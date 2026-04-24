Tổng thống Donald Trump nói về việc “dùng vũ khí hạt nhân chống Iran”

Trong cuộc trao đổi diễn ra tại Nhà Trắng hôm 23-4, một phóng viên đã nhắc lại lời cảnh báo của Tổng thống Donald Trump vào ngày 7-4 rằng “toàn bộ một nền văn minh sẽ chết đêm nay, không bao giờ được phục hồi nữa nếu Iran không chấp nhận các điều khoản của ông”.

“Tại sao lại hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy? Tại sao tôi lại sử dụng vũ khí hạt nhân khi chúng ta đã hoàn toàn, bằng một cách bình thường, tiêu diệt họ mà không cần đến nó? Không, tôi sẽ không sử dụng (vũ khí hạt nhân)” - nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng “không ai được phép sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Khi được hỏi “ông sẵn sàng chờ đợi bao lâu để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran”, Tổng thống Donald Trump nói: "Đừng thúc giục tôi… Tôi có thể đạt được thỏa thuận ngay lập tức nhưng muốn một thỏa thuận vĩnh viễn”.

“Hải quân của họ (Iran) đã biến mất. Không quân của họ đã biến mất, hệ thống phòng không của họ đã biến mất... Có thể họ đã tăng cường một ít vũ khí trong thời gian ngừng bắn 2 tuần nhưng chúng ta sẽ vô hiệu hóa điều đó trong khoảng một ngày, nếu họ làm vậy” - Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

Trong khi đó, quân đội Iran cảnh báo sẵn sàng chiến đấu với Mỹ “cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng các cuộc đàm phán và “lệnh ngừng bắn hoàn toàn” chỉ có ý nghĩa nếu chúng không bị vi phạm bởi lệnh phong tỏa trên biển.

“Họ không đạt được mục tiêu của mình thông qua hành động gây hấn quân sự. Họ cũng sẽ không đạt được điều đó thông qua sự bắt nạt. Cách duy nhất để tiến về phía trước là công nhận các quyền của dân tộc Iran” - ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội hôm 23-4.

Cùng ngày 23-4, Tổng thống Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn giữa Lebanon và Israel đã được gia hạn thêm 3 tuần.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã tiếp đón Đại sứ Israel tại Washington Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Moawad ở Phòng Bầu dục để tiến hành vòng đàm phán thứ hai do Mỹ làm trung gian.

“Cuộc gặp diễn ra rất tốt đẹp! Mỹ sẽ hợp tác với Lebanon để giúp nước này tự bảo vệ mình khỏi Hezbollah” - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Một quan chức của Hezbollah, Hassan Fadlallah, cho biết nhóm này muốn thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục nhưng “trên cơ sở Israel tuân thủ đầy đủ”.

Tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, ông Fadlallah nhắc lại sự phản đối của Hezbollah đối với các cuộc đàm phán trực tiếp và kêu gọi chính phủ Lebanon hủy bỏ mọi hình thức liên lạc trực tiếp với Israel.