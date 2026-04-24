Quốc tế

Nhiều tiếng nổ ở Iran, Mỹ và Israel không nhận trách nhiệm

Xuân Mai

(NLĐO) - Hệ thống phòng không Iran được kích hoạt tại một số khu vực thuộc thủ đô Tehran, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn trong thành phố.

Theo truyền thông Iran, các hệ thống này dường như được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu thù địch, song hiện chưa rõ liệu có thực sự xảy ra một cuộc tấn công hay không.

Chỉ vài phút sau đó, một quan chức Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận với trang Ynet rằng Israel không tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào vào Iran.

Kênh Al Jazeera dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, người cũng phủ nhận sự can thiệp của Mỹ, nói rằng "tình hình ngừng bắn với Iran không thay đổi".

img

Tàu sân bay USS George H.W. Bush. Ảnh: X

Sabereen News, một kênh truyền thông Iraq có liên hệ với các nhóm dân quân thân Iran, cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy không có cuộc tấn công nào xảy ra và nêu khả năng hoạt động này là một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không.

Sabereen sau đó tiếp tục đưa tin hệ thống phòng không Iran được cho là đã đánh chặn hai máy bay không người lái thù địch xâm nhập không phận từ phía Tây Tehran. Dù vậy, những tuyên bố này vẫn chưa được kiểm chứng và độ tin cậy chưa rõ ràng.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump hôm 23-4 cho biết Mỹ "không vội" chấm dứt xung đột với Iran nhưng cảnh báo "đồng hồ đang đếm ngược" khi tàu sân bay thứ 3 của Mỹ đến Trung Đông.

Sau đó, khi trả lời phóng viên tại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã phản bác khi được hỏi ông sẵn sàng chờ đợi bao lâu để có một phản ứng thống nhất từ Iran. Ông khẳng định quân đội Iran đã bị tiêu diệt, các nhà lãnh đạo Iran "không còn nữa" và lệnh phong tỏa là "chặt chẽ và mạnh mẽ", đồng thời cảnh báo rằng từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn. Ông Donald Trump nói chỉ còn lại những chiếc thuyền vũ trang nhỏ và lực lượng Mỹ sẽ tiêu diệt chúng nếu phát hiện.

Ông cũng cho hay các lãnh đạo Iran đang cạnh tranh giành quyền lực. Đáp lại, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm 23-4 cảnh báo về các chiến dịch truyền thông của kẻ thù nhằm làm suy yếu tinh thần của người dân và an ninh quốc gia.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Khamenei nói "sự đoàn kết hiếm thấy" giữa người dân Iran đã dẫn đến sự chia rẽ giữa. các đối thủ. Nhà lãnh đạo tối cao thúc giục công chúng nâng cao cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng tâm lý chủ quan, đồng thời răn đe tuyệt đối không để các thủ đoạn này đạt được mục đích

Điểm nóng xung đột ngày 24-4: Phép thử với cấu trúc quyền lực của Iran

(NLĐO) - Chuyên gia nói đàm phán với Mỹ là thách thức mới với Iran, khi giới lãnh đạo chính trị và quân sự phải tìm cách dung hòa nhiều tiếng nói khác biệt.

NÓNG: Ông Donald Trump vừa ra lệnh "bắn và tiêu diệt" tàu rải thủy lôi của Iran tại Hormuz

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump vừa ra lệnh cho Hải quân Mỹ nổ súng tiêu diệt bất kỳ tàu nào cố tình rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ, Iran lần đầu thu được tiền từ Hormuz

(NLĐO) - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid Reza Haji Babaei, chính quyền nước này lần đầu tiên thu được “phí quá cảnh” từ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

