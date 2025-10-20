Nhìn lại toàn cảnh hơn 10 năm vướng mắc tại sân vận động Chi Lăng

Từ tháng 10-2010, trong thời kỳ ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Văn Hữu Chiến làm Phó Chủ tịch, đã chấp thuận bán toàn bộ khu đất sân Chi Lăng cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để xây dựng khu phức hợp thương mại – dịch vụ tầm cỡ.

Bán sân Chi Lăng cho Thiên Thanh với nhiều ưu đãi

Thành phố đưa ra nhiều ưu đãi để dự án sớm được triển khai. Theo đó, nếu doanh nghiệp nộp toàn bộ tiền sử dụng đất trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng với diện tích 55.061 m² thì được giảm 10% tiền sử dụng đất.

Khi doanh nghiệp nộp đủ số tiền này, thành phố cam kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 10 ngày đối với phần diện tích 45.861 m², và trong vòng 6 tháng đối với phần đất phía Bắc và phía Nam diện tích 9.200 m².

Hiện trạng sân vận động Chi Lăng

Đến tháng 1-2011, UBND TP Đà Nẵng hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng. Sân Chi Lăng được bán cho Tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh với giá gần 1.400 tỉ đồng. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên một khu đất thống nhất, UBND TP lại đồng ý tách sân thành 10 khu riêng biệt và cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 công ty thành viên thuộc Tập đoàn Thiên Thanh.

Mặc dù mục đích sử dụng đã được xác định là xây dựng khu thương mại – dịch vụ cao tầng, thành phố lại áp giá đất ở lâu dài để bán và cấp giấy, trái với quy định của Luật Đất đai 2003. Ngay sau khi có 10 giấy chứng nhận này, Tập đoàn Thiên Thanh đem thế chấp ngân hàng để vay trên 4.000 tỉ đồng. Khi dự án vẫn chưa được triển khai thì đến năm 2014, ông Phạm Công Danh bị bắt, kéo theo toàn bộ dự án bị "đắp chiếu" cho đến nay.

Vướng mắc kéo dài, chưa quy hoạch, giấy tờ sai, không thể đấu giá

Trong các phiên tòa năm 2016 và 2017, TAND TP HCM và TAND cấp cao tại TP HCM xác định sân vận động Chi Lăng là tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Công Danh và là một trong những tài sản phải thi hành án.

Các bản án giao khu đất cho Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng tổ chức xử lý để thu hồi tiền trả cho các bên bị thiệt hại, trong đó chủ yếu là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Đến năm 2018, Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng ra 2 quyết định thi hành án với tổng số tiền hơn 3.946 tỉ đồng.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, nằm giữa trung tâm Đà Nẵng, bao quanh bởi 4 tuyến đường Lê Duẩn - Chi Lăng - Ngô Gia Tự - Hùng Vương

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thi hành án vướng phải hàng loạt trở ngại pháp lý. Trong đó, vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp sai thời hạn. Theo Luật Đất đai 2003, đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như khu phức hợp sân Chi Lăng chỉ được sử dụng có thời hạn nhưng UBND TP Đà Nẵng lại ghi thời hạn lâu dài như đất ở. Thanh tra Chính phủ trong Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2-11-2012 kết luận rõ rằng việc cấp sổ đỏ lâu dài là vi phạm pháp luật, phải thu hồi để điều chỉnh lại đúng quy định.

Bên cạnh đó, công trình tại khu vực sân Chi Lăng mới chỉ được phê duyệt sơ đồ ranh giới, chưa có quy hoạch chi tiết nên dù tài sản đã kê biên cũng không thể bán đấu giá vì pháp luật yêu cầu việc sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch.

Người muốn mua đất không thể tiếp nhận nếu chưa có quy hoạch rõ ràng khiến không tổ chức nào tham gia đấu giá, tài sản kê biên đình trệ suốt nhiều năm. Việc đất đã được dùng để thế chấp vay vốn càng khiến các cơ quan thi hành án lúng túng vì phải bảo đảm quyền lợi của ngân hàng.

Đề xuất lấy lại sân Chi Lăng nhưng thương lượng thất bại

Trong nỗ lực tháo gỡ, năm 2018, chính quyền Đà Nẵng gửi báo cáo lên Thủ tướng, kiến nghị cho phép thành phố giữ lại toàn bộ khu đất thông qua cơ chế tự nguyện thi hành án và thỏa thuận với các bên có quyền lợi. Thành phố đề xuất hoàn trả toàn bộ số tiền sử dụng đất mà Tập đoàn Thiên Thanh đã nộp, khoảng 1.251 tỉ đồng, để nhận lại đất và tiếp tục xử lý theo quy hoạch của mình.

Nhưng khi tổ chức phiên làm việc dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng vào năm 2019, giữa thành phố và Ngân hàng Xây dựng đã không đạt được đồng thuận. Ngân hàng xác định tổng số tiền Thiên Thanh và Phạm Công Danh phải thanh toán lên tới 8.408 tỉ đồng, gồm hơn 4.000 tỉ tiền đất và 4.408 tỉ tiền lãi. Với mức chênh lệch quá lớn giữa khả năng chi trả của thành phố và yêu cầu của ngân hàng, các bên không thể tìm được điểm chung.

Do vướng mắc pháp lý mà sân vận động Chi Lăng trở thành điểm bỏ hoang giữa trung tâm thành phố

Ông Võ Nguyên Chương, khi đó là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tại buổi họp báo tháng 3-2024 đã lần đầu công bố đầy đủ hiện trạng pháp lý của khu đất sân Chi Lăng. Ông khẳng định quan điểm của thành phố vẫn là mong muốn lấy lại khu đất này như đề xuất năm 2018, đồng thời sẵn sàng trả lại khoản 1.251 tỉ đồng mà Thiên Thanh đã nộp. Tuy nhiên, vì những ràng buộc pháp lý từ bản án đã có hiệu lực, thành phố không thể tự ý can thiệp để lấy lại đất nếu không có sự đồng thuận từ các bên có quyền lợi, đặc biệt là ngân hàng.

Thi hành án bước vào giai đoạn kê biên, chuẩn bị đấu giá sân Chi Lăng

Cũng trong năm 2024, Chính phủ đã trình Quốc hội phương án tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại sân Chi Lăng. Quốc hội sau thẩm tra đã giao quyền quyết định cho Chính phủ và UBND TP Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, thành phố tiến hành điều chỉnh mục đích sử dụng khu đất từ đất thể thao sang đất thương mại – dịch vụ có thời hạn 50 năm, tạo cơ sở để tổ chức đấu giá công khai toàn bộ khu đất thay vì chia nhỏ như trước đây.

Bước sang năm 2025, các thủ tục thi hành án bắt đầu diễn ra cụ thể hơn. Ngày 19-10-2025, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng phát thông cáo báo chí xác nhận đang tổ chức thi hành một phần bản án sơ thẩm và phúc thẩm liên quan vụ Phạm Công Danh giai đoạn I.

Theo bản án, ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, và các đơn vị liên quan có nghĩa vụ liên đới bồi hoàn hơn 4.132 tỉ đồng nợ gốc và lãi cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Chuyển đổi số), cùng 408 triệu đồng án phí. Đến nay, cơ quan thi hành án mới thu được hơn 466,9 tỉ đồng và đã nộp án phí, số còn phải thi hành vượt 3.665 tỉ đồng chưa bao gồm lãi tiếp tục phát sinh.



Trong năm 2024, chính quyền quận Hải Châu (cũ) đã nỗ lực giải phóng mặt bằng nhằm tổ chức đấu giá sân Chi Lăng

Từ tháng 5-2025, chấp hành viên đã ra quyết định cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất, sau đó bổ sung thêm 3 thửa để hoàn chỉnh tổng cộng 14 thửa đất tương ứng với 10 giấy chứng nhận đã cấp trước đây.

Do ranh giới từng lô chưa xác định rõ và để đảm bảo công khai, minh bạch, liên ngành thống nhất sẽ bán đấu giá toàn bộ 14 thửa đất trong một lần, theo hình thức bán nguyên khối. Việc thẩm định giá căn cứ bản án, hiện trạng đất, quy hoạch điều chỉnh và thỏa thuận hợp pháp giữa các bên liên quan.

Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư sẽ tự thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định, đồng thời phải nộp phần tiền sử dụng đất còn thiếu vào ngân sách nhà nước trong thời hạn luật định. Các tài sản trên đất nếu có sẽ được thanh lý đồng thời, công khai trong quá trình đấu giá.

Bên trong sân vận động Chi Lăng

Cảnh xuống cấp, hoang tàn bên trong sân vận động Chi Lăng

Năm 2020, Tập đoàn Thiên Thanh họp báo tại TP HCM, thông tin về pháp lý và mong muốn tiếp tục dự án tại sân vận động Chi Lăng. Thiên Thanh khẳng định không sai phạm, cho rằng việc cấp sổ là trách nhiệm của chính quyền và mong được đàm phán để tiếp tục đầu tư.





