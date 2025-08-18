HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhiều trường ĐH- CĐ cảnh báo tình trạng giấy báo trúng tuyển giả

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO) - Chưa có điểm chuẩn ĐH, song nhiều thí sinh đã nhận được cuộc gọi hoặc giấy báo trúng tuyển, yêu cầu chuyển khoản phí nhập học.

Những ngày qua, các trường ĐH - CĐ liên tiếp phát đi cảnh báo khẩn đến thí sinh và phụ huynh về những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Liên tiếp nhiều trường ĐH phát cảnh báo khẩn đến thí sinh - Ảnh 1.

Khi gặp phải các trường hợp nghi ngờ lừa đảo, sinh viên cần báo ngay cho nhà trường để kiểm tra và xử lý. Ảnh: AI

Làm giả như thật

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM cho hay nhà trường đã nhận được những phản ánh từ thí sinh và gia đình thí sinh vì bị lừa đảo. Đáng nói, đã có trường hợp mất hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng làm giả giấy báo trúng tuyển ĐH, yêu cầu chuyển khoản các khoản tiền cho cá nhân; lấy danh nghĩa nhà trường gửi các thông báo trúng tuyển chương trình học bổng, chương trình trao đổi sinh viên quốc tế. Kẻ xấu yêu cầu thí sinh phải chứng minh tài chính với số tiền lớn bằng cách chuyển khoản cho các đối tượng này.

Đại diện Trường ĐH Quốc tế TP HCM - ĐHQG TP HCM cho biết cũng gặp phải trường hợp tương tự, các đối tượng xấu đã cung cấp văn bản giả mạo, thông báo trúng tuyển và các học bổng hấp dẫn để thu hút thí sinh.

Theo lịch xét tuyển của Bộ GD- ĐT, Trường ĐH Quốc tế và các trường ĐH thành viên của ĐHQG TPHCM vẫn đang trong quá trình xử lý dữ liệu xét tuyển và chưa công bố kết quả trúng tuyển, điều này có nghĩa là nhà trường chưa phát hành giấy báo trúng tuyển. Thí sinh cần đặc biệt cân nhắc mọi thông báo trúng tuyển ngay thời điểm này.

Liên tiếp nhiều trường ĐH phát cảnh báo khẩn đến thí sinh - Ảnh 2.
Liên tiếp nhiều trường ĐH phát cảnh báo khẩn đến thí sinh - Ảnh 3.
Liên tiếp nhiều trường ĐH phát cảnh báo khẩn đến thí sinh - Ảnh 4.
Liên tiếp nhiều trường ĐH phát cảnh báo khẩn đến thí sinh - Ảnh 5.

Kẻ xấu lợi dụng trường ĐH để phát đi những thông báo "giả như thật"

Liên tiếp nhiều trường ĐH phát cảnh báo khẩn đến thí sinh - Ảnh 6.

Thông báo giả mạo có mộc đỏ, thông tin rất rõ ràng

Trường Đại học Tài chính – Marketing khuyến cáo toàn thể sinh viên, phụ huynh và đối tác hết sức cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng, học bổng, hỗ trợ tài chính giả mạo mạo danh nhà trường. Nhà trường không yêu cầu đóng phí, chuyển khoản để nhận học bổng, tham gia tuyển dụng hay cơ hội việc làm.

Nâng cao cảnh giác

Trước đó, một số trường ĐH cũng ghi nhận nhiều thí sinh đang chờ kết quả xét tuyển ĐH nhận được các cuộc gọi từ các đối tượng lừa đảo uy hiếp tinh thần, vu khống học liên quan đến các vụ án rửa tiền hay buôn chất cấm, yêu cầu chuyển tiền gấp.

Trước hàng loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi, các trường ĐH - CĐ cảnh báo thí sinh và phụ huynh tuyệt đối không nghe theo, làm theo các yêu cầu từ các cuộc gọi lạ. Không kết bạn Zalo, gọi video với người lạ, người tự xưng là cơ quan chức năng, đồng thời thông báo ngày cho người thân.

Sinh viên và phụ huynh cần chủ động nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin, đặc biệt là những lời mời bất thường, yêu cầu đóng phí cao không rõ ràng, chứng minh tài chính với số tiền rất lớn hoặc hứa hẹn quá hấp dẫn.

Riêng những thí sinh đang chờ kết quả trúng tuyển, chỉ cập nhật thông tin ở những kênh thông tin chính thống của Bộ GD - ĐT và nhà trường.

