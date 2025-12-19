Vụ buôn lậu 1,7 triệu lít xăng dầu: Đề nghị mức án nặng với Giám đốc Minh Châu Bunkering

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ buôn lậu 1,7 triệu lít xăng dầu: Đề nghị mức án nặng với Giám đốc Minh Châu Bunkering

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) – VKSND TP HCM đã đề nghị mức án cao nhất 14–15 năm tù đối với Nguyễn Quốc Dũng, cựu Giám đốc Công ty Minh Châu Bunkering

Ngày 19-12, tại phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu, nhận hối lộ xảy ra tại TPHCM và Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA (Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ), đại diện VKSND TPHCM đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với Lê Tấn Hòa, chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco, cùng 52 đồng phạm.

Theo Nghị định 83/2014, thương nhân được phép nhập khẩu xăng dầu để bán cho tàu biển nước ngoài hoặc tàu Việt Nam chạy tuyến quốc tế với thuế suất 0%, theo hình thức tạm nhập – tái xuất. Tuy nhiên, Lê Tấn Hòa lợi dụng chính sách này, thành lập và điều hành Công ty Sài Gòn Chinco, chỉ đạo nhân viên mua lại xăng dầu trái phép và vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không khai báo hải quan nhằm thu lợi bất chính. 

Để các chuyến buôn lậu diễn ra trót lọt, Lê Tấn Hòa móc nối và chung chi tiền cho một số công chức hải quan, khiến họ buông lỏng giám sát, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, tạo điều kiện để tàu chứa dầu buôn lậu nhập khẩu trái phép.

Từ năm 2022 đến 2024, Lê Tấn Hòa cùng đồng phạm đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu, mua lại trái phép hơn 1,7 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 34 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,7 tỉ đồng. 

Nhóm công chức hải quan thuộc Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cảng Phú Mỹ đã nhận tổng cộng 953 triệu đồng từ Hòa để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát. Trong đó, Đỗ Thị Học Huỳnh (đội trưởng), Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Nguyễn Xuân Tự, Vũ Hồng Hà, Ngô Trung Hiếu trực tiếp hưởng lợi và chia nhau số tiền này.

VKS khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây dư luận xấu trong xã hội. Phần lớn các bị cáo phạm tội nhiều lần và có tổ chức, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Giám đốc Công ty Minh Châu Bunkering bị đề nghị mức án cao nhất trong vụ buôn lậu 1,7 triệu lít xăng dầu ở TP HCM - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Tấn Hoà

Đánh giá vai trò từng bị cáo, VKS xác định Nguyễn Quốc Dũng, cựu Giám đốc Công ty Minh Châu Bunkering, là đối tượng giúp sức đắc lực, hưởng lợi bất chính đặc biệt lớn, do đó được đề nghị mức án cao nhất từ 14 đến 15 năm tù, vượt qua cả mức án đề nghị cho chủ mưu Lê Tấn Hòa, 13–14 năm tù.

Cụ thể, Nguyễn Quốc Dũng, với vai trò giám đốc đại lý môi giới xăng dầu, biết rõ Lê Tấn Hòa và đồng bọn thực hiện hành vi buôn lậu nhưng vẫn móc nối, thỏa thuận để sắp xếp cho Công ty Saigon Transco làm đơn vị vận chuyển, nhằm hưởng lợi từ tiền ăn chia lợi nhuận. 

Từ ngày 30-8-2023 đến 12-1-2024, Dũng đã trực tiếp giúp Hòa thực hiện 42 chuyến buôn lậu, cung ứng dầu cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, với tổng khối lượng dầu tái xuất bị mua bán trái phép là 709.307,24 kg, trị giá 15,97 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,7 tỉ đồng.

Giám đốc Công ty Minh Châu Bunkering bị đề nghị mức án cao nhất trong vụ buôn lậu 1,7 triệu lít xăng dầu ở TP HCM - Ảnh 2.

Các bị cáo khác tại toà

Các nhân viên và đồng phạm trực tiếp giúp Công ty Saigon Transco như Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Phi Phương và Võ Đình Khoa bị đề nghị mức án 10–11 năm tù; Lê Minh Thuận, Trần Minh Tâm và các đồng phạm khác có mức án đề nghị 9–10 năm tù. Một số nhân viên và thuyền viên khác có mức án đề nghị thấp hơn, dao động từ 2–8 năm tù, trong đó Lê Vân Tư bị đề nghị 2–3 năm nhưng cho hưởng án treo, là mức án thấp nhất.

Các công chức hải quan như Đỗ Thị Ngọc Quỳnh và Bùi Huỳnh Bá Phước bị đề nghị 8–9 năm tù; còn những người khác như Ngô Trung Hiếu, Hồ Việt Tân, Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà có mức án đề nghị 7–8 năm tù.

Đại diện VKS nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các bị cáo không chỉ nhằm trừng phạt cá nhân phạm tội mà còn răn đe, phòng ngừa chung, khẳng định quan điểm "không có vùng cấm" trong đấu tranh chống buôn lậu và tham nhũng trong lĩnh vực hải quan. 

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận và dự kiến HĐXX sẽ nghị án, tuyên án trong những ngày tới.

Tin liên quan

Công an vào cuộc điều tra vụ cháy lớn cạnh cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng

Công an vào cuộc điều tra vụ cháy lớn cạnh cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Bước đầu công an xác định trong quá trình hút xăng vào bồn, tia lửa điện đã bén vào xăng, gây ra vụ cháy lớn cạnh cửa hàng xăng dầu Đà Nẵng.

Tạm đình chỉ công tác 2 công chức hải quan liên quan vụ buôn lậu xăng dầu

(NLĐO) - Với quan điểm xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm, Chi cục Hải quan khu vực XV tạm đình chỉ công tác đối với 2 công chức này

VIDEO: Nhiều xe công an xuất hiện trước nhà nữ đại gia xăng dầu DKC

(NLĐO) - Trưa ngày 3-1, nhiều cảnh sát xuất hiện trước nhà đại gia xăng dầu DKC tại TP Vinh, Nghệ An

nhận hối lộ nhập khẩu xăng dầu chống buôn lậu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo