AI 365

Nhiều ứng dụng phục vụ sức khỏe tích hợp AI

Lê Tỉnh

Tại Triển lãm và Hội nghị Tech4life 2025, Tập đoàn Carna (Hàn Quốc) lần đầu mang đến Việt Nam nền tảng Carna AI Health Viewer.

Đây là hệ thống phân tích hơn 250 chỉ số cơ thể. Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức mới đây.

Nền tảng này có thể nhận diện những dấu hiệu bất thường, đưa ra mức độ cảnh báo và gợi ý dưỡng chất phù hợp. Ví dụ, khi hệ miễn dịch suy giảm, hệ thống khuyến nghị bổ sung vitamin C và kẽm; khi chuyển hóa năng lượng giảm sút sẽ đề xuất vitamin nhóm B và coenzyme Q10.

Đặc biệt, Carna sử dụng công nghệ học sâu kết hợp ChatGPT để giải thích dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, dễ hiểu, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Kết quả được gửi trực tiếp qua các nền tảng nhắn tin phổ biến như WhatsApp, WeChat.

Nhiều ứng dụng phục vụ sức khỏe tích hợp AI - Ảnh 1.

Người dùng đọc báo cáo sức khỏe sau khi trải nghiệm Carna AI Health Viewer

Theo ghi nhận, thị trường Việt Nam gần đây xuất hiện nhiều ứng dụng chăm sóc sức khỏe tích hợp AI. Relive, một start-up trong nước, sử dụng camera điện thoại và AI để theo dõi phục hồi vận động, cảnh báo khi người dùng tập sai động tác. Trong khi đó, ứng dụng Pulse by Prudential cung cấp tính năng kiểm tra sức khỏe, tư vấn triệu chứng bằng AI và kết nối bác sĩ trực tuyến. Ngoài ra còn có eDoctor, nền tảng cung cấp dịch vụ tư vấn từ xa, theo dõi hồ sơ sức khỏe cá nhân, xét nghiệm tại nhà và theo dõi sức khỏe thông qua ứng dụng di động.

B&Company, công ty Nhật Bản chuyên về nghiên cứu thị trường, dự báo thị trường ứng dụng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2030 với tốc độ 11,45%/năm. Theo B&Company, sự bùng nổ này đến từ nhu cầu tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao trong bối cảnh bệnh viện công quá tải, tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh, thu nhập tăng và tác động của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, người dân ngày càng ưa chuộng các dịch vụ tiện lợi, cá nhân hóa thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khám chữa bệnh trực tiếp.

"Tuy nhiên, thị trường còn nhiều rào cản như chưa có cơ chế hoàn trả bảo hiểm qua ứng dụng, quy định trách nhiệm pháp lý chưa rõ ràng. Ngoài ra, nhóm người cao tuổi còn có tâm lý e ngại khi tiếp cận công nghệ, nhiều bác sĩ cũng thận trọng do lo ngại gián đoạn quy trình làm việc" - B&Company phân tích.


