Sức khỏe

Nhịn tiểu sau bữa nhậu, nam thanh niên bị vỡ bàng quang

N.Dung

(NLĐO) - Sau khi uống nhiều rượu bia và nhịn tiểu, nam thanh niên 29 tuổi tự ngã, bị vỡ bàng quang, phải phẫu thuật cấp cứu để giữ tính mạng.

Bệnh nhân 29 tuổi vừa được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La do vỡ bàng quang sau tai nạn, trong bối cảnh trước đó sử dụng rượu bia quá mức.

Bệnh nhân vỡ bàng quang sau tai nạn đang được theo dõi, điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo khai thác bệnh sử, sau khi uống nhiều rượu bia, người bệnh nhịn tiểu trong thời gian dài. Trong lúc di chuyển, bệnh nhân tự vấp ngã khi bàng quang đang căng đầy.

Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện đau dữ dội vùng bụng dưới, tiểu ra máu và bí tiểu. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã thăm khám, đặt sonde bàng quang, sau đó chuyển lên tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính cho thấy bàng quang bị vỡ, trong ổ bụng có nhiều dịch và máu cục. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, vỡ bàng quang và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ê kíp đã tiến hành cắt lọc mép vết vỡ, khâu phục hồi bàng quang hai lớp. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, tình trạng sức khỏe ổn định và có thể đi tiểu bình thường trở lại.

Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu – nam học, cho biết vỡ bàng quang là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng như viêm phúc mạc nước tiểu, nhiễm trùng, nhiễm độc, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ, nhiều trường hợp vỡ bàng quang xảy ra sau khi uống rượu bia do người bệnh nhịn tiểu khiến bàng quang căng đầy. Khi xảy ra va chạm hoặc té ngã, áp lực tăng đột ngột khiến thành bàng quang mỏng dễ bị vỡ, dù lực tác động không quá mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo không nên nhịn tiểu, đặc biệt sau khi uống nhiều rượu bia. Thói quen này kéo dài có thể gây rối loạn tiểu tiện, viêm nhiễm đường tiết niệu, sỏi thận, thậm chí suy thận.

Nếu sau khi uống rượu bia xảy ra ngã và xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dưới, bí tiểu hoặc tiểu ra máu, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu kịp thời.

Nam thanh niên uống bia đến vỡ bàng quang

Nam thanh niên uống bia đến vỡ bàng quang

(NLĐO) - Sau chầu bia "tới bến" cùng bạn bè, nam thanh niên 29 tuổi nhập viện trong tình trạng vỡ bàng quang dẫn đến viêm phúc mạc.

Người đàn ông bị vỡ bàng quang suýt chết do cố nhịn tiểu khi nhậu

(NLĐO) – Chiều 10-4, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết bệnh viện vừa cấp cứu thành công một ca bị vỡ bàng quang trong phúc mạc với kích thước lỗ vỡ rất lớn.

Vỡ bàng quang do uống bia, nhịn tiểu

(NLĐO) - Sau khi uống bia, đi xe máy và tự ngã trong tình trạng bàng quang căng nước tiểu, bệnh nhân đã bị vỡ bàng quang

