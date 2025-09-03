HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Thị trường smartwatch vào cuộc đua mới

Bài và ảnh: LÊ DUY

Từ một sản phẩm công nghệ với tiện ích cơ bản, smartwatch đã trở thành thiết bị cá nhân không thể thiếu đối với những người theo đuổi lối sống năng động

Theo các hãng nghiên cứu thị trường, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng thị trường thiết bị đeo dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Phân hóa rõ rệt

Thị trường smartwatch hiện nay chia thành 3 phân khúc. Trong đó, phân khúc phổ thông có mức giá dưới 5 triệu đồng, do các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Huawei chiếm lĩnh. Sản phẩm ở nhóm này đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản như đo nhịp tim, đếm bước, theo dõi giấc ngủ, nhận thông báo từ điện thoại...

Bên cạnh mức giá rất cạnh tranh, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng mới tiếp cận smartwatch, các thương hiệu này còn có ưu điểm thời lượng sử dụng pin dài.

Phân khúc trung cấp, với giá dao động 5-10 triệu đồng, ghi nhận sự hiện diện mạnh mẽ của các mẫu Galaxy Watch của Samsung và Apple Watch SE.

Đồng hồ thông minh ở tầm giá này tích hợp đa dạng tiện ích như nghe - gọi, đo mức độ stress, điều khiển nhạc, đo huyết áp, theo dõi tập luyện nâng cao và hỗ trợ thanh toán không dây (NFC). Đây là phân khúc thu hút dân công sở, người trẻ quan tâm sức khỏe và cần một thiết bị đeo vừa hiện đại vừa thời trang.

Nhóm cao cấp - giá từ 10 triệu đồng trở lên - là cuộc cạnh tranh của các sản phẩm Apple Watch Series 9 và Ultra, Huawei GT 5 Pro, Garmin Forerunner 965, Garmin Fexnix 7 Series/Femix 8 Series...

Phân phúc này hướng đến nhóm người dùng chuyên luyện tập, chơi thể thao cường độ cao, đòi hỏi thiết bị theo dõi chính xác, chống nước tốt, GPS đa tần và thời lượng pin dài. Ngoài ra, các yếu tố như thiết kế, chất liệu (thường là kính sapphire, khung titan), mặt đồng hồ lớn... cũng ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn của người dùng.

Chị Hạnh Thu, một runner đến từ cộng đồng 5h30 (tập hợp những người yêu thích chạy bộ và dậy sớm tập thể dục), đã sử dụng chiếc Garmin Forunner 265S được 2 năm. Thời điểm mua, chiếc đồng hồ này có giá 11,2 triệu đồng.

Ngoài hài lòng về kiểu dáng trẻ trung, năng động, chị Thu lựa chọn Garmin còn bởi các thông số hỗ trợ theo dõi sức khỏe khi luyện tập thể thao như nhịp tim, tốc độ, năng lượng tiêu hao... "Thời lượng pin rất tốt, 2-3 tuần mới cần sạc một lần, cũng là yếu tố khiến tôi gắn bó với Garmin" - chị Thu cho biết.

Thị trường smartwatch vào cuộc đua mới - Ảnh 1.

Đồng hồ thông minh ngày càng có thêm nhiều tính năng thu hút người dùng

Không còn ưu tiên giá rẻ

Một khảo sát gần đây của công ty nghiên cứu thị trường Cimigo với người tiêu dùng có thu nhập từ 20 triệu đồng/tháng, trong độ tuổi 24-55 tại Việt Nam, cho thấy sự quan tâm khi lựa chọn smartwatch tập trung ở 3 nhóm tính năng chính.

Đầu tiên là khả năng theo dõi sức khỏe với các chỉ số như nhịp tim, SpO2, chất lượng giấc ngủ hay mức độ căng thẳng. Tiếp đến là khả năng hỗ trợ tập luyện chuyên sâu, nhất là ở các môn như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, trong đó GPS chính xác, đếm bước, đo năng lượng tiêu hao, theo dõi hồi phục... được đánh giá cao. Cuối cùng là các tiện ích phục vụ cuộc sống hằng ngày như nghe - gọi, nhận thông báo, điều khiển nhạc, kết nối với điện thoại và thanh toán điện tử.

Đáng chú ý, Apple vẫn là thương hiệu giữ vị thế hàng đầu nhờ hệ sinh thái ổn định, thiết kế cao cấp và khả năng đồng bộ mượt mà. Samsung tiếp tục phát triển mạnh ở phân khúc trung cấp, với loạt sản phẩm có giao diện đẹp, tính năng đầy đủ và khả năng tương thích rộng. Trong khi đó, Huawei tập trung vào thế mạnh thời lượng pin, thiết kế sang trọng và các tính năng sức khỏe.

Ở góc độ xuất xứ, nhóm thương hiệu đến từ Trung Quốc như Xiaomi, Amazfit, Realme... chiếm lĩnh thị trường bằng các sản phẩm có giá cực kỳ cạnh tranh, nhiều mẫu mã, dễ tiếp cận với người dùng phổ thông và thị trường ngách.

Theo các chuyên gia, thị trường smartwatch đang bước vào cuộc đua mới, khi có sự chuyển dịch rõ rệt trong hành vi tiêu dùng: Không chỉ chọn sản phẩm theo tiêu chí giá cả mà quan tâm đến giá trị sử dụng, chất lượng, tính năng, sự ổn định. Điều này đồng nghĩa các thương hiệu cũng phải tạo ra sự khác biệt về công nghệ thay vì chỉ cạnh tranh số lượng bán ra. 

Dự báo tăng trưởng mạnh

Công ty IDC ghi nhận tổng lượng thiết bị đeo tay xuất xưởng trong quý I/2025 đạt 45,6 triệu chiếc - tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh số smartwatch chiếm khoảng 34,8 triệu chiếc.

Tại Việt Nam, theo các báo cáo, quy mô thị trường đồng hồ thông minh năm 2024 đạt khoảng 212-290 triệu USD. Dự báo tốc độ tăng trưởng hằng năm của thị trường này đến năm 2030 đạt 2 con số, nhờ nhu cầu theo dõi sức khỏe và luyện tập thể thao ngày càng tăng trong giới trẻ thành thị.


