Giải trí

Nhìn mấy "bà Tây" thi hoa hậu mặc bà ba, đeo khăn rằn…

Thùy Trang

(NLĐO) - Dàn người đẹp Miss Charm 2025 lội mương bắt cá, đu trend "Em là con gái miền Tây".

Người đẹp quốc tế đậm chất miền Tây

Nhìn mấy "bà Tây" thi hoa hậu mặc bà ba, đeo khăn rằn,… - Ảnh 1.

Các người đẹp quốc tế đã có chuyến trải nghiệm đậm chất miền Tây

36 thí sinh Miss Charm 2025 đã có chuyến trải nghiệm đậm chất miền Tây ở thành phố Cần Thơ, tham gia các hoạt động khám phá, trải nghiệm văn hóa đậm chất miền Tây như: trải nghiệm ẩm thực, lội mương bắt cá, đổ bánh xèo, đạp xe, đi cầu khỉ…

Các người đẹp quốc tế hào hứng hóa thân thành thôn nữ, hòa mình vào không gian miệt vườn mộc mạc. Dàn mỹ nhân có cơ hội tham quan khu nhà văn hóa của bốn dân tộc, thưởng thức các món đặc sản địa phương. 

Những khoảnh khắc dàn người đẹp say sưa đổ bánh xèo dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân cũng khiến người hâm mộ, khách tham quan tại nơi đây thích thú.

Để thuận tiện cho các hoạt động ngoài trời mang đậm bản sắc vùng miền, dàn đại diện tại cuộc thi năm nay, không ngần ngại diện trang phục bà Ba, đeo khăn rằn, tạo nên hình ảnh thôn nữ miền Tây đầy duyên dáng. Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Nam Bộ, nhiều người đẹp bày tỏ sự thích thú và nhanh chóng bắt trend "Em là con gái miền Tây" cùng ê-kíp.

Mỹ nhân Tây mê Việt Nam

Nhìn mấy "bà Tây" thi hoa hậu mặc bà ba, đeo khăn rằn,… - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, dàn người đẹp còn thể hiện khả năng "hòa nhập" nhanh chóng khi liên tục chia sẻ hình ảnh thưởng thức nhiều món đặc sản miền Tây và thực hành những câu tiếng Việt vừa học được. Nhiều thí sinh còn chủ động lựa chọn sound âm thanh Việt Nam để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, tạo nên những khoảnh khắc thân thiện và gần gũi.

Nhìn mấy "bà Tây" thi hoa hậu mặc bà ba, đeo khăn rằn,… - Ảnh 3.

Nhìn mấy "bà Tây" thi hoa hậu mặc bà ba, đeo khăn rằn,… - Ảnh 4.

María José Chacón Montaño (Colombia) chia sẻ rằng cô cảm thấy như đang ở chính ngôi nhà của mình. "Mỗi món ăn đều rất ngon, từ bánh xèo, bánh mì, cà phê… tôi thật sự rất thích đồ ăn Việt Nam" - cô cho biết. Mehakk Dhingrra (Ấn Độ) cũng chia sẻ: "Thật tuyệt khi được thử món bánh xèo. Nói thật, tôi có thể ăn 10 cái cùng lúc vì món này quá ngon".

Miss Charm Ukraine 2025 cũng bày tỏ sự thích thú khi nhận chiếc khăn rằn, một biểu tượng đặc trưng của văn hóa miền Tây Nam Bộ Việt Nam. "Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của tôi. Mọi người rất ấm áp, luôn chào đón chúng tôi bằng nụ cười và cái ôm. Tôi thực sự hạnh phúc khi được tìm hiểu về các bạn, về văn hóa, và tất nhiên, cả đồ ăn nữa. Mọi món ăn đều thật tuyệt vời" - người đẹp bày tỏ.

Nhìn mấy "bà Tây" thi hoa hậu mặc bà ba, đeo khăn rằn,… - Ảnh 5.

Nhìn mấy "bà Tây" thi hoa hậu mặc bà ba, đeo khăn rằn,… - Ảnh 6.

Nhìn mấy "bà Tây" thi hoa hậu mặc bà ba, đeo khăn rằn,… - Ảnh 7.

Là người đẹp nước chủ nhà, Mai Ngô kiêm vai trò hướng dẫn viên cho các thí sinh người đẹp. Mai Ngô bày tỏ không cảm thấy áp lực, trái lại khá hào hứng với vai trò "hướng dẫn", cùng dàn mỹ nhân tại mùa thi năm nay khám phá nhiều trải nghiệm thú vị.

"Tôi xem nhiều video trên TikTok rồi nên hôm nay chỉ có… hết mình thôi. Ai cần tôi giúp thì tôi giúp, ai muốn tôi giới thiệu điều gì thì tôi sẵn sàng. Tôi cảm giác hôm nay không còn là một cuộc thi nữa mà là hoạt động để kết nối các thí sinh. Mọi người làm quen, hiểu nhau hơn. Với tôi, đó là một trải nghiệm rất ý nghĩa" - người đẹp Việt Nam bày tỏ.

Nhìn mấy "bà Tây" thi hoa hậu mặc bà ba, đeo khăn rằn,… - Ảnh 8.

Các hoạt động đậm chất miền Tây của các thí sinh Miss Charm 2025

Sau chuỗi hoạt động tại Cần Thơ, dàn người đẹp tranh tài tại Miss Charm 2025 sẽ tiếp tục hành trình đến vùng đất xinh đẹp Vũng Tàu (TP HCM) và Tây Ninh.

