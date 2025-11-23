HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Những hành động đẹp giúp ấm lòng sinh viên vùng lũ

Huế Xuân

(NLĐO)- Hành động thiết thực của các trường ĐH góp phần giúp sinh viên an tâm hơn trong giai đoạn khó khăn này.

Ngoài hỗ trợ nhu yếu phẩm, sữa chữa nhà cửa, hỗ trợ khắc phục sau bão lũ..., việc miễn giảm học phí, gia hạn hoặc trao học bổng cho sinh viên ngay lúc này là hành động kịp thời, nhân văn, giúp sinh viên an tâm đến trường.

Trường hoãn đóng học phí, giảng viên góp tiền lương

Ngày 23-11, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM ra thông báo tạm hoãn học phí, khẩn cấp hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng bão, lũ lụt.

Nhà trường kêu gọi sinh viên thuộc đối tượng này làm đơn xin hỗ trợ, thời gian nộp từ ngày 24-11 đến hết ngày 30-11. Sau khi tổng hợp đơn, nhà trường sẽ xem xét, cân nhắc đưa ra biện pháp hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên.

Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp cùng công đoàn, kêu gọi thầy cô, viên chức, người lao động và toàn thể cộng đồng cùng chung tay, phát huy tinh thần tương thân tương ái. Chương trình tiếp nhận đóng góp bằng tiền hoặc nhu yếu phẩm.

Tiếp sức cho sinh viên vùng lũ an tâm đến trường - Ảnh 1.

Điểm tiếp nhận quần áo, nhu yếu phẩm của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

Tại Trường ĐH Tài chính Marketing (UFM), sau gần 24 giờ phát động chương trình "Tuổi trẻ UFM chung tay hướng về đồng bào miền Trung", tài khoản Đoàn trường đã nhận được hơn 24 triệu đồng. Ngoài ra, sinh viên còn quyên góp, ủng hộ thêm mì gói, lương khô, sữa, tập trắng...

Đồng thời, nhà trường còn vận động người lao động đóng góp 2 ngày lương (do Phòng Tài chính – Kế toán trích từ lương tháng 11-2025) để ủng hộ người dân các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tiếp sức cho sinh viên vùng lũ an tâm đến trường - Ảnh 2.

Giảng viên và sinh viên Trường ĐH Tài chính Marketing tất bật phân loại thực phẩm và những đồ dùng cần thiết cho người dân vùng lũ ngày 23-11

Hơn 100 suất học bổng tiếp sức

Đầu tháng 10-2025, trước ảnh hưởng nặng nề do bão số 10 (Bualoi), ĐH Kinh tế TP HCM (UEH) đã triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên tại 19 tỉnh, thành chịu thiệt hại, bao gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Thành phố Đà Nẵng.

Mới đây, khi các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên liên tiếp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cơn bão và lũ lụt, UEH đã có thông báo bổ sung chính sách hỗ trợ thêm 5 tỉnh thành, gồm: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Nhà trường sẽ giảm học phí 10% học phí học kỳ cuối 2025; triển khai học bổng hỗ trợ; gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ đầu 2026; chương trình tín dụng học tập cho sinh.

Ngoài ra, UEH dành tặng 100 suất học bổng với tổng giá trị học bổng lên tới hơn 1,35 tỉ đồng. Trong đó, 70 suất (hơn 14 triệu đồng/suất) cho sinh viên các khóa 48, 49, 50 và 51 ĐH chính quy và 30 suất (12 triệu đồng/suất) cho sinh viên liên thông chính quy và văn bằng 1, liên thông - vừa làm vừa học.

Tiếp sức cho sinh viên vùng lũ an tâm đến trường - Ảnh 3.



Tin liên quan

Hơn 1,6 tỉ đồng tiếp sức cho học sinh, sinh viên khó khăn

Hơn 1,6 tỉ đồng tiếp sức cho học sinh, sinh viên khó khăn

(NLĐO) - Năm 2025, học bổng SCG Sharing The Dream mở rộng đối tượng thụ hưởng, tập trung hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc các dân tộc thiểu số.

Trường cao đẳng giảm 70% học phí cho sinh viên vùng bão lũ

(NLĐO)- Để kịp thời tiếp sức, hỗ trợ tinh thần cho sinh viên, Hiệu trưởng một trường cao đẳng ở TP HCM đã có thông báo khẩn.

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ

(NLĐO) - Sau khi phát động các chiến dịch quyên góp khẩn cấp, nhiều trường học trở thành "trạm" kết nối yêu thương, chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên.

TP HCM Tây Nguyên ủng hộ vùng lũ đồng bào miền Trung hướng về miền Trung sinh viên đóng góp ngày lương
