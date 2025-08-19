HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thời gian công bố điểm chuẩn của các trường đại học ở TP HCM

Huế Xuân

(NLĐO) - Từ 17 giờ ngày 20-8, nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn, thông báo trúng tuyển và thời gian nhập học.

Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 20-8, Bộ GD-ĐT tải kết quả xét tuyển của tất cả phương thức lên hệ thống, tiến hành 6 lần lọc ảo để cho ra kết quả cuối cùng. Sau 17 giờ ngày 20-8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn. Hạn chót để các trường đại học công bố điểm chuẩn là trước 17 giờ ngày 22-8. 

Thời gian công bố điểm chuẩn của các trường ĐH ở TP HCM - Ảnh 1.

Năm nay, có 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với tổng cộng khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình mỗi thí sinh đặt khoảng 9 nguyện vọng.

Trao đổi với phóng viên sáng 19-8, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường Đại học Công Thương TP HCM, cho biết trường sẽ công bố điểm chuẩn vào lúc 18 giờ ngày 20-8 và nhập học vào ngày 22-8.

"Mặc dù quá trình lọc ảo chưa kết thúc nhưng cơ bản có thể dự đoán được tình hình điểm chuẩn năm nay. Các ngành cao điểm như logistic, marketing, kinh doanh quốc tế thì sẽ có mức điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn năm 2024 khoảng 0,5 điểm; các ngành có điểm chuẩn khoảng 20 điểm như điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin... khả năng sẽ tăng từ 1 - 2 điểm trong năm nay" - ThS Sơn thông tin.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo-Trường Đại học Công nghiệp TP HCM, cho hay nhà trường dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn trong chiều tối 20-8.

"Sau 3 lần lọc ảo, số liệu cho thấy rất có khả năng điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm nhẹ, dao động từ 22-25 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn các phương thức khác có thể tăng, ví dụ xét kết quả học tập THPT dao động từ 25-29 điểm, điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM khoảng 750-900 điểm" - TS Nhân nói.

Các trường thành viên của ĐHQG TP HCM như Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế - Luật... cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều tối 20-8.

Trường Đại học Ngân hàng TP HCM cho biết sẽ thông tin về điểm chuẩn vào chiều tối 20-8, thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 3 và 4-9. Ngày 5-9, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng năm học mới.

Thời gian công bố điểm chuẩn của các trường ĐH ở TP HCM - Ảnh 2.

Phụ huynh và học sinh tìm hiểu về các ngành nghề đào tạo tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ấn định thời gian công bố điểm chuẩn vào 17 giờ ngày 20-8, bắt đầu nhập học vào ngày 21-8.

Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn vào chiều 20-8, thí sinh trúng tuyển từ ngày 22-8 đến 30-8. Một số trường đại học khác như Văn Lang, Hoa Sen, Hùng Vương... cũng đã "chốt" thời gian công bố điểm chuẩn vào chiều tối 20-8.

Ngoài ra, một số trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn muộn hơn: Trường Đại học Nông lâm TP HCM sáng 21-8, Trường Đại học Tài chính Marketing dự kiến sáng 22-8...

Tin liên quan

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe những năm gần đây thay đổi ra sao?

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe những năm gần đây thay đổi ra sao?

(NLĐO) - Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe luôn ở mức cao, đặc biệt là y khoa và răng - hàm - mặt, trung bình phải đạt 9 điểm/1 môn mới có khả năng đậu ĐH.

Điểm chuẩn đại học biến động ra sao?

Các trường sẽ bắt đầu lọc ảo từ ngày 17 đến 20-8. Ngay sau đó, điểm chuẩn đại học sẽ được các trường công bố, dự kiến mức điểm nhiều ngành có biến động

Điểm chuẩn ĐH biến động khi điểm sàn giảm?

Các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo thí sinh không nên nhầm lẫn giữa điểm sàn và điểm chuẩn.

điểm chuẩn ĐH đại học sinh viên TP HCM ngành hot nhập học Bộ GD- ĐT thủ tục nhập học khai giảng năm học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo