham gia sự kiện "U80 hưởng ứng A80", đã lập nên kỷ lục "Sự kiện hát Quốc ca có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất tại Việt Nam".

Trên quảng trường Ba Đình, Chùa Một Cột, Cột Cờ Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long, Cửa Bắc, đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu... ngập sắc hoa tươi. Mọi người đua nhau ghi lại bức ảnh riêng cho mình ở nơi vào thời khắc lịch sử quý giá sau 8 thập kỷ kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Quảng trường Ba Đình hôm nay diện mạo đã đổi thay rất nhiều, khang trang, hiện đại, xứng với vị thế Việt Nam ở thế kỷ 21.

Để cuộc diễu binh, diễu hành trên quảng trường Ba Đình trong ngày Tết Độc lập 2-9 diễn ra thành công tốt đẹp, những tháng ngày qua, hàng vạn chiến sĩ miệt mài trên thao trường, bãi tập tham gia hợp luyện. Các lực lượng công an, quân đội, dân quân được huy động tối đa, tập dượt, hợp luyện đêm ngày để sẵn sàng cho nhiệm vụ A80 thành công tốt đẹp.

Với văn nghệ sĩ, dù thời tiết đôi lúc không chiều lòng người nhưng vẫn gắng sức, để các chương trình văn hóa - nghệ thuật diễn ra theo kế hoạch.

Các sự kiện ấy còn có sự chung tay, góp sức của nhiều lực lượng, doanh nghiệp. Hàng nghìn trạm thu phát sóng 5G do Tổng Công ty Viettel và Tập đoàn Vinaphone được lắp đặt khắp khu vực trung tâm Ba Đình để thông suốt mạng di động, giúp mọi người lan tỏa hình ảnh đẹp nhất, sôi động, tươi vui nhất.

Trong tâm thức của mọi người dân Việt Nam, qua sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ai cũng muốn thể hiện lòng yêu nước, tình yêu Tổ quốc bằng việc góp một phần, theo cách riêng của mình để lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng thông điệp về niềm khát khao được hưởng trọn vẹn không khí hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

250 dự án, công trình đồng loạt khánh thành, khởi công ngày 19-8 là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam.

Không khí hứng khởi, tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ là nguồn động viên, cổ vũ, tiếp sức to lớn để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.