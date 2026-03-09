Theo thông báo của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, dự kiến mức học phí năm học 2026-2027 với các ngành ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Ả Rập, văn hóa - truyền thông xuyên quốc gia và giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ là 31 triệu đồng - cao hơn 10-14,1 triệu đồng so với năm học 2025-2026.

Học phí tăng chóng mặt

Mức học phí các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Hàn Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ vào năm ngoái chỉ 38 triệu đồng, năm nay tăng lên 42 triệu đồng.

Cũng thuộc ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Việt Nhật dự kiến tăng học phí ngành kỹ thuật xây dựng thêm khoảng 10 triệu đồng, lên mức 35 triệu đồng mỗi năm. Các ngành còn lại của trường giữ mức học phí khoảng 58 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội công bố học phí dự kiến năm học 2026-2027 dao động từ khoảng 19,1 đến 40 triệu đồng, tùy ngành đào tạo - tăng khoảng 2 triệu đồng so với năm trước. Nhà trường cho biết các chương trình đã kiểm định chất lượng được xây dựng theo định mức kinh tế - kỹ thuật và có lộ trình điều chỉnh học phí trong những năm tiếp theo nhưng không vượt quá 10%/năm theo quy định.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng công bố năm học 2026-2027, học phí dự kiến dao động từ khoảng 59-130 triệu đồng mỗi năm, tùy ngành và chương trình đào tạo. So với năm trước, mức thu tăng khoảng 3-5 triệu đồng. Chương trình đào tạo của trường chỉ kéo dài 3 năm thay vì 4 năm như phần lớn các trường ĐH khác.

Tại ĐH Kinh tế Quốc dân, học phí hệ ĐH chính quy tiêu chuẩn đối với khóa tuyển sinh năm 2026 dự kiến từ 20-28 triệu đồng, tăng khoảng 2-3 triệu đồng so với năm trước. Đối với các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình định hướng ứng dụng hoặc đào tạo bằng tiếng Anh, học phí dự kiến từ 45-70 triệu đồng/năm, cao hơn so với mức 41-65 triệu đồng của khóa tuyển sinh năm 2025.

Trường ĐH Xây dựng thu học phí ĐH chính quy chương trình chuẩn (kỹ sư/kiến trúc sư/cử nhân) trung bình năm học 2026-2027 khoảng 20,9 triệu đồng (thu theo tín chỉ), tăng 2,4 triệu đồng so với năm trước.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến thu gần 560.000 đồng/tín chỉ đối với các chương trình đào tạo đại trà và gần 1,18 triệu đồng/tín chỉ đối với các chương trình đã kiểm định chất lượng. Riêng sinh viên các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị như triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được miễn học phí theo quy định.

Tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, học phí dự kiến tăng khoảng 575.000-630.000 đồng/tín chỉ, tùy ngành và chương trình đào tạo.

Sinh viên Trường ĐH Việt Đức có nhiều cơ hội nhận học bổng để bù đắp mức tăng học phí 3%-5% Ảnh: THIÊN THƯ

Hỗ trợ sinh viên bằng nhiều học bổng

Theo lãnh đạo các trường ĐH, việc điều chỉnh học phí hiện nay gắn với quá trình tự chủ ĐH, đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

TS Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, cho hay năm nay, trường dự kiến tăng học phí nhưng chỉ ở mức 3%-5% so với năm trước. "Mức thu học phí này bảo đảm sinh viên ở nhiều điều kiện khác nhau có thể tiếp cận được" - TS Viên khẳng định.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức cho biết trường luôn duy trì các chương trình học bổng tài năng để thu hút sinh viên giỏi nhằm đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Sinh viên của trường có nhiều cơ hội nhận học bổng từ Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức để trang trải sinh hoạt phí tại Việt Nam hoặc một học kỳ trao đổi tại Đức; hay học bổng của Cơ quan Hỗ trợ ĐH thế giới, nhất là sinh viên nữ.

Tương tự, Trường ĐH CMC năm nay dành quỹ học bổng lên tới 96 tỉ đồng cho thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay dự kiến cơ sở ở Hà Nội có 370 suất học bổng, cơ sở ở TP HCM có 155 suất với các mức từ 30%-100% học phí toàn bộ các năm học.

Thí sinh có thể xét học bổng vào Trường ĐH CMC thông qua một trong các phương thức như điểm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOPIK, HSK...), điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc các giải học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. Học bổng sẽ áp dụng xuyên suốt quá trình học tập nếu sinh viên duy trì GPA (điểm trung bình) đạt từ 3.0/4.0.

"Quỹ học bổng được nhà trường duy trì từ khi thành lập nhằm khuyến khích và đồng hành với những thí sinh có thành tích học tập tốt, tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm môi trường đào tạo chuẩn quốc tế" - ông Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Đại diện Trường ĐH Luật Hà Nội cho hay trường dự kiến tăng học phí nhưng ở mức "vừa phải" để chia sẻ với sinh viên. Còn đại diện Trường ĐH Thăng Long khẳng định trường không thay đổi học phí trong suốt khóa học của sinh viên, song đã rút ngắn lộ trình học tập từ 4 năm còn 3 năm.

PGS-TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phenikaa, thông báo mức học phí của trường năm nay dao động từ 28-150 triệu đồng, tùy ngành. Trong đó, thấp nhất là học phí ngành công nghệ sinh học, kỹ thuật y sinh; cao nhất là các ngành thuộc khối y dược. Căn cứ vào tình hình thực tế, trường sẽ giữ nguyên hoặc tăng không quá 10% học phí trong các năm tiếp theo.

Học phí trung bình ngành y khoa của Trường ĐH Phenikaa là 150 triệu đồng/năm, ngành răng - hàm - mặt là 160 triệu đồng/năm. Đáng chú ý, khóa sinh viên nhập học năm 2026 sẽ được giảm 20% học phí; các năm thứ 2, 3, 4, 5, 6 sẽ được ưu đãi 10%.

Tính toán sớm, lựa chọn ngành phù hợp Theo các chuyên gia, thực tế cùng một trường nhưng mức học phí giữa các chương trình đào tạo có thể chênh lệch khá lớn. Chương trình chất lượng cao, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh hoặc chương trình liên kết quốc tế thường có học phí cao hơn đáng kể so với chương trình chuẩn. Vì vậy, thí sinh cần tìm hiểu rõ đặc điểm của từng chương trình để lựa chọn phù hợp với điều kiện gia đình. Nếu học phí tăng dần theo từng năm mà gia đình không tính toán từ sớm, áp lực tài chính sẽ khá lớn.



