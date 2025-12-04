Nhờ công an tìm người chuyển nhầm hơn 300 triệu vào tài khoản để trả lại

Sáng 4-12, tin từ Công an xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa hỗ trợ cho một công dân trên địa bàn xã này trao trả lại số tiền hơn 300 triệu đồng cho người khác do chuyển nhầm tài khoản.

Công an xã Đan Hải phối hợp cùng chị Thủy trao trả lại 300 triệu đồng cho anh Đạt

Trước đó, vào sáng 3-12, tài khoản ngân hàng của chị Trần Thị Thủy, (ngụ thôn Bình Phúc, xã Đan Hải) bất ngờ nhận được số tiền 303.000.000 đồng do một người lạ chuyển vào.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Thủy đã nhanh chóng liên hệ Công an xã Đan Hải để trình báo, nhờ xác minh và tìm người để hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên.

Nhận tin báo, Công an xã Đan Hải đã tiến hành điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định được người chuyển nhầm số tiền trên là anh Trần Tiến Đạt (ngụ tỉnh Nghệ An), nên đã hỗ trợ chị Thủy hoàn tất các thủ tục để hoàn trả số tiền trên cho anh Đạt.

Lãnh đạo Công an xã Đan Hải cho hay hành động của chị Thái rất đáng trân trọng, đồng thời biểu dương tinh thần trung thực và mong muốn lan tỏa hành động tích cực này đến cộng đồng dân cư.