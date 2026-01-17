HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

"Nhịp vợt yêu thương - Tết ấm Bàn Cờ" vận động hơn 420 triệu đồng

PHAN ANH

(NLĐO) - Thông qua giải pickleball, phường Bàn Cờ đã vận động hơn 420 triệu đồng để chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 17-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ, TPHCM tổ chức giải đấu pickleball với chủ đề "Nhịp vợt yêu thương - Tết ấm Bàn Cờ".

Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ Phạm Đăng Nam cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết cộng đồng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Chơi pickleball lo Tết cho người nghèo: Phường Bàn Cờ - TPHCM vận động hơn 420 triệu đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Bàn Cờ tiếp nhận sự ủng hộ công tác chăm lo Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Ngân hàng Vietcombank

Theo ông Phạm Đăng Nam, thể dục thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, mà còn bồi đắp tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và lối sống tích cực trong mỗi người dân. Pickleball – môn thể thao hiện đại, năng động, dễ tiếp cận nên ngày càng được đông đảo người dân yêu thích và tham gia.

Chơi pickleball lo Tết cho người nghèo: Phường Bàn Cờ - TPHCM vận động hơn 420 triệu đồng - Ảnh 2.

Các vận động viên tham gia tranh tài sôi nổi. Ảnh: PHAN ANH

Điểm đặc biệt của giải đấu lần này không chỉ nằm ở những trận tranh tài sôi nổi, mà còn ở giá trị nhân văn sâu sắc được gửi gắm qua chủ đề "Nhịp vợt yêu thương – Tết ấm Bàn Cờ".

Mỗi đường bóng, mỗi nhịp vợt không chỉ là sự thi đấu, mà còn là sự sẻ chia, kết nối tình người, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, để mùa xuân đến với mọi nhà thêm trọn vẹn, ấm áp và ý nghĩa.

Thông qua giải đấu, phường Bàn Cờ đã vận động hơn 420 triệu đồng để chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các vận động viên đoạt giải đã quyên góp phần thưởng của mình cho hoạt động chăm lo của phường Bàn Cờ.

Một số hình ảnh tại giải đấu gây quỹ chăm lo Tết:

Chơi pickleball lo Tết cho người nghèo: Phường Bàn Cờ - TPHCM vận động hơn 420 triệu đồng - Ảnh 3.

Trao huy chương cho các vận động viên tham gia giải đấu. Ảnh: PHAN ANH

Chơi pickleball lo Tết cho người nghèo: Phường Bàn Cờ - TPHCM vận động hơn 420 triệu đồng - Ảnh 4.

Trao giải cho các vận động viên đoạt giải ở hạng mục đôi nam nữ. Ảnh: PHAN ANH

Chơi pickleball lo Tết cho người nghèo: Phường Bàn Cờ - TPHCM vận động hơn 420 triệu đồng - Ảnh 5.

Trao giải cho các vận động viên đoạt giải ở hạng mục đôi nam. Ảnh: PHAN ANH

Chơi pickleball lo Tết cho người nghèo: Phường Bàn Cờ - TPHCM vận động hơn 420 triệu đồng - Ảnh 6.

Các vận động viên đoạt giải đã quyên góp phần thưởng của mình cho hoạt động chăm lo Tết của phường Bàn Cờ. Ảnh: PHAN ANH

TPHCM chăm lo Tết phường Bàn Cờ Giải Picklaball chăm lo Tết cho người nghèo
