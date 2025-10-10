HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhiều trường học "bối rối" với hướng dẫn của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Theo tính toán của một số trường, thực hiện hướng dẫn của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk thì lương của nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu chưa đầy 3 triệu đồng/tháng

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2025-2026.

Nhiều trường học "bối rối" với hướng dẫn của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 1.

Bữa ăn bán trú của một trường tiểu học trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột

Theo đó, đối với các khoản dịch vụ khác, trong đó có bán trú trường học và trông giữ trẻ ngoài giờ, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện theo Nghị quyết số 34 năm 2023 của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ).

Theo Nghị quyết 34, tiền thuê người nấu ăn, tổ chức quản lý học sinh ăn, ở bán trú mức 120.000 đồng/học sinh/tháng và mua sắm đồ dùng, dụng cụ phục vụ bán trú mức 100.000 đồng/học sinh/năm.

Tiếp nhận văn bản hướng dẫn, nhiều trường học tại tỉnh Đắk Lắk "bối rối" vì cho rằng mức thu trên quá thấp, không thể duy trì hoạt động bán trú cho học sinh.

Một lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (phường Buôn Ma Thuột) cho biết trường có khoảng 940 học sinh tham gia bán trú với 20 nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu.

"Thực tế các nhân viên làm việc 8-10 tiếng mỗi ngày. Nếu áp dụng theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT thì lương của nhân viên chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng. Lúc này, chắc chắn nhiều người sẽ nghỉ việc và trường cũng không thể tổ chức bán trú" – lãnh đạo nhà trường thông tin.

Còn theo báo cáo của Trường Tiểu học Trần Phú (phường Buôn Ma Thuột), với mức thu 120.000 đồng/học sinh/tháng thì mức lương thực nhận cho 1 nhân viên phục vụ chỉ hơn 2,8 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, trường này dự kiến đóng 27 cái giường đôi cho học sinh ngủ trưa nhưng với mức thu theo công văn của Sở thì chỉ đủ mua sắm dụng cụ nấu ăn, chăn, mền, gối, chiếu chứ không đủ đóng giường.

"Nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc hợp đồng lao động để tổ chức bữa ăn trưa, nghỉ trưa cho học sinh và đầu tư mua sắm cơ sở vật chất ban đầu cho các em" - văn bản báo cáo của trường nêu.

Nhiều lãnh đạo trường học tại Đắk Lắk cho rằng, mức thu theo Nghị quyết 34 thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 128 của Chính phủ là bất hợp lý. Bên cạnh đó, mức thu cơ sở vật chất 100.000 đồng/học sinh/năm là thấp, gây khó khăn trong việc mua sắm cơ sở vật chất, phục vụ chất lượng bán trú cho học sinh.

"Tôi không hiểu vì sao Sở GD-ĐT Đắk Lắk lại áp dụng theo Nghị quyết 34 ban hành năm 2023 trong khi từ 1-7 năm nay đã có nghị định về mức lương tối thiểu vùng. Do đó, chúng tôi mong muốn Sở phải xem xét, điều chỉnh để phù hợp" - một lãnh đạo trường tiểu học nêu quan điểm.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, xác nhận phường đã nhận được nhiều phản ánh của các hiệu trưởng. Các trường đều cho rằng mức thu quá thấp, không phù hợp với địa bàn và không đủ đảm bảo duy trì bếp ăn bán trú. Do đó, ông đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn căn cứ thực tế làm văn bản để phường gửi Sở GD-ĐT và báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Đại diện Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho rằng đơn vị đã nắm bắt các thông tin về văn bản hướng dẫn thu, chi đầu năm học của Sở. Vị này lý giải, tỉnh Đắk Lắk (cũ) không có nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường học. Vì vậy, Sở GD-ĐT Đắk Lắk sẽ tham mưu để điều chỉnh Nghị quyết 34 cho phù hợp tình hình thực tế.

