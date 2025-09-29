HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề nghị công an làm rõ thông tin "suất ăn 37.000 đồng" của học sinh

Cao Nguyên

(NLĐO) - Lãnh đạo nhà trường cho rằng thông tin đăng tải suất ăn giá 37.000 đồng trong các hội nhóm phụ huynh là sai sự thật và đề nghị công an làm rõ.

Mới đây, trong các hội nhóm phụ huynh đã đăng tải hình ảnh suất ăn trưa kèm nội dung cho rằng đây là suất ăn cho học sinh tại trường "nổi tiếng bậc nhất Buôn Ma Thuột" là Trường Tiểu học Phan Chu Trinh thu hút sự quan tâm của dư luận.

- Ảnh 1.

Thông tin đăng tải thu hút sự quan tâm của phụ huynh

Theo đó, hình ảnh suất ăn có cơm, rau xào, canh, trứng hấp thịt xay được cho rằng khá ít ỏi so với giá tiền 37.000 đồng mà phụ huynh phải nộp. Một số ý kiến bình luận nghi ngờ nhà trường "cắt xén" khẩu phần ăn của học sinh.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, cho biết nhà trường đã có báo cáo gửi UBND phường Buôn Ma Thuột và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về vụ việc.

Theo bà Tuyết, hình ảnh đúng là suất ăn của trường nhưng nội dung trích dẫn là sai sự thật. Theo đó, khẩu phần ăn này, học sinh đang ăn dở và được nhân viên trường học chụp lại gửi lên nhóm zalo của nhà trường để khoe việc học sinh khen rất ngon. Bà Tuyết cũng khẳng định các suất ăn của trường rất đầy đặn, đủ chất dinh dưỡng.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh cho biết thêm, nội dung đăng tải cho rằng suất ăn trị giá 37.000 đồng là sai sự thật. Theo tính toán của nhà trường về mức thu thì mỗi suất ăn trưa khoảng 15.000-31.000 đồng, tùy theo thực phẩm và uống sữa vào bữa xế (từ 5.000-9.500 đồng). "Suất ăn ngày 15-9 bị đăng lên mạng xã hội trị giá hơn 22.000 đồng, không phải mức 37.000 đồng. Thông tin không đúng khiến cộng đồng mạng hiểu sai lệch về công tác bán trú của trường" - bà Tuyết nói thêm.

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đang làm văn bản gửi cơ quan công an đề nghị làm rõ vụ việc.

- Ảnh 2.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác kiểm tra đột xuất bếp ăn, khẩu phần ăn tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết trước thông tin dư luận, đơn vị đã kiểm tra đột xuất bếp ăn, khẩu phần ăn tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Ông Quang đánh giá công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn cấp dưỡng của trường đều đảm bảo theo quy định và chưa có căn cứ về việc trường "cắt xén" thực phẩm của học sinh.

"Ngay từ đầu năm học, Sở GD-ĐT Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm, nhất là công tác bán trú, khẩu phần ăn của học sinh. Tới đây, Sở sẽ triển khai ứng dụng để tất cả các trường cập nhập khẩu phần ăn, giá tiền từng ngày công khai lên trang web của trường và kết nối với hệ thống của Sở. Việc làm này nhằm công khai, minh bạch để phụ huynh thuận tiện theo dõi và có thể so sánh với các trường khác" - ông Quang thông tin.

Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học có thực phẩm bẩn

Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học có thực phẩm bẩn

(NLĐO) - Phường Xuân Hương – Đà Lạt tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương sau khi có tố cáo thực phẩm bẩn vào trường

Trường tiểu học bị tố nhập thực phẩm bẩn sẽ tạm dừng bếp ăn bán trú

(NLĐO) - Sau khi xảy ra tố cáo việc nhập thực phẩm bẩn, đơn vị giao thực phẩm cho Trường Tiểu học T.V. muốn tạm ngưng cung cấp thực phẩm đến ngôi trường này.

Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt

(NLĐO) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V (phường Xuân Hương - Đà Lạt) xác nhận có xảy ra việc nhập thực phẩm kém chất lượng

