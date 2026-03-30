Mới đây, trong buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là chủ trương, đường lối xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới ngay tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng. Đó cũng là "tuyên ngôn" của Đảng ta về việc tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm" trong giai đoạn tới với tư duy mới, cách làm mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương .Ảnh: BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

Tổng Bí thư nêu rõ tư duy mới, cách làm mới là tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vừa phải đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số liên tục trong những năm tới. Muốn vậy, phải tạo được môi trường minh bạch, bảo đảm hành lang pháp lý an toàn để người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất - kinh doanh; để cán bộ, đảng viên mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Suy ngẫm kỹ, chúng ta nhận thấy tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư là kết hợp "xây và chống"; đề cao việc chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh đến cùng với "giặc nội xâm". Nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan chức năng là chủ động nhận diện đúng, trúng những thủ đoạn mới của "giặc nội xâm" thông qua hoạt động giám sát; kiểm tra, thanh tra nhiều mặt, nhiều chiều, có trọng tâm, trọng điểm với từng lĩnh vực, từng ngành, vị trí công tác, song không ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhằm triển khai sớm, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Trung ương đã thành lập nhiều đoàn công tác do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phụ trách đến kiểm tra công tác triển khai tại nhiều địa phương. Trên cơ sở kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các tỉnh, thành cũng đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho địa phương.

Thông qua đợt kiểm tra này, Trung ương sẽ có được thông tin toàn diện, thực tiễn về "nói và làm", "xây và chống" của người đứng đầu cơ quan Đảng, chính quyền địa phương; thực trạng vận hành của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp... để có những chỉ đạo, định hướng, xử lý kịp thời.



