Người lao động News

Thời sự

Phường ở Đà Nẵng điều chỉnh quy trình sau sự cố "bấm số vượt người"

B.Vân

(NLĐO) - Phường Liên Chiểu đã điều chỉnh cách lấy số thứ tự theo từng ô lĩnh vực riêng và bố trí người trực tại máy bấm số vào giờ cao điểm để giám sát.

Ngày 20-10, ông Phan Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã rà soát và điều chỉnh quy trình bấm số thứ tự nhằm bảo đảm minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. 

Việc này được thực hiện sau phản ánh của công dân về bất cập trong quá trình lấy số thứ tự làm thủ tục hành chính tại phường.

Theo ông Đại, trước đây, máy bấm số thứ tự được cài đặt chung cho tất cả lĩnh vực nên dù người dân đến cùng thời điểm nhưng làm thủ tục khác nhau vẫn phải chờ chung một hàng. Cách vận hành này đôi khi gây hiểu nhầm hoặc khiến người dân cảm thấy chưa hợp lý, nhất là khi có trường hợp một người lấy nhiều số giúp người khác.

Phường Liên Chiểu điều chỉnh quy trình bấm số thứ tự để tránh tình trạng bấm số ảo - Ảnh 1.

Phường Liên Chiểu dán thông báo hướng dẫn thao tác bấm số thứ tự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

"Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, phường đã rà soát và điều chỉnh lại quy trình. Hiện việc bấm số được tách riêng theo từng lĩnh vực, chỉ người đến trực tiếp mới được lấy số, không còn tình trạng nhờ bấm hộ hay lấy nhiều số cùng lúc" – ông Đại cho biết.

Vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, trung tâm bố trí cán bộ túc trực tại máy bấm số để hướng dẫn và giám sát, bảo đảm mỗi người chỉ được lấy một số. Người có hồ sơ thực tế cần giải quyết mới được cấp số thứ tự.

Trung tâm cũng lắp đặt màn hình hiển thị số thứ tự rõ ràng tại khu vực giao dịch để người dân dễ theo dõi, tránh nhầm lẫn.

Phường Liên Chiểu điều chỉnh quy trình bấm số thứ tự để tránh tình trạng bấm số ảo - Ảnh 2.

Số thứ tự có hẹn thời gian dự kiến thực hiện thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân

Hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Liên Chiểu có 7 ô giao dịch, tiếp nhận trung bình hơn 100 hồ sơ mỗi ngày, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm tỉ lệ lớn. Tuy nhiên, đơn vị chỉ có 4 công chức biên chế chính thức nên khối lượng công việc khá áp lực. Phường phải bố trí thêm cán bộ kiêm nhiệm từ các bộ phận khác để hỗ trợ phục vụ người dân.

"Việc thiếu nhân sự là khó khăn chung, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ. Khi có phản ánh, phường đều lắng nghe và điều chỉnh kịp thời để phục vụ người dân tốt hơn" – ông Đại khẳng định.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, người dân phản ánh đến làm thủ tục đăng ký đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Liên Chiểu, dù chỉ khoảng 10 người có mặt nhưng máy đã bấm ra đến số thứ tự 42. Người dân nghi ngờ có tình trạng "bấm số ảo" để giữ chỗ.

Trả lời vấn đề này, ông Phan Văn Đại cho biết việc cấp số hoàn toàn tự động. Sự việc "10 người có mặt nhưng bấm đến số 42" là do máy bấm được cấu hình chung cho cả 7 ô tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm. 

Ngoài ra, có thể người dân bấm nhầm ô lĩnh vực khi chọn thủ tục hành chính, dẫn đến số thứ tự tăng lên nhanh. Ông khẳng định không có chuyện "bấm số ảo" để giữ thứ tự.

Phường Liên Chiểu nằm ở khu vực Tây Bắc TP Đà Nẵng, được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) và xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) trước đây. Phường hiện có hơn 70.000 dân và là một trong những địa phương đang gặp khó khăn về nhân sự, thiếu cán bộ so với khối lượng công việc thực tế.

Phó giám đốc Đà Nẵng thủ tục hành chính
