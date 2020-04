Theo đó, bệnh nhân nam tên T.M.M (SN 1980, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) nhập viện trong tình trạng sau khi nhậu, bị ngã và đau bụng dữ dội, bụng trướng, tiểu ra máu. Bệnh nhân được chẩn đoán vỡ bàng quang trong phúc mạc với kích thước lỗ vỡ rất lớn, gần 8cm. Trong ổ bụng người bệnh có gần 3 lít vừa máu vừa nước tiểu. Người bệnh mất nhiều máu, được truyền 2 đơn vị máu và được phẫu thuật nội soi thám sát ổ bụng kiểm tra các tạng trong ổ bụng, khâu bàng quang qua nội soi.



Bệnh nhân M. sau phẫu thuật đã khỏe, đang được các bác sĩ bệnh viện chăm sóc tận tình.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân bình phục tốt và đang được theo dõi tại Khoa Thận tiết niệu, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo Ths. BS Nguyễn Đức Duy - Phó Trưởng Khoa Thận tiết niệu của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, vỡ bàng quang do chấn thương là một cấp cứu trong niệu khoa. Do đó, cần chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời các tổn thương bàng quang và những thương tổn đi kèm mới có thể hạ thấp tỷ lệ tử vong và các biến chứng do chấn thương gây ra.

Trường hợp vỡ bàng quang trong phúc mạc thì bắt buộc phải phẫu thuật để khâu bàng quang và kiểm tra các tổn thương khác trong ổ bụng, dẫn lưu bàng quang. Vỡ bàng quang có thể bị nhầm với các tổn thương khác của đường niệu. Các triệu chứng của vỡ bàng quang bao gồm: đi tiểu ra máu; đau vùng hạ vị; khó khăn hay không thể đi tiểu được. Chụp Xquang có bơm chất cản quang, chụp cắt lớp vi tính, siêu âm có thể thấy tổn thương vỡ bàng quang.

Để phòng vỡ bàng quang, chúng ta cần tránh chấn thương và tránh để bàng quang căng đầy, khi cơ thể cảm nhận thấy rất mót tiểu hay đau tức. Phái mạnh không nên cố nhịn tiểu, đặc biệt sau cuộc nhậu để tránh vỡ bàng quang khi bị chấn thương.