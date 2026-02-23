HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Vì sao tình hình ùn ứ, ùn tắc giao thông cục bộ tiếp tục xảy ra trong dịp nghỉ Tết?

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tình hình ùn ứ, ùn tắc giao thông cục bộ tiếp tục xảy ra do lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân gia tăng cao vượt xa năng lực đáp ứng của hạ tầng

Sáng 23-2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có báo cáo về kết quả triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tình hình ùn tắc giao thông năm 2026 và nguyên nhân Chính gây ra - Ảnh 1.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là cửa ngõ phía Nam quan trọng để ra vào thủ đô Hà Nội nên tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn, tắc giao thông, nhất là vào dịp lễ hoặc Tết. Ảnh: Văn Duẩn

Theo báo cáo, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trong lĩnh vực đường bộ, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 252 tỉ đồng; tạm giữ 747 xe ô tô, 26.742 xe mô tô, 1.062 phương tiện khác khác; tước 2.473 giấy phép lái xe (GPLX) các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 16.095 trường hợp, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 26.337 trường hợp, vi phạm tốc độ 15.728 trường hợp, vi phạm ma túy 34 trường hợp.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 230 người chết, 274 người bị thương, 5 người mất tích. So với cùng kỳ năm 2025; Giảm 154 vụ, giảm 73 người chết, giảm 118 người bị thương, tăng 5 người mất tích. Trong đó đường bộ xảy ra 378 vụ, làm 224 người chết, 274 người bị thương; So với cùng kỳ năm 2025, giảm 152 vụ, giảm 76 người chết, giảm 117 người bị thương.

Đường thủy xảy ra 2 vụ tai nạn, làm 5 người chết, 5 người mất tích (Số liệu tới trưa ngày 22-2). So với cùng kỳ năm 2025, tăng 4 người chết, tăng 5 người mất tích. Trong vụ TNGT đường thủy tại Lào Cai, tới chiều 22-2 đã tìm thấy toàn bộ 5 người mất tích còn lại, đưa tổng số người thiệt mạng trong vụ TNGT này lên 6 người.

Tình hình ùn tắc giao thông năm 2026 và nguyên nhân Chính gây ra - Ảnh 2.

Chiều mùng 5 Tết, hàng ngàn phương tiện từ miền Tây đi TPHCM khiến Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc bị ùn ứ cục bộ. Ảnh: Hải Đường

Về tình hình ùn ứ, ùn tắc tắc giao thông, trong 9 ngày Tết (từ ngày 14-2 đến 22-2) tình hình ùn ứ, ùn tắc giao thông về cơ bản được kiểm soát, có một số ngày cao điểm ùn ứ giao thông tại Hà Nội và TPHCM, tập trung vào các tuyến đường cửa ngõ và các trục chính và một số địa điểm du lịch. Như ngày 14-2 (ngày 27 Tết), đây là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, người dân bắt đầu di chuyển về quê. Các tuyến đường vành đai, cửa ngõ Hà Nội như: Vành đai 3 trên cao, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy và đoạn tuyến Ngã Tư Sở - Cầu Giấy lưu lượng phương tiện tăng cao, gây ùn ứ cục bộ.....

Các tuyến đường cửa ngõ TPHCM như Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư An Sương), Đại lộ Mai Chí Thọ (hướng về cầu Sài Gòn), Xa lộ Hà Nội (đoạn qua ngã tư Thủ Đức), đường Trường Chinh (hướng về ngã tư Bảy Hiền), đường Kinh Dương Vương (hướng về bến xe Miền Tây) có tình trạng ùn ứ do lưu lượng giao thông tăng cao.

Vào dịp cuối nghỉ lễ - ngày 21 và 22-2 (mùng 5, 6 Tết), người dân bắt đầu quay trở lại thành phố, các tuyến đường trục vào Hà Nội và TPHCM, lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm.

Bên cạnh đó, những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, lượng du khách tăng đột biến khiến các điểm du lịch nổi tiếng tắc nghẽn, nhiều người phải bỏ cuộc ra về. Tại Ninh Bình, nhiều điểm du lịch đã quá tải trước dòng người tứ phương đổ về đi lễ, du xuân, tham quan di tích. Nhiều cung đường trên địa bàn một số địa phương (Hà Giang, Quảng Ninh) đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các điểm du lịch nổi tiếng sông Nho Quế hay đoạn đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang), khu vực Chùa Yên Tử (Quảng Ninh).

Ùn ứ, ùn tắc giao thông đường bộ tiếp tục xảy ra nhưng tai nạn giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá, với sự chỉ đạo sớm, quyết liệt của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của các bộ, nagn2h, địa phương, tình hình trật tự ATGT trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán đạt nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025...

Tình trạng ùn ứ, ùn tắc giao thông được các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, giảm tối đa các vụ ùn, tắc giao thông kéo dài trên các tuyến giao thông, công tác tuyên truyền trật tự ATGT được thực hiện thường xuyên liên tục với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình trật tự, an toàn giao thông dịp Tết còn có nhiều thách thức, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường thủy tại Lào Cai khiến 6 chết (thời điểm báo cáo 17 giờ 30 ngày 22-2).

Tình hình ùn ứ, ùn tắc giao thông đường bộ tiếp tục xảy ra do lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân gia tăng cao vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Các lực lượng chức năng đã triển khai các kế hoạch từ sớm và từ xa để phân luồng, điều tiết, chỉ huy giao thông, giảm thiểu tối đa mức độ ùn ứ, ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm trước, trong và sau tết.

Tin liên quan

Hôm nay 22-2, dự kiến đóng cao tốc hướng ra khỏi Hà Nội và TPHCM nếu bị ùn tắc kéo dài

Hôm nay 22-2, dự kiến đóng cao tốc hướng ra khỏi Hà Nội và TPHCM nếu bị ùn tắc kéo dài

(NLĐO)- Nếu xuất hiện nguy cơ ùn tắc kéo dài, Cục CSGT sẽ đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TPHCM để ưu tiên cho dòng xe trở lại thành phố.

Tham khảo lộ trình quay lại TPHCM để tránh ùn tắc

(NLĐO) - Người dân có thể tham khảo lộ trình dưới đây để tránh bị ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ của TPHCM.

Ùn tắc kéo dài tại khu vực Đèo Cả

(NLĐO)- Cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa nổ lực phân luồng giảm tải ùn tắc giao thông tại khu vực Hầm đường bộ Đèo Cả

tai nạn giao thông ùn tắc giao thông Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ùn tắc cao tốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo