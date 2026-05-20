Nhiều trường hợp được nghỉ hưu sớm mà không bị giảm lương hưu

Sáng 19-5, Báo Người Lao Động phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến "Lương hưu - Bài toán an sinh cho người lao động".

Tại chương trình giao lưu, nhiều bạn đọc đã gửi các câu hỏi thể hiện mối quan tâm về các chính sách BHXH mới. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng các chính sách mới sẽ giúp ngày càng nhiều lao động có cơ hội hưởng lương hưu, giảm áp lực an sinh khi tuổi già.

Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi là một trong những nội dung được nhiều người lao động quan tâm. Nhiều câu hỏi được bạn đọc gửi về xoay quanh điều kiện nghỉ hưu sớm, mức giảm trừ lương hưu cũng như nhóm ngành nghề được ưu tiên... đã được các chuyên gia BHXH TPHCM giải đáp chi tiết.

Lao động ngành nghề nặng nhọc được nghỉ hưu sớm

Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Trưởng Phòng Chế độ BHXH TPHCM cho biết, theo Luật BHXH 2024 đã có quy định, nhiều trường hợp nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị giảm trừ tỉ lệ hưởng lương hưu nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Cụ thể, người lao động có từ đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021, có thể nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường.

Riêng người có từ đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò có thể nghỉ hưu sớm tối đa 10 năm. Ngoài ra, người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao cũng thuộc nhóm được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi mà không bị giảm trừ tỉ lệ lương hưu.

Về vấn đề này, bà Tô Thị Thanh Hà - Phó Trưởng Phòng Quản lý Thu và Phát triển người tham gia BHXH TPHCM cũng thông tin, danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại hiện được áp dụng theo Thông tư 11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ). Theo bà Hà, người lao động có từ đủ 15 năm làm nghề, công việc thuộc danh mục này có thể được xem xét nghỉ hưu sớm nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019.

Ngoài ra, người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng thuộc nhóm được ưu tiên nghỉ hưu sớm theo quy định hiện hành.

Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm sức khỏe bị trừ 2% mỗi năm

Liên quan đến trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TPHCM cho biết người lao động phải có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc.

Bà Hạnh thông tin, theo quy định, người lao động suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% có thể nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm; trường hợp suy giảm từ 81% trở lên có thể nghỉ hưu sớm tối đa 10 năm so với tuổi nghỉ hưu thông thường. Tuy nhiên, mức lương hưu sẽ bị giảm theo số năm nghỉ trước tuổi.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo cho biết cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, người lao động sẽ bị giảm 2% tỉ lệ hưởng lương hưu. Trường hợp nghỉ trước tuổi dưới 6 tháng sẽ không bị giảm; từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng sẽ giảm 1%.

Theo bà Thảo thông tin thêm, riêng trường hợp người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ chỉ cần đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc là được hưởng lương hưu, không phụ thuộc độ tuổi.