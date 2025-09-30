HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh ngủ lại do mưa lớn, đường phố ngập sâu

Yến Anh

(NLĐO)- Do mưa lớn, đi lại khó khăn nên Sở GD-ĐT Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông nghỉ học ngày 1-10.

Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Thế Cương thông báo chủ trương trên tối 30-9, do mưa lớn nên các trường có thể cho học sinh nghỉ học hoặc dạy học trực tuyến.

Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày mai do mưa lớn - Ảnh 1.

Nhiều trường học của Hà Nội ngập nặng do mưa lớn

Ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10) khiến Hà Nội chìm trong mưa lớn từ đêm 29-9 đến tối 30-9. Nhiều tuyến phố biến thành sông, giao thông tê liệt, xe chết máy hàng loạt, người dân vật lộn trong biển nước.

Trước tình hình mưa bão, nhiều trường học tổ chức cho học sinh ăn tối miễn phí và ngủ lại trường hôm nay.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành thông báo do thời tiết xấu, đường ngập, một số học sinh không thể di chuyển về nhà và cần ở lại trường. Nhà trường sẽ tổ chức việc ăn uống, nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và thầy cô. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp thông tin hai chiều với cha mẹ học sinh để phụ huynh yên tâm. Khi phụ huynh đến đón, việc bàn giao học sinh sẽ được thực hiện chu đáo, chính xác.

Khuôn viên Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) ngập nặng ngày 30-9

Bà Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, cũng thông báo các học sinh nhà xa, phải qua những tuyến phố ngập nước hoặc bố mẹ gặp khó khăn khi đi đón có thể ăn tối và ngủ lại tại trường đêm 30-9.

"Nhà trường sẽ hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các con và giúp phụ huynh không phải cố đi đón con giữa lúc mưa to, ngập lụt khó khăn nhất. Nếu học sinh ngủ lại, trường sẽ cử các thầy cô quản lý, chăm sóc và phân phòng riêng dành cho nam, nữ, đồng thời lo bữa ăn tối cho các con" - Trường THPT Phan Huy Chú thông tin.

Tại Trường Marie Curie, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cũng thông báo "không để học sinh bị đói, bị rét do không về nhà được". Trường sẽ cung cấp các suất ăn tối miễn phí cho học sinh.

Ông cũng yêu cầu nhà bếp, giáo viên và tổ giám thị lo chu tất chỗ ăn, ngủ cho những học sinh phải ở lại trường đêm nay.

Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày mai do mưa lớn - Ảnh 2.

Một phụ huynh cõng con từ trường về nhà, đi qua đường Hồ Đắc Di ngập sâu. Ảnh: P. Dương

Trường THCS Thanh Xuân cho hay với những tuyến đường bị ngập và gia đình không thể đón con, phụ huynh có thể báo lại để nhà trường sắp xếp nơi ăn, chỗ ngủ cho học sinh, đảm bảo an toàn khi thời tiết bất lợi.

Tại Trường Tiểu học Jean Piaget, để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường tổ chức bữa tối cho các em tại trường lúc 18 giờ 30. Trong trường hợp điều kiện giao thông thuận lợi hơn, trường sẽ bố trí xe tuyến đưa học sinh về nhà vào lúc 20h.

Nếu tình hình thời tiết và giao thông vẫn bất lợi, học sinh sẽ ở lại qua đêm tại trường và được thầy cô trực tiếp chăm sóc, quản lý. Các em sẽ được đưa về nhà sau 12 giờ 30 ngày mai (1-10).

Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm quyết định hỗ trợ suất ăn tối và cho tất cả học sinh ngủ qua đêm tại trường. Bếp ăn phục vụ bữa tối cho học sinh ở lại trường như bữa bán trú, các thầy cô được phân công quản lý học sinh trong suốt chiều và tối, bảo đảm an toàn như ở nhà.

Hà Nội nhiều điểm ngập sâu do mưa lớn, giao thông ùn tắc

(NLĐO)- Trận mưa lớn vào giờ giờ cao điểm sáng 30-9 khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho giao thông.

