Trường ĐH Công nghiệp TP HCM "nhá hàng" phương thức tuyển sinh mới

TS Nguyễn Trung Nhân, Trường Phòng Đào tạo-Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho biết ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm 2026, trường dự kiến chỉ sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp thay cho các phương thức xét tuyển khác như xét học bạ, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức, xét điểm thi tốt nghiệp THPT (theo tổ hợp môn).

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học vào Trường ĐH Công nghiệp TP HCM

Phương thức xét tuyển tổng hợp dự kiến được Trường ĐH Công nghiệp TP HCM sử dụng sẽ tổng hợp các kết quả điểm nêu trên, tỉ trọng điểm thành phần trường sẽ cân nhắc và công bố trong thời gian tới nếu phương thức xét tuyển tổng hợp được chính thức sử dụng.

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, phương thức xét tuyển tổng hợp hướng đến việc đánh giá toàn diện, công bằng hơn trong tuyển sinh.

Tại TP HCM, phương thức xét tuyển tổng hợp đã được Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM) sử dụng trong vài kỳ tuyển sinh qua và được đánh giá là hiệu quả.

Về phương thức tuyển sinh ĐH năm 2026, mới đây, tại Hội nghị Giáo dục ĐH năm 2025 được Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 18-9, bộ đã phát phiếu khảo sát đến hơn 200 trường ĐH về tuyển sinh ĐH từ năm 2026. Trong đó, với phương thức xét tuyển từ điểm học bạ THPT, Bộ GD-ĐT đưa ra 2 phương án là bỏ hoặc tiếp tục sử dụng.