Nhiều văn nghệ sĩ tiễn biệt người bạn đời của NSƯT, đạo diễn Ca Lê Hồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nhiều văn nghệ sĩ tiễn biệt người bạn đời của NSƯT, đạo diễn Ca Lê Hồng

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Ông Lê Minh Hoan – Phó Chủ tịch Quốc hội - đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng


Nhiều văn nghệ sĩ tiễn biệt ông Nguyễn Long Trảo – người bạn đời của NSƯT, đạo diễn Ca Lê Hồng - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ TP HCM đến chia buồn cùng gia đình NSƯT Ca Lê Hồng

Tối 1-11, trời đổ cơn mưa lớn nhưng không ngăn được bước chân của đông đảo văn nghệ sĩ, đạo diễn, nhà biên kịch và những người yêu mến sân khấu đến Nhà tang lễ Quốc gia khu vực phía Nam (quận Gò Vấp, TP HCM) để thắp nén nhang tiễn biệt ông Nguyễn Long Trảo (hưởng thọ 94 tuổi). 

Ông Trảo nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM, nguyên Phó Tổng giám đốc Khu chế xuất Sài Gòn và là người bạn đời thủy chung, đồng hành cùng NSƯT – đạo diễn Ca Lê Hồng, nguyên Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM).

Nhiều văn nghệ sĩ tiễn biệt ông Nguyễn Long Trảo – người bạn đời của NSƯT, đạo diễn Ca Lê Hồng - Ảnh 2.

Từ trái sang: NS Mai Trần, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, tác giả Trần Văn Hưng, NSƯT Huy Thục, đạo diễn Ca Lê Hồng, đạo diễn Thanh Hiệp, đạo diễn Ngô Hồng (Đoàn cải lương Nam Bộ)

Tình cảm nghĩa tình của giới sân khấu

NSƯT Ca Lê Hồng xúc động bày tỏ niềm cảm kích khi mưa gió đầu tháng 11 mà những gương mặt quen thuộc của giới sân khấu đã đến chia buồn với gia đình bà.

Đứng lặng bên di ảnh ông Nguyễn Long Trảo, bà nói: "Từ đây ông nhà tôi không còn đau đớn nữa, bệnh già ập tới nhiều năm qua khiến ông nhà tôi nằm điều trị trong bệnh viện rồi về nhà an dưỡng rất lâu. Hôm qua, NSND Kim Cương do sức khỏe yếu không đến được đã gọi điện thoại chia buồn. Tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của bạn bè đồng nghiệp dành cho gia đình mình".

Nhiều văn nghệ sĩ tiễn biệt ông Nguyễn Long Trảo – người bạn đời của NSƯT, đạo diễn Ca Lê Hồng - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đến chia buồn với gia đình NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng

Nhiều nghệ sĩ đã đến thắp nén hương tiễn biệt người chồng, người bạn đời đã gắn bó với một biểu tượng của sân khấu TP HCM – NSƯT Ca Lê Hồng. Dẫn đầu đoàn nghệ sĩ – tác giả đến viếng là NSND, đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM. 

Cùng đi trong đoàn có NSND Trịnh Kim Chi, đạo diễn Tôn Thất Cần, đạo diễn Nguyễn Hồng Dung, các tác giả Nguyễn Thanh Bình, Lê Thu Hạnh, Trần Mỹ Dung, Trần Văn Hưng, nghệ sĩ Mai Trần, Hữu Nghĩa… 

Tất cả cùng chia sẻ nỗi mất mát to lớn với gia đình NSƯT Ca Lê Hồng – người từng có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Nhiều văn nghệ sĩ tiễn biệt ông Nguyễn Long Trảo – người bạn đời của NSƯT, đạo diễn Ca Lê Hồng - Ảnh 4.

Đông nghệ sĩ sân khấu TP HCM đã đến chia buồn với gia đình NSƯT Ca Lê Hồng

Giới văn hóa, nghệ thuật cùng chia sẻ mất mát

Không chỉ các nghệ sĩ sân khấu, mà giới văn hóa – nghệ thuật TP HCM cũng có mặt đông đảo trong buổi viếng. NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, đã đến dâng hương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến. 

Cùng đi có các ca sĩ Bích Hồng, Bích Phượng, họa sĩ Sỹ Hoàng, NSND Kim Xuân, NSƯT – đạo diễn Hoa Hạ, nghệ sĩ Kim Ngân, đạo diễn Mỹ Phượng, đạo diễn Thanh Hạp (con của cố đạo diễn Thanh Nha)… 

Tất cả đều xúc động khi nhắc lại hình ảnh ông Nguyễn Long Trảo – người chồng hiền hòa, trí tuệ và cán bộ lão thành cách mạng trung kiên, tận tụy cống hiến cho đất nước. Đối với gia đình, phía sau những bước đi nghệ thuật của NSƯT Ca Lê Hồng đều có sự yểm trợ đắc lực của ông.

Nhiều văn nghệ sĩ tiễn biệt ông Nguyễn Long Trảo – người bạn đời của NSƯT, đạo diễn Ca Lê Hồng - Ảnh 5.

NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng và ông xã - Nguyễn Long Trảo trong ngày Tết Nguyên đán năm 2024

Nhiều nghệ sĩ cho biết, ông luôn âm thầm đồng hành, chia sẻ và là điểm tựa tinh thần để bà toàn tâm cống hiến cho sân khấu.

Một cuộc đời thầm lặng đáng trân trọng

Suốt đời gắn bó với công việc, ông Nguyễn Long Trảo được biết đến là người mẫu mực, khiêm nhường và sống nghĩa tình. Trong ký ức của bạn bè, ông không chỉ là một cán bộ tận tụy với công việc mà còn là người biết yêu nghệ thuật, luôn ủng hộ, thấu hiểu con đường sáng tạo đầy thử thách của người bạn đời.

Nhiều văn nghệ sĩ tiễn biệt ông Nguyễn Long Trảo – người bạn đời của NSƯT, đạo diễn Ca Lê Hồng - Ảnh 6.

NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM (giữa), chia buồn với NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng

NSƯT Đạo diễn Ca Lê Hồng đã liên tục hơn 10 năm tham gia Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động. Bà luôn đưa ra những ý kiến nhận xét thấu đáo về vai diễn, vở diễn, chương trình nghệ thuật của nghệ sĩ để bạn đọc, khán giả bầu chọn chính xác.

Tang lễ ông Nguyễn Long Trảo được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia khu vực phía Nam, lễ truy điệu và động quan diễn ra sáng 3-11. Sau đó, linh cữu được an táng tại xã Tân Thành Bình, Vĩnh Long.

Nhiều văn nghệ sĩ tiễn biệt ông Nguyễn Long Trảo – người bạn đời của NSƯT, đạo diễn Ca Lê Hồng - Ảnh 7.

Từ trái sang hàng đầu: Tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn Hồng Dung, tác giả Trần Văn Hưng thắp hương tiễn biệt ông Nguyễn Long Trảo

"Gia đình tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các cấp lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành và văn nghệ sĩ đã đến chia buồn về sự mất mát to lớn này. Ông nhà tôi là điểm tựa bền bỉ suốt 50 năm qua của cuộc đời tôi" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.


Tin liên quan

NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng xúc động đón nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng xúc động đón nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

(NLĐO) - NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng được xem là một nhà giáo đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực diễn viên, đạo diễn sân khấu tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

"Mai Vàng nhân ái" thăm NSƯT Ca Lê Hồng sau ca phẫu thuật viêm túi mật

(NLĐO) - Chiều 19-1, Chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến thăm NSƯT, đạo diễn Ca Lê Hồng sau khi bà đã được xuất viện về nhà dưỡng bệnh.

Ca Lê Hồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo