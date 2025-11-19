Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội kiến nghị hỗ trợ học phí cho bác sĩ nội trú và 6 ngành khó tuyển

Chiều 19-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác tới thăm, làm việc, chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chúc mừng các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Y Hà Nội

Đại học Y Hà Nội kiến nghị cơ chế đặc thù, tự chủ tài chính

GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết trong 5 năm qua, trường đã tăng quy mô đào tạo từ 11.700 lên 16.000 sinh viên, học viên (tương ứng tăng 35,8%). Số lượng nghiên cứu sinh cũng tăng mạnh, từ 319 lên 816 tiến sĩ, tăng 121%, thể hiện năng lực đào tạo trình độ cao của nhà trường.

Trường hiện được Times Higher Education xếp hạng trong nhóm 801-1.200 thế giới và top 501-600 các đại học y khoa hàng đầu. Mục tiêu của trường là lọt vào top 100 đại học tốt nhất châu Á vào năm 2035.

Cùng với đào tạo, Đại học Y Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng giảng viên, phát triển hệ thống bệnh viện thực hành, điển hình là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trở thành địa chỉ tin cậy của người dân.

GS Nguyễn Hữu Tú đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương ưu tiên bố trí vốn trong giai đoạn 2026-2030 để đầu tư cơ sở vật chất, các viện, trung tâm nghiên cứu và công nghệ y khoa, xây dựng trung tâm chuyên sâu, nhằm nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo.

GS Nguyễn Hữu Tú báo cáo hoạt động của Đại học Y Hà Nội và kiến nghị các chính sách với Chính phủ

Đồng thời, đề xuất Chính phủ chỉ đạo và thể chế hóa các cơ chế đặc thù, tiếp tục giao quyền tự chủ cho Trường Đại học Y Hà Nội trong bối cảnh Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục công lập sẽ dừng hoạt động, đặc biệt là các cơ chế liên quan đến tự chủ tài chính.

Trường cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế đặc thù trong đào tạo y tế, cho phép chuyển đổi mô hình thành Đại học Khoa học sức khỏe đa ngành đến năm 2035. Đồng thời, đề xuất cơ chế cấp kinh phí đào tạo bác sĩ nội trú, hỗ trợ học tập và điều chỉnh chính sách miễn, giảm học phí cho 6 nhóm chuyên ngành khó thu hút người học, gồm: Tâm thần, phẫu thuật tạo hình, lao, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu.

Phó Thủ tướng chỉ ra thời cơ phát triển cho Đại học Y Hà Nội

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long gửi lời chúc mừng tới đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, y bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội - ngôi trường y khoa lâu đời nhất Việt Nam, với 123 năm xây dựng và phát triển, nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là trường duy nhất của Việt Nam tham gia trọn vẹn hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, luôn dẫn đầu trong đào tạo nhân lực, chuyên gia và nhà khoa học chất lượng cao cho ngành y tế.

Trong nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị ban hành nhiều chính sách quan trọng, mà Trường Đại học Y Hà Nội là đối tượng thụ hưởng. Phó Thủ tướng lấy ví dụ nghiên cứu và phát triển thuốc, vắc-xin, sản phẩm OCOP của y học cổ truyền có thể hưởng chính sách từ Nghị quyết 57; hợp tác quốc tế và công bố khoa học thuộc Nghị quyết 59; các chính sách về giáo dục, y tế từ Nghị quyết 71, 72; hợp tác với y tế tư nhân hưởng lợi từ Nghị quyết 68.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm Phòng truyền thống của nhà trường



Phó Thủ tướng yêu cầu nhà trường chủ động tham gia, triển khai hiệu quả Đề án phát triển Trường thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, nhóm hàng đầu châu Á, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư dự án, huy động các nguồn lực, gắn kết đào tạo, nghiên cứu, khám chữa bệnh, chú trọng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng tin tưởng với bề dày 123 năm truyền thống, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.