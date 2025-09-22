CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Sáng 22-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn (TP HCM) cho biết vụ cháy chợ Xuân Thới Sơn đã thiêu rụi 7 sạp hàng và 2 ki-ốt. "Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sáng nay, lực lượng chức năng sẽ bắt đầu thống kê thiệt hại" - ông Phạm Xuân Nam cho biết.

Sáng 22-9, lực lượng chức năng giăng giây phong toả.

Hơn 22 giờ khuya 21-9, lửa bất ngờ bùng lên từ sạp hàng bán đồ thờ cúng ở chợ Xuân Thới Sơn (hay gọi chợ Đình) trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ). Phát hiện cháy, người dân hô hoán cùng nhau dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

Do trong chợ chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vàng mã, nhựa... khiến lửa bùng lên dữ dội, bén sang các sạp hàng bên cạnh, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 23 giờ, đám cháy được dập tắt.

Tại hiện trường, nhiều sạp hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, mái tôn bị sập.

Nhiều nồi, cân, giấy,... bị thiêu rụi.