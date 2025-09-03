Nhiều trải nghiệm bất ngờ ở phòng học kỹ năng công dân số

Ngày 3-9, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP HCM) tổ chức khánh thành phòng học kỹ năng công dân số. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phòng học được hình thành từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm và Công ty CP Giáo dục KDC theo hình thức xã hội hóa "chìa khóa trao tay".

Phòng học với không gian học tập được trang bị hệ thống máy tính bảng hiện đại, máy điểm danh bằng khuôn mặt cùng nhiều thiết bị hỗ trợ giúp học sinh trải nghiệm việc học trong môi trường số an toàn, thông minh. Đồng thời, góp phần tạo hứng thú học tập cho học sinh, gắn kết kỹ năng công dân số với thực tiễn cuộc sống.

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc khánh thành phòng học kỹ năng công dân số là bước tiến quan trọng trong chiến lược đổi mới giáo dục của trường, học sinh sẽ được trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết để học tập, sáng tạo và trưởng thành an toàn trong thế giới số... "Sự chung tay xây dựng phòng học không chỉ mang lại không gian học tập hiện đại mà còn thể hiện những kỳ vọng đặt ra cho thế hệ tương lai – những công dân số có kiến thức vững vàng, sống có trách nhiệm và làm chủ công nghệ một cách an toàn, thông minh, sáng tạo"- bà Chi nhấn mạnh.