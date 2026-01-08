Nhiều tồn tại trong quản lý nhà đất tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất do Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị trực thuộc Sở quản lý.

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, ngoài những kết quả đạt được, Sở NN-MT Thanh Hóa còn có nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Cụ thể, tiến độ lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại một số đơn vị còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh theo kế hoạch số 69/KH-UBND. Dù mốc thời gian hoàn thành phương án được ấn định từ năm 2019, nhưng đến cuối năm 2020 mới có một nửa số đơn vị hoàn thiện hồ sơ, kéo dài thời gian phê duyệt phương án tổng thể.

Đáng chú ý, Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị trực thuộc đến thời điểm thanh tra vẫn còn 28 cơ sở nhà đất không sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí tài sản công.

Mặc dù Sở NN-MT Thanh Hóa đã nhiều lần rà soát, báo cáo, đề nghị UBND tỉnh thu hồi, bàn giao về địa phương quản lý, song việc xử lý chưa được thực hiện dứt điểm. Một số cơ sở đã bỏ trống từ năm 2022-2023 nhưng đến năm 2024-2025 mới được tổng hợp, báo cáo, làm chậm quá trình sắp xếp.

Bên cạnh đó, việc chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai còn xảy ra tại một số đơn vị trực thuộc. Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm còn 13 cơ sở nhà, đất và Chi cục Chăn nuôi và Thú y 1 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mới quản lý bằng biên bản bàn giao hoặc tờ khai sử dụng đất. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản công và tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Thanh tra cũng nêu thực trạng 3 dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc có tiến độ chậm so với kế hoạch được phê duyệt, việc bố trí và giải ngân vốn chưa kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công...

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị Sở NN-MT Thanh Hóa xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện kết luận thanh tra, có biện pháp khắc phục đối với những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm.

Kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành văn bản chỉ đạo Sở NN-MT thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh; chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở NN-MT trong việc tham mưu cho UBND tỉnh xử lý, thu hồi hoặc điều chuyển 28 cơ sở nhà, đất dôi dư; kịp thời bố trí và cấp vốn cho các dự án đầu tư công đang chậm tiến độ.