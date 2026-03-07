HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhìn màn hình điện tử liên tục, mắt chịu những ảnh hưởng nào?

Hải Yến

(NLĐO) - Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ khô mắt trên thế giới dao động từ 5–50% dân số, trong đó tại nhiều quốc gia châu Á có thể khoảng một phần ba dân số.

Thông tin trên được TS-BS Trần Minh Huy, giảng viên Bộ môn Mắt-Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM, bác sĩ Khoa Khúc xạ-Bệnh viện Mắt TPHCM, chia sẻ tại buổi khởi động chương trình tầm soát khô mắt sớm cho cộng đồng và ra mắt bộ câu hỏi tầm soát chuẩn y khoa do FPT Long Châu phối hợp cùng Santen (Nhật Bản) tổ chức, ngày 7-3.

Nhìn màn hình điện tử liên tục, mắt chịu những ảnh hưởng nào? - Ảnh 1.

Đội ngũ dược sĩ tại các hệ thống nhà thuốc đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn, phát hiện sớm và hướng dẫn chăm sóc khô mắt cho người dân.

Theo BS Huy, khô mắt là bệnh lý đa yếu tố, đặc trưng bởi sự mất cân bằng của lớp phim nước mắt, lớp màng mỏng bao phủ bề mặt nhãn cầu, giúp duy trì độ ẩm và bảo vệ mắt. Lớp phim này gồm ba thành phần chính: Lớp mỡ giúp hạn chế bay hơi nước mắt, lớp nước cung cấp độ ẩm và lớp nhầy giúp nước mắt bám đều trên bề mặt mắt. Khi một trong ba lớp này bị rối loạn, nước mắt có thể bay hơi nhanh hoặc không được giữ lại trên bề mặt nhãn cầu, dẫn đến tình trạng khô mắt. Đây cũng là lý do nhiều người dù bị khô mắt nhưng vẫn có hiện tượng chảy nước mắt sống.

Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ khô mắt trên thế giới dao động từ 5–50% dân số, trong đó tại nhiều quốc gia châu Á có thể lên đến khoảng một phần ba dân số. Nguy cơ mắc bệnh tăng theo tuổi và phụ nữ có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều hơn do yếu tố nội tiết, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Ngoài ra, một số bệnh lý liên quan như rối loạn chức năng tuyến Meibomian, tuyến tiết lớp mỡ của phim nước mắt hoặc các bệnh tự miễn cũng có thể làm giảm tiết nước mắt hoặc tăng tốc độ bay hơi nước mắt, từ đó gây khô mắt.

Bên cạnh các yếu tố bệnh lý, lối sống hiện đại cũng góp phần khiến tình trạng khô mắt gia tăng. Việc sử dụng máy tính, điện thoại trong thời gian dài, làm việc trong môi trường điều hòa, độ ẩm thấp, tiếp xúc với khói bụi hoặc ánh sáng xanh từ màn hình đều làm giảm tần suất chớp mắt và khiến nước mắt bay hơi nhanh hơn. Đáng chú ý, người đeo kính áp tròng cũng có nguy cơ khô mắt cao hơn, đặc biệt nếu sử dụng dung dịch bảo quản không đúng cách.

Dù không phải bệnh lý nguy hiểm ngay lập tức, khô mắt có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Khi lớp phim nước mắt mất ổn định, thị giác có thể bị suy giảm, gây khó khăn cho các hoạt động thường ngày như đọc sách, làm việc với máy tính hoặc lái xe. Một số nghiên cứu cho thấy người mắc khô mắt có thể giảm hiệu suất làm việc từ 2 đến 8 lần so với người bình thường. Nếu không được kiểm soát tốt, bệnh còn có thể gây tổn thương bề mặt giác mạc, làm tăng nguy cơ viêm, trầy xước hoặc nhiễm trùng mắt.

Trong thực hành lâm sàng, chẩn đoán khô mắt thường dựa trên triệu chứng kết hợp với khám mắt. Trong các chương trình sàng lọc cộng đồng, bảng câu hỏi OSDI (Ocular Surface Disease Index) gồm 12 câu hỏi thường được sử dụng để đánh giá mức độ khó chịu ở mắt và ảnh hưởng của bệnh đến sinh hoạt.

Theo BS Huy, trong bối cảnh sử dụng thiết bị điện tử ngày càng nhiều, khô mắt đang trở thành một bệnh lý cộng đồng. Vì vậy, việc tăng cường truyền thông, sàng lọc sớm và quản lý tốt tình trạng này là cần thiết. Trong đó, nhà thuốc và dược sĩ cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn, phát hiện sớm và hướng dẫn người dân chăm sóc mắt đúng cách, góp phần cải thiện chất lượng thị giác và chất lượng cuộc sống.

Tin liên quan

Kích thích thần kinh để trị khô mắt

Kích thích thần kinh để trị khô mắt

Các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Stanford đã nghiên cứu chế tạo thành công một loại thiết bị điện tử có thể kích thích sự sản sinh nước mắt trong định hướng chữa trị chứng khô mắt - một trong những dạng bệnh về mắt phổ biến nhất trên thế giới.

Omega-3 không trị khô mắt

Dấu hiệu của bệnh khô mắt thường gặp là khó chịu, cảm giác khô, rát bỏng, nhìn khi mờ khi tỏ...

Khô mắt: Phải điều trị hằng ngày

Trước đây tôi bị cận thị nặng, ngay cả khi mang kính cận cũng cảm giác đau đầu. Vì vậy, tôi đã quyết định mổ cận thị để không mang kính nữa nhưng sau đó luôn có cảm giác khô mắt nên lúc nào tôi cũng phải dùng nước mắt nhân tạo. Xin bác sĩ cho biết có cách nào khắc phục tình trạng khô mắt này không, vì rất bất tiện khi lúc nào cũng dùng nước mắt nhân tạo.

Trường đại học Bệnh viện Mắt đáng chú ý thiết bị điện tử chăm sóc mắt chảy nước mắt màn hình hiệu suất làm việc bệnh về mắt khô mắt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo