Giải trí

Á hậu Quỳnh Anh sánh đôi cùng Khoai Vũ

Thùy Trang

(NLĐO) - Dàn sao đến sự kiện thời trang của An Phước: Á hậu Phương Anh, người mẫu Mạc Trung Kiên nổi bật giữa dàn model.

Thời trang dành cho người di chuyển

Á hậu Quỳnh Anh sánh đôi cùng Khoai Vũ - Ảnh 1.

Á hậu Quỳnh Anh và người mẫu Khoai Vũ

Lần đầu tiên sau hơn ba thập kỷ gắn bó cùng giới doanh nhân Việt, thương hiệu An Phước chọn sàn diễn để kể câu chuyện thương hiệu qua ngôn ngữ thời trang hiện đại. Bộ sưu tập Conscious Traveler là tuyên ngôn phong cách dành cho thế hệ doanh nhân mới - những người liên tục dịch chuyển, hội nhập toàn cầu, nhưng vẫn giữ vững bản sắc và tinh thần tỉnh thức.

Ngoài ra, sự kiện nhận được sự quan tâm của truyền thông khi có sự góp mặt của một số gương mặt nổi tiếng như Á hậu Phương Anh, người mẫu Mạc Trung Kiên, ca sĩ Hoàng Bách…

Á hậu Phương Anh đầy thanh lịch với áo polo họa tiết monogram cùng quần tây dáng suông. Trong khi đó, người mẫu Mạc Trung Kiên khiến dân tình xuýt xoa với vẻ điển trai, lịch lãm với bộ suit màu navy. Các thiết kế này đều đến từ bộ sưu tập "Conscious Traveler".

Không gian trình diễn lấy cảm hứng từ nhà ga sân bay - biểu tượng của sự dịch chuyển, kết nối và khởi hành. Đây cũng là thông điệp của An Phước: mỗi hành trình đều bắt đầu từ phong thái chuyên nghiệp và tinh thần bền vững, nơi sự thanh lịch là điểm đến cuối cùng.

Thời trang của sự giao thoa

Á hậu Quỳnh Anh sánh đôi cùng Khoai Vũ - Ảnh 2.

Tất cả đều dựa trên tinh thần tối giản

Những mẫu thiết kế của "Conscious Traveler" mang đến nhiều ấn tượng thú vị. Tất cả đều nhấn mạnh tinh thần tối giản, thanh lịch và ứng dụng cao. Các thiết kế thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa thời trang doanh nhân Việt và thẩm mỹ tinh tế kiểu Pháp.

Trong đó, Á hậu Quỳnh Anh và người mẫu Khoai Vũ cùng đảm nhận vai trò vedette tại An Phước Conscious Traveler Show, xuất hiện đầy cuốn hút khi trình diễn hai look khác nhau. Cả hai sải bước tự tin với vali và túi, những "đạo cụ" mang tinh thần của bộ sưu tập góp phần kể trọn vẹn câu chuyện của doanh nhân hiện đại luôn di chuyển liên tục.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hình tượng "Traveler" - người doanh nhân hiện đại liên tục di chuyển giữa các cuộc họp, thành phố và quyết định. "Conscious" thể hiện một lối sống tỉnh thức, tinh gọn, có trách nhiệm với bản thân và môi trường.

Á hậu Quỳnh Anh sánh đôi cùng Khoai Vũ - Ảnh 3.

Model trình diễn tại An Phước Conscious Traveler show

Ba trụ cột chính được An Phước đề cao trong bộ sưu tập: Phom dáng chuẩn mực, tối giản nhưng tinh tế, tối ưu cho chuyển động và linh hoạt trong nhiều bối cảnh; Chất liệu thông minh: thoáng khí, chống nhăn, giữ phom tốt, thích hợp với nhịp sống năng động của doanh nhân toàn cầu; Cam kết phát triển bền vững: sử dụng chất liệu tái chế, phân hủy sinh học và quy trình sản xuất tiết kiệm tài nguyên, thể hiện trách nhiệm thời trang đối với môi trường.

Á hậu Quỳnh Anh sánh đôi cùng Khoai Vũ - Ảnh 4.

Á hậu Quỳnh Anh sánh đôi cùng Khoai Vũ - Ảnh 5.

Năng động và tối giản

Bên cạnh những màn trình diễn thể hiện rõ tính ứng dụng của trang phục, sự xuất hiện của ca sĩ Hoàng Bách cũng mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Anh trình bày hai ca khúc "Welcome to Vietnam" và "Yêu nụ cười Việt Nam", tạo nên khoảnh khắc lắng đọng, đậm sắc Việt giữa không gian runway mang tinh thần dịch chuyển quốc tế. Tiết mục được xem là điểm nhấn văn hóa, khéo léo kết nối câu chuyện xuyên suốt của toàn bộ show diễn.

    Thông báo