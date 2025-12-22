HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Nhiều ý kiến, phản ánh của cử tri được ghi nhận, giải quyết

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Tổ đại biểu số 4 gồm các đại biểu: Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh; PGS.TS Trần Hoàng Ngân.

Sáng 22-12, Tổ đại biểu số 4, Quốc hội Khóa XV đã tiếp xúc cử tri các phường Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài (TPHCM) sau kỳ họp thứ Mười.

Tổ đại biểu số 4 gồm các đại biểu: Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh; PGS.TS Trần Hoàng Ngân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cảm ơn cử tri quận 10 trước đây - Ảnh 1.

Tổ đại biểu số 4, Quốc hội Khóa XV chụp hình cùng lãnh đạo và cử tri các phường Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài

Thông tin đến các cử tri, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết đây là dịp cuối cùng Tổ đại biểu số 4 tiếp xúc cử tri 3 phường Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài. Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, đến thời điểm này có thể nói kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp dài nhất, thông qua nhiều dự án luật nhất và quyết định nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng đối với đất nước.

Liên quan đến ý kiến của cử tri về vấn đề trạm sạc xe điện, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết hiện UBND TPHCM đang rà soát lại để tiến tới ban hành và công bố rộng rãi danh sách các vị trí lắp đặt trạm sạc xe điện. Qua đó, người dân thành phố và chính quyền địa phương cùng biết để giám sát và tham gia cùng thành phố trong việc đảm bảo các trạm sạc xe điện này phục vụ tốt nhất cho người dân. Đồng thời, giảm thiểu các rủi ro khi người dân tự sạc điện tại nhà, đảm bảo thuận lợi trong sinh hoạt của người dân và an toàn giao thông.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cảm ơn cử tri quận 10 trước đây - Ảnh 2.

Cử tri đóng góp ý kiến

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cảm ơn cử tri quận 10 trước đây - Ảnh 3.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, nhiều phản ánh của các cử tri đã được chính quyền địa phương, Chính phủ, các bộ, ngành và Quốc hội ghi nhận, giải quyết. Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề chưa được giải quyết một cách thấu đáo do vướng các quy định, mong cử tri thông cảm và chia sẻ.

Bà cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và cử tri của địa phương đã luôn luôn ủng hộ và tin tưởng Tổ đại biểu số 4 trong suốt thời gian vừa qua.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, vào tháng 3-2026, cả nước sẽ thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Một tháng sau đó Quốc hội khóa XVI và HĐND của TPHCM và các phường, xã, đặc khu đi vào hoạt động. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ mong muốn cử tri của 3 phường sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ bầu cử; tham gia phối hợp, hỗ trợ cho chính quyền và Ủy ban MTTQ địa phương để thực hiện thành công đợt bầu cử lần này.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, chính quyền của Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Cử tri 7 xã ở TPHCM kiến nghị nhiều vấn đề về quy hoạch và tái định cư

(NLĐO) - Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM kiến nghị nhiều vấn đề tồn tại kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân

Chủ tịch HĐND TPHCM: Đại biểu HĐND phải là cầu nối tin cậy giữa cử tri với chính quyền

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh mỗi đại biểu phải là cầu nối tin cậy giữa cử tri với chính quyền; kịp thời phản ánh, đồng hành cùng thành phố

