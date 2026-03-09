HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật Luật sư của bạn

Găm hàng gas, xăng dầu, chủ cửa hàng bị xử lý ra sao?

Luật sư Mai Thanh Bình (Công ty Luật TNHH Mai Thanh Bình)

(NLĐO) - Chủ cửa hàng gas, xăng dầu cố tình găm hàng chờ tăng giá có thể bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật

Những ngày qua, do ảnh hưởng tình hình khu vực Trung Đông, giá xăng dầu, giá gas trong nước có dấu hiệu tăng cao. Đặc biệt, một số người bán hàng ăn uống cho biết mặc dù gas tăng nhưng một số cửa hàng gas thông báo hết hàng. Người dân thắc mắc, hành vi găm hàng chờ tăng giá sẽ bị xử phạt ra sao?

Theo quy định của pháp luật, nếu các cửa hàng xăng dầu cố ý đầu cơ, găm hàng, chờ lên giá để trục lợi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Găm hàng gas, xăng dầu, chủ cửa hàng vi phạm ra sao? - Ảnh 1.

Giá gas đang tăng do nguồn cung thiếu hụt. Ảnh minh hoạ. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Về mức phạt hành chính, Điều 31 Nghị định 98/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 24/2025/NĐ-CP quy định: Hành vi đầu cơ hàng hóa lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa nhằm bán lại thu lợi bất chính thì tùy vào giá trị hàng hóa mà tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có thể bị xử phạt từ 5 triệu đến 100 triệu đồng

Ngoài ra, còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm; Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 6 - 12 tháng.

Trường hợp găm hàng để trục lợi, Điều 32 Nghị định 98/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP cũng quy định đối với các hành vi sau có thể phạt từ 5 triệu đến 30 triệu đồng.

- Cắt giảm địa điểm bán hàng; cắt giảm phương thức bán hàng (từ bán buôn sang bán lẻ) khác với trước đó; quy định, niêm yết hoặc bán hàng theo định lượng, đối tượng mua khác trước; cắt giảm thời gian bán hàng hoặc thời gian cung ứng hàng hóa khác trước mà không có lý do chính đáng;

- Cắt giảm lượng hàng hóa bán ra thị trường; ngừng bán hàng hóa; không mở cửa hàng hoặc địa điểm giao dịch để bán hàng; mở cửa hàng nhưng không bán hàng mà không có lý do chính đáng;

- Găm hàng trong kho vượt quá 150% so với lượng hàng tồn kho trung bình của 3 tháng liền kề trước đó

Bên cạnh đó, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là: Tịch thu tang vật đối với hành vi găm hàng vượt mức tồn kho quy định và tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 3 - 6 tháng.

Đối với các trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Điều 196 Bộ luật Hình sự 2015, người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, khó khăn về kinh tế… mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đầu cơ".

Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 5 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm

Đồng thời, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Pháp nhân có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 - 3 năm.

