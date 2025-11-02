Nhiều văn nghệ sĩ tiễn biệt người bạn đời của NSƯT, đạo diễn Ca Lê Hồng





Các nghệ sĩ TP HCM đến chia buồn cùng gia đình NSƯT Ca Lê Hồng

Tối 1-11, trời đổ cơn mưa lớn nhưng không ngăn được bước chân của đông đảo văn nghệ sĩ, đạo diễn, nhà biên kịch và những người yêu mến sân khấu đến Nhà tang lễ Quốc gia khu vực phía Nam (quận Gò Vấp, TP HCM) để thắp nén nhang tiễn biệt ông Nguyễn Long Trảo (hưởng thọ 94 tuổi).

Ông Trảo nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM, nguyên Phó Tổng giám đốc Khu chế xuất Sài Gòn và là người bạn đời thủy chung, đồng hành cùng NSƯT – đạo diễn Ca Lê Hồng, nguyên Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM).

Từ trái sang: NS Mai Trần, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, tác giả Trần Văn Hưng, NSƯT Huy Thục, đạo diễn Ca Lê Hồng, đạo diễn Thanh Hiệp, đạo diễn Ngô Hồng (Đoàn cải lương Nam Bộ)

Tình cảm nghĩa tình của giới sân khấu

NSƯT Ca Lê Hồng xúc động bày tỏ niềm cảm kích khi mưa gió đầu tháng 11 mà những gương mặt quen thuộc của giới sân khấu đã đến chia buồn với gia đình bà.

Đứng lặng bên di ảnh ông Nguyễn Long Trảo, bà nói: "Từ đây ông nhà tôi không còn đau đớn nữa, bệnh già ập tới nhiều năm qua khiến ông nhà tôi nằm điều trị trong bệnh viện rồi về nhà an dưỡng rất lâu. Hôm qua, NSND Kim Cương do sức khỏe yếu không đến được đã gọi điện thoại chia buồn. Tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của bạn bè đồng nghiệp dành cho gia đình mình".

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đến chia buồn với gia đình NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng

Nhiều nghệ sĩ đã đến thắp nén hương tiễn biệt người chồng, người bạn đời đã gắn bó với một biểu tượng của sân khấu TP HCM – NSƯT Ca Lê Hồng. Dẫn đầu đoàn nghệ sĩ – tác giả đến viếng là NSND, đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM.

Cùng đi trong đoàn có NSND Trịnh Kim Chi, đạo diễn Tôn Thất Cần, đạo diễn Nguyễn Hồng Dung, các tác giả Nguyễn Thanh Bình, Lê Thu Hạnh, Trần Mỹ Dung, Trần Văn Hưng, nghệ sĩ Mai Trần, Hữu Nghĩa…

Tất cả cùng chia sẻ nỗi mất mát to lớn với gia đình NSƯT Ca Lê Hồng – người từng có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Đông nghệ sĩ sân khấu TP HCM đã đến chia buồn với gia đình NSƯT Ca Lê Hồng

Giới văn hóa, nghệ thuật cùng chia sẻ mất mát

Không chỉ các nghệ sĩ sân khấu, mà giới văn hóa – nghệ thuật TP HCM cũng có mặt đông đảo trong buổi viếng. NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, đã đến dâng hương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến.

Cùng đi có các ca sĩ Bích Hồng, Bích Phượng, họa sĩ Sỹ Hoàng, NSND Kim Xuân, NSƯT – đạo diễn Hoa Hạ, nghệ sĩ Kim Ngân, đạo diễn Mỹ Phượng, đạo diễn Thanh Hạp (con của cố đạo diễn Thanh Nha)…

Tất cả đều xúc động khi nhắc lại hình ảnh ông Nguyễn Long Trảo – người chồng hiền hòa, trí tuệ và cán bộ lão thành cách mạng trung kiên, tận tụy cống hiến cho đất nước. Đối với gia đình, phía sau những bước đi nghệ thuật của NSƯT Ca Lê Hồng đều có sự yểm trợ đắc lực của ông.

NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng và ông xã - Nguyễn Long Trảo trong ngày Tết Nguyên đán năm 2024

Nhiều nghệ sĩ cho biết, ông luôn âm thầm đồng hành, chia sẻ và là điểm tựa tinh thần để bà toàn tâm cống hiến cho sân khấu.

Một cuộc đời thầm lặng đáng trân trọng

Suốt đời gắn bó với công việc, ông Nguyễn Long Trảo được biết đến là người mẫu mực, khiêm nhường và sống nghĩa tình. Trong ký ức của bạn bè, ông không chỉ là một cán bộ tận tụy với công việc mà còn là người biết yêu nghệ thuật, luôn ủng hộ, thấu hiểu con đường sáng tạo đầy thử thách của người bạn đời.

NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM (giữa), chia buồn với NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng

NSƯT Đạo diễn Ca Lê Hồng đã liên tục hơn 10 năm tham gia Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động. Bà luôn đưa ra những ý kiến nhận xét thấu đáo về vai diễn, vở diễn, chương trình nghệ thuật của nghệ sĩ để bạn đọc, khán giả bầu chọn chính xác.

Tang lễ ông Nguyễn Long Trảo được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia khu vực phía Nam, lễ truy điệu và động quan diễn ra sáng 3-11. Sau đó, linh cữu được an táng tại xã Tân Thành Bình, Vĩnh Long.

Từ trái sang hàng đầu: Tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn Hồng Dung, tác giả Trần Văn Hưng thắp hương tiễn biệt ông Nguyễn Long Trảo

"Gia đình tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các cấp lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành và văn nghệ sĩ đã đến chia buồn về sự mất mát to lớn này. Ông nhà tôi là điểm tựa bền bỉ suốt 50 năm qua của cuộc đời tôi" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.



