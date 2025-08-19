HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhiều trường đại học chuẩn bị nhà trọ an toàn cho tân sinh viên

Huế Xuân

(NLĐO) - Ngay sau khi có điểm chuẩn vào chiều 20-8, tân sinh viên có thể liên hệ trường đại học để được hỗ trợ tìm ký túc xá, nhà trọ uy tín.

Sẵn sàng đón tân sinh viên 

Trao đổi với phóng viên, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường Đại học (ĐH) Công Thương TP HCM, cho biết nhà trường đã tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho đội ngũ cộng tác viên, hỗ trợ đón tân sinh viên trong ngày làm thủ tục nhập học.

Trường ĐH tập huấn cộng tác viên, tìm kiếm nhà trọ an toàn cho sinh viên - Ảnh 1.

Trường ĐH tập huấn cộng tác viên, tìm kiếm nhà trọ an toàn cho sinh viên - Ảnh 2.

Sinh viên tình nguyện được tập huấn kỹ lưỡng

Năm nay, Trường ĐH Công thương TP HCM tuyển 8.300 chỉ tiêu. Những năm trước, trong ngày đầu làm thủ tục nhập học, tân sinh viên và gia đình thường phải xếp hàng chờ đợi khá lâu. Để rút ngắn thời gian, năm nay nhà trường tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho cộng tác viên như cách sắp xếp giấy báo, kiểm tra và xác thực thông tin sinh viên..., đồng thời tăng cường hỗ trợ, bố trí khu vực nghỉ ngơi cho người thân của tân sinh viên.

"Đội ngũ cộng tác viên chính là những sinh viên đang theo học tại trường. Trong vòng 12 giờ mở cổng đăng ký, nhà trường đã nhận về hơn 300 sinh viên đăng ký tham gia hỗ trợ tình nguyện" - ThS Sơn thông tin.

Ông Lê Văn Hoàng, Bí thư Đoàn Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho biết dành 1.200 chỗ ở ký túc xá (KTX) cho tân sinh viên. Sau khi hoàn tất hồ sơ nhập học, có mã số sinh viên, sinh viên có thể đăng ký online để giữ chỗ ở KTX.

KTX Trường ĐH Ngân hàng TP HCM có hơn 2000 chỗ, năm nay trường dành khoảng 500 chỗ cho tân sinh viên với đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên trường còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ gần trường, phối hợp cho tân sinh viên lấy bằng lái xe honda.

ThS Ngô Thị Xuân, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết ngay sau khi trường công bố điểm chuẩn, tân sinh viên có thể đăng ký ở KTX ngay. Chọn ở KTX là cách vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm chi phí dành cho những bạn mới sinh sống và học tập ở TP HCM. 

Trường ĐH tập huấn cộng tác viên, tìm kiếm nhà trọ an toàn cho sinh viên - Ảnh 3.

KTX Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nằm trong khuôn viên trường (cơ sở ở TP Thủ Đức). Sinh viên chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ đến giảng đường, cạnh bên có thư viện, căn tin, sân bóng, sân tennis, sân pickleball,...

Trường ĐH tập huấn cộng tác viên, tìm kiếm nhà trọ an toàn cho sinh viên - Ảnh 4.
Trường ĐH tập huấn cộng tác viên, tìm kiếm nhà trọ an toàn cho sinh viên - Ảnh 5.

An ninh khu vực, đảm bảo an toàn PCCC là những tiêu chí mà Đoàn Thanh niên Trường ĐH Công nghiệp TP HCM ưu tiên khi tìm phòng trọ cho tân sinh viên

Nhân rộng mô hình nhà trọ an toàn

Để tránh trường hợp "tiền mất tật mang" vì bị kẻ xấu lừa đảo trong lúc tìm phòng trọ, Trường ĐH Hùng Vương đã triển khai mô hình nhà trọ an toàn cho tân sinh viên.

Trường ĐH tập huấn cộng tác viên, tìm kiếm nhà trọ an toàn cho sinh viên - Ảnh 6.

Giảng viên và sinh viên Trường ĐH Hùng Vương khảo sát phòng trọ cho tân sinh viên vào sáng 19-8

Theo ThS Nguyễn Thị Mai Bình, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, năm học này, trường chuyển về cơ sở mới ở phường An Nhơn. Từ KTX cũ đến cơ sở chính khá xa, không thuận tiện cho việc di chuyển của sinh viên. Do đó, nhà trường đã quyết định linh động chuyển hướng 100% sang mô hình nhà trọ an toàn.

ThS Bình cho hay mô hình này đã triển khai vài năm nay, song song với việc hỗ trợ KTX cho sinh viên. Bắt đầu từ đầu tháng 7, nhà trường đã phối hợp cùng công an khu vực để tìm kiếm những khu vực nhà trò an toàn, uy tín.

"Thông tin về phòng trọ được xác minh, sàng lọc kỹ lưỡng, giúp sinh viên tránh được rủi ro bị lừa đảo đặt cọc hay các vấn đề phát sinh khác" - ThS Bình nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhà trường cũng hỗ trợ tân sinh viên ở ghép với cựu sinh viên hoặc sinh viên khóa trước.

Tại Trường ĐH Văn Lang, tòa nhà KTX gồm 1.026 chỗ ở. Mỗi phòng đều có ban công, được trang bị đầy đủ nội thất như máy lạnh, tủ lạnh mini, phòng vệ sinh riêng, máy nước nóng - lạnh, bàn học, kệ sách, tủ đồ, giường cá nhân riêng biệt.

Trường ĐH tập huấn cộng tác viên, tìm kiếm nhà trọ an toàn cho sinh viên - Ảnh 7.

Không gian KTX "xịn" của Trường ĐH Văn Lang

Hằng năm, nhà trường còn tổ chức khảo sát, tìm kiếm gần 1.000 địa chỉ nhà trọ uy tín ở khu vực gần trường. Sinh viên các khóa trước sẽ trực tiếp tư vấn, đưa đón tân sinh viên lựa chọn chỗ ở khi đến làm thủ tục nhập học.

Thời gian công bố điểm chuẩn của các trường đại học ở TP HCM

Thời gian công bố điểm chuẩn của các trường đại học ở TP HCM

(NLĐO) - Từ 17 giờ ngày 20-8, nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn, thông báo trúng tuyển và thời gian nhập học.

Đã tìm được nữ sinh mất tích khi đi làm thêm

(NLĐO) - Chiều 18-8, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng tìm nữ sinh đã mất tích hơn 1 tuần.

Nhiều trường ĐH- CĐ cảnh báo tình trạng giấy báo trúng tuyển giả

(NLĐO) - Chưa có điểm chuẩn ĐH, song nhiều thí sinh đã nhận được cuộc gọi hoặc giấy báo trúng tuyển, yêu cầu chuyển khoản phí nhập học.

