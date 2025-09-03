HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhiều trải nghiệm bất ngờ ở phòng học kỹ năng công dân số

Đặng Trinh

(NLĐO)-Phòng học kỹ năng công dân số được trang bị không gian học tập với hệ thống máy tính bảng hiện đại, máy điểm danh bằng khuôn mặt

Ngày 3-9, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP HCM) tổ chức khánh thành phòng học kỹ năng công dân số. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều trải nghiệm bất ngờ ở phòng học kỹ năng công dân số - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP HCM) tổ chức khánh thành phòng học kỹ năng công dân số

Phòng học được hình thành từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm và Công ty CP Giáo dục KDC theo hình thức xã hội hóa "chìa khóa trao tay".

Phòng học với không gian học tập được trang bị hệ thống máy tính bảng hiện đại, máy điểm danh bằng khuôn mặt cùng nhiều thiết bị hỗ trợ giúp học sinh trải nghiệm việc học trong môi trường số an toàn, thông minh. Đồng thời, góp phần tạo hứng thú học tập cho học sinh, gắn kết kỹ năng công dân số với thực tiễn cuộc sống. 

Nhiều trải nghiệm bất ngờ ở phòng học kỹ năng công dân số - Ảnh 2.

Không gian học tập được trang bị hệ thống máy tính bảng hiện đại, máy điểm danh bằng khuôn mặt cùng nhiều thiết bị hỗ trợ giúp học sinh trải nghiệm việc học trong môi trường số an toàn, thông minh

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc khánh thành phòng học kỹ năng công dân số là bước tiến quan trọng trong chiến lược đổi mới giáo dục của trường, học sinh sẽ được trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết để học tập, sáng tạo và trưởng thành an toàn trong thế giới số... "Sự chung tay xây dựng phòng học không chỉ mang lại không gian học tập hiện đại mà còn thể hiện những kỳ vọng đặt ra cho thế hệ tương lai – những công dân số có kiến thức vững vàng, sống có trách nhiệm và làm chủ công nghệ một cách an toàn, thông minh, sáng tạo"-  bà Chi nhấn mạnh. 

Sở GD-ĐT TP HCM: Đảm bảo tất cả học sinh TP có cơ hội tiếp cận với giáo dục kỹ năng công dân số

Trước đó, Sở GD-ĐT TP HCM đã có kế hoạch triển khai thực hiện khung năng lực số (NLS) cho học sinh phổ thông và GDTX trên địa bàn TP. Theo Sở GD-ĐT, việc tổ chức thực hiện khung NLS phải đáp ứng các chuẩn mực quốc tế nhưng vẫn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Quá trình triển khai có lộ trình đồng bộ, đảm bảo tính khả thi, không gây quá tải. Nội dung và hoạt động phát triển NLS phải được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh ở từng cấp học, phát huy tối đa nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn có, đầu tư các trang thiết bị hiệu quả. Đảm bảo tất cả học sinh TP có cơ hội tiếp cận với giáo dục kỹ năng công dân số.

Sở GD-ĐT quy định các hình thức triển khai khung NLS cho học sinh, gồm: Dạy học môn tin học Chương trình GDPT 2018, tích hợp phát triển NLS trong dạy học các môn học, hoạt động giáo dục, tổ chức dạy học tăng cường, câu lạc bộ thực hiện phát triển NLS.

