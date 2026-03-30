Nhìn ra thế giới, hiểu về Việt Nam

Tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, đối ngoại trên thế giới và khu vực thời gian gần đây diễn biến nhanh chóng và phức tạp, như xung đột Nga - Ukraine; căng thẳng leo thang trong quan hệ Mỹ - Israel với Iran; khủng hoảng chính trị - xã hội nghiêm trọng tại một số quốc gia... Bối cảnh ấy khiến dư luận xã hội trong nước cũng như trên không gian mạng có những suy nghĩ, quan điểm, cách nhìn nhận thể hiện sự "băn khoăn", "hoài nghi" về tính đúng đắn, khoa học trong quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng ta.

Gây nhiễu loạn thông tin

Đáng chú ý, với các phần tử vốn xưa nay chống phá Đảng, Nhà nước ta thì những diễn biến phức tạp về an ninh, chính trị trên thế giới và khu vực thời gian qua chính là "nguồn nguyên liệu" để sơ chế ra "món ăn" đậm "hương vị" của sự bịa đặt, xuyên tạc, châm chọc, công kích chế độ hòng gây nhiễu loạn thông tin; làm tích tụ, hình thành các yếu tố tác động tiêu cực đến đời sống chính trị - tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mục đích của chúng không gì khác là từng bước phá vỡ sự ổn định chính trị, đồng thuận tư tưởng, thống nhất trong hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong giai đoạn phát triển mới.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam huấn luyện thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: NGỌC GIANG

Vài năm trở lại đây, cục diện chính trị thế giới đã và đang trở nên phức tạp, khó lường. Hệ thống các quan hệ song phương, đa phương cũng như các liên minh, diễn đàn quốc tế đã và đang xuất hiện không ít dấu hiệu của sự rạn nứt, đứt gãy. Bên cạnh xu thế hội nhập, hợp tác cùng phát triển thì ở đâu đó vẫn có sự chia rẽ trong nội bộ liên minh, tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến biên giới, lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, thậm chí có lúc tưởng chừng như đã đẩy tình hình quốc tế đứng trước nguy cơ phải đối mặt với chiến tranh.

Nếu như Nga - Ukraine ngày càng "lún sâu" vào cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm chưa ấn định hồi kết, thì cuộc đụng độ quân sự giữa Mỹ - Israel với Iran đã và đang lôi kéo cả liên minh châu Âu vào vòng xoáy của khủng hoảng nhiên liệu trên diện rộng. Không chỉ vậy, nó còn đặt hòa bình của toàn nhân loại trước những thách thức, đe dọa nghiêm trọng.

Trong khi đó, vấn đề tranh chấp biên giới, lãnh thổ giữa một số quốc gia vẫn chưa bao giờ được đưa ra khỏi diện nguy cơ đối với an ninh toàn cầu. Cùng với đó, những nguy cơ về an ninh phi truyền thống như: thiếu hụt lương thực, sự cạn kiệt về năng lượng, tài nguyên thiên nhiên ngày càng khan hiếm; môi trường, khí hậu toàn cầu biến đổi... đã và đang "bủa vây" đời sống nhân loại.

Trật tự thế giới đã và đang vận hành theo những nguyên tắc có tính biện chứng, ở đó luôn có sự đan xen và chi phối giữa đối thoại với đối đầu, hợp tác và đấu tranh, thời cơ và thách thức. Quan hệ quốc tế trong thời gian gần đây vừa có tính chất thúc đẩy cùng có lợi nhưng cũng hiện hữu những yếu tố mang tính kìm tỏa, kiểm soát. Trong các quan hệ đồng minh, tương trợ luôn tiềm ẩn nguy cơ của sự chia rẽ, mất đoàn kết...

Một trong những điểm sáng tiêu biểu

Trong bức tranh toàn cảnh nhiều gam màu sáng tối đan xen của thế giới, Việt Nam nổi lên như là một trong những điểm sáng tiêu biểu. Hiếm có quốc gia nào được quốc tế nhắc tên trên các diễn đàn toàn cầu như Việt Nam với một nền chính trị ổn định, kể cả trong những thời điểm thế giới nhiều biến động, căng thẳng về chính trị, xung đột về vũ trang leo thang.

Để có được sự ổn định đó, Việt Nam luôn kiên định với chính sách quốc phòng "4 không". Chính sách ấy đã giúp chúng ta giữ vững sự độc lập, tự chủ trong việc quyết định các vấn đề an ninh quốc gia.

Trên lĩnh vực đối ngoại, với phương châm "làm bạn với tất cả các nước", Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với 195 quốc gia; tổng số đối tác có quan hệ từ đối tác toàn diện trở lên là 42 nước. Trong đó, Việt Nam đã nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với các cường quốc hàng đầu như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Úc, Hàn Quốc…, tạo ra một "thế trận" đối ngoại vô cùng vững chắc.

Việt Nam kiên trì với chính sách đối ngoại hòa bình, đa phương hóa, đa dạng hóa; ưu tiên giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng những biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Dù vậy, tùy diễn biến tình hình, Việt Nam sẽ phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ phù hợp, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Những yếu tố trên tiếp tục là minh chứng để khẳng định về sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, toàn diện, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam; thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và một nhà nước dân chủ, pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Nhìn ra thế giới, hiểu về Việt Nam để cảm nhận trong một thế giới đầy biến động, đối mặt với không ít nguy cơ, thách thức nhưng chúng ta vẫn đứng vững và kiên định với con đường đã chọn. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; sự điều hành, dẫn dắt của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp, nhằm chung tay xây dựng một Việt Nam tự lực, tự cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội Hòa bình, ổn định suốt 50 năm qua đã và đang là nền tảng cho những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Cụ thể, năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỉ USD… Qua đó, đưa kinh tế Việt Nam vươn lên vị trí thứ 32 thế giới và vào top 4 trong cộng đồng ASEAN. Hệ thống an sinh xã hội được bảo đảm, như sức khỏe và tuổi thọ của người dân Việt Nam cải thiện vượt bậc, nếu như năm 1986 là khoảng 63 tuổi thì đến năm 2025 đã đạt mức 74,5 tuổi. Lĩnh vực y tế đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật khó như ghép tạng, can thiệp tim mạch; sản xuất được nhiều loại vắc-xin… Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc khi tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ trên 60% (năm 1986) xuống còn khoảng 1,3% (2025).



