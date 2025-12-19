Vụ buôn lậu 1,7 triệu lít xăng dầu: Đề nghị mức án nặng với Giám đốc Minh Châu Bunkering

Ngày 19-12, tại phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu, nhận hối lộ xảy ra tại TPHCM và Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA (Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ), đại diện VKSND TPHCM đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với Lê Tấn Hòa, chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco, cùng 52 đồng phạm.



Theo Nghị định 83/2014, thương nhân được phép nhập khẩu xăng dầu để bán cho tàu biển nước ngoài hoặc tàu Việt Nam chạy tuyến quốc tế với thuế suất 0%, theo hình thức tạm nhập – tái xuất. Tuy nhiên, Lê Tấn Hòa lợi dụng chính sách này, thành lập và điều hành Công ty Sài Gòn Chinco, chỉ đạo nhân viên mua lại xăng dầu trái phép và vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không khai báo hải quan nhằm thu lợi bất chính.

Để các chuyến buôn lậu diễn ra trót lọt, Lê Tấn Hòa móc nối và chung chi tiền cho một số công chức hải quan, khiến họ buông lỏng giám sát, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, tạo điều kiện để tàu chứa dầu buôn lậu nhập khẩu trái phép.

Từ năm 2022 đến 2024, Lê Tấn Hòa cùng đồng phạm đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu, mua lại trái phép hơn 1,7 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 34 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,7 tỉ đồng.

Nhóm công chức hải quan thuộc Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cảng Phú Mỹ đã nhận tổng cộng 953 triệu đồng từ Hòa để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát. Trong đó, Đỗ Thị Học Huỳnh (đội trưởng), Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Nguyễn Xuân Tự, Vũ Hồng Hà, Ngô Trung Hiếu trực tiếp hưởng lợi và chia nhau số tiền này.

VKS khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây dư luận xấu trong xã hội. Phần lớn các bị cáo phạm tội nhiều lần và có tổ chức, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Lê Tấn Hoà

Đánh giá vai trò từng bị cáo, VKS xác định Nguyễn Quốc Dũng, cựu Giám đốc Công ty Minh Châu Bunkering, là đối tượng giúp sức đắc lực, hưởng lợi bất chính đặc biệt lớn, do đó được đề nghị mức án cao nhất từ 14 đến 15 năm tù, vượt qua cả mức án đề nghị cho chủ mưu Lê Tấn Hòa, 13–14 năm tù.

Cụ thể, Nguyễn Quốc Dũng, với vai trò giám đốc đại lý môi giới xăng dầu, biết rõ Lê Tấn Hòa và đồng bọn thực hiện hành vi buôn lậu nhưng vẫn móc nối, thỏa thuận để sắp xếp cho Công ty Saigon Transco làm đơn vị vận chuyển, nhằm hưởng lợi từ tiền ăn chia lợi nhuận.

Từ ngày 30-8-2023 đến 12-1-2024, Dũng đã trực tiếp giúp Hòa thực hiện 42 chuyến buôn lậu, cung ứng dầu cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, với tổng khối lượng dầu tái xuất bị mua bán trái phép là 709.307,24 kg, trị giá 15,97 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,7 tỉ đồng.

Các bị cáo khác tại toà

Các nhân viên và đồng phạm trực tiếp giúp Công ty Saigon Transco như Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Phi Phương và Võ Đình Khoa bị đề nghị mức án 10–11 năm tù; Lê Minh Thuận, Trần Minh Tâm và các đồng phạm khác có mức án đề nghị 9–10 năm tù. Một số nhân viên và thuyền viên khác có mức án đề nghị thấp hơn, dao động từ 2–8 năm tù, trong đó Lê Vân Tư bị đề nghị 2–3 năm nhưng cho hưởng án treo, là mức án thấp nhất.

Các công chức hải quan như Đỗ Thị Ngọc Quỳnh và Bùi Huỳnh Bá Phước bị đề nghị 8–9 năm tù; còn những người khác như Ngô Trung Hiếu, Hồ Việt Tân, Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà có mức án đề nghị 7–8 năm tù.

Đại diện VKS nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các bị cáo không chỉ nhằm trừng phạt cá nhân phạm tội mà còn răn đe, phòng ngừa chung, khẳng định quan điểm "không có vùng cấm" trong đấu tranh chống buôn lậu và tham nhũng trong lĩnh vực hải quan.

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận và dự kiến HĐXX sẽ nghị án, tuyên án trong những ngày tới.