Nhìn đám cháy, nhiều tiểu thương chợ Bình Dương ngã gục trong đêm khuya

Khuya 4-11, chợ Bình Dương, xã Bình Dương (Gia Lai) bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều sạp hàng. Theo người dân, khoảng 23 giờ, khói bốc lên từ chợ, sau đó ngọn lửa lan nhanh.

Nhiều người cho biết dù đứng cách hàng chục mét nhưng họ vẫn cảm nhận được sức nóng từ đám cháy.

Trong lúc hỏa hoạn, liên tục xuất hiện nhiều tiếng nổ, được cho là từ các bình gas do tiểu thương sử dụng trong sinh hoạt. Nhiều tiểu thương bật khóc, ngã gục khi chứng kiến toàn bộ vốn liếng làm ăn của mình bị thiêu rụi.

Chị Nhung, buôn bán mỹ phẩm tại chợ, gần như mất trắng toàn bộ sạp hàng. Do lửa quá lớn, chị gần như không thể tiếp cận để cứu hàng hóa ra bên ngoài.

Một số tiểu thương khác may mắn dọn kịp một phần hàng hóa nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và xe ba gác.

Nguồn: Fanpage Đầm Trà ổ - Một Góc Quê

"Tiểu thương bán tạp hóa gần nhà tôi khi nghe tin chợ cháy gần như đi không nổi, chỉ biết hô hoán hàng xóm để kéo hàng ra ngoài, ai cũng hoảng loạn" - chị T., người dân địa phương, chia sẻ.

"Cháy hết rồi, cháy sạch rồi, trời ơi" - một tiểu thương khóc lớn.

Chợ Bình Dương kinh doanh nhiều mặt hàng, từ giày dép, quần áo đến đồ gia dụng. Do đó, ngọn lửa lan nhanh khiến việc khống chế trở nên khó khăn.

Hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy và thống kê thiệt hại.

