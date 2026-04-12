Pháp luật

Nhiều vụ buôn lậu xăng dầu qua biên giới bị bắt giữ

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ buôn lậu xăng dầu qua biên giới tỉnh Quảng Trị, thu giữ hàng ngàn lít

Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PCO3) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2 vụ buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 11-4, đơn vị này phát hiện xe ô tô tải BKS 74D-007.xx do tài xế Nguyễn Thanh Lương (SN 1970, ngụ thôn Nại Cửu, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, có dấu hiệu vận chuyển xăng trái phép từ xã Khe Sanh đến khu vực biên giới thuộc xã Lao Bảo.

50 can chứa xăng được vận chuyển lên khu vực biên giới để chia nhỏ, đưa sang Lào

Tài xế Nguyễn Thanh Lương cùng tang vật. Ảnh: Công an Quảng Trị

Tổ công tác Phòng PC03 đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Công an xã Lao Bảo tổ chức đón chặn khi phương tiện di chuyển vào kho tại thôn Nại Cửu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 50 can chứa xăng với khoảng 1.500 lít.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận số xăng được mua từ cây xăng tại xã Khe Sanh, sau đó vận chuyển đến khu vực sát biên giới để xé lẻ, đưa qua Lào bằng xe máy.

Trước đó, lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Phòng PC03 kiểm tra xe ô tô đầu kéo BKS Lào 8879, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS Lào 9859 do ông Hoàng Tăng Trọng (SN 1991, ngụ phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, đang làm thủ tục để qua biên giới.

Dầu diesel chứa trong thùng kim loại gia cố dưới khung xe đầu kéo


Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở dưới rơ-moóc phương tiện này một thùng kim loại hình trụ được chế tạo, gia cố tinh vi nhằm che giấu hàng hóa.

Kết quả kiểm tra xác định, trong thùng kim loại này có khoảng 400 lít chất lỏng nghi là dầu diesel được cất giấu trái phép để vận chuyển qua Lào.

Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo 2 vụ buôn lậu xăng dầu, qua đó thu giữ hơn 3.200 lít dầu và 576 lít xăng.

Khởi tố giám đốc công ty chuyên bán, lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu

(NLĐO) - Một giám đốc công ty chuyên bán, lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu bị khởi tố về hành vi trốn thuế.

