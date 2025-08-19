Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 20-8, Bộ GD-ĐT tải kết quả xét tuyển của tất cả phương thức lên hệ thống, tiến hành 6 lần lọc ảo để cho ra kết quả cuối cùng. Sau 17 giờ ngày 20-8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn. Hạn chót để các trường đại học công bố điểm chuẩn là trước 17 giờ ngày 22-8.

Năm nay, có 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với tổng cộng khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình mỗi thí sinh đặt khoảng 9 nguyện vọng.



Trao đổi với phóng viên sáng 19-8, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường Đại học Công Thương TP HCM, cho biết trường sẽ công bố điểm chuẩn vào lúc 18 giờ ngày 20-8 và nhập học vào ngày 22-8.

"Mặc dù quá trình lọc ảo chưa kết thúc nhưng cơ bản có thể dự đoán được tình hình điểm chuẩn năm nay. Các ngành cao điểm như logistic, marketing, kinh doanh quốc tế thì sẽ có mức điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn năm 2024 khoảng 0,5 điểm; các ngành có điểm chuẩn khoảng 20 điểm như điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin... khả năng sẽ tăng từ 1 - 2 điểm trong năm nay" - ThS Sơn thông tin.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo-Trường Đại học Công nghiệp TP HCM, cho hay nhà trường dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn trong chiều tối 20-8.

"Sau 3 lần lọc ảo, số liệu cho thấy rất có khả năng điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm nhẹ, dao động từ 22-25 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn các phương thức khác có thể tăng, ví dụ xét kết quả học tập THPT dao động từ 25-29 điểm, điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM khoảng 750-900 điểm" - TS Nhân nói.

Các trường thành viên của ĐHQG TP HCM như Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế - Luật... cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều tối 20-8.

Trường Đại học Ngân hàng TP HCM cho biết sẽ thông tin về điểm chuẩn vào chiều tối 20-8, thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 3 và 4-9. Ngày 5-9, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng năm học mới.

Phụ huynh và học sinh tìm hiểu về các ngành nghề đào tạo tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ấn định thời gian công bố điểm chuẩn vào 17 giờ ngày 20-8, bắt đầu nhập học vào ngày 21-8.

Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn vào chiều 20-8, thí sinh trúng tuyển từ ngày 22-8 đến 30-8. Một số trường đại học khác như Văn Lang, Hoa Sen, Hùng Vương... cũng đã "chốt" thời gian công bố điểm chuẩn vào chiều tối 20-8.

Ngoài ra, một số trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn muộn hơn: Trường Đại học Nông lâm TP HCM sáng 21-8, Trường Đại học Tài chính Marketing dự kiến sáng 22-8...