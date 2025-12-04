Nhờ công an tìm người chuyển nhầm hơn 300 triệu vào tài khoản để trả lại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhờ công an tìm người chuyển nhầm hơn 300 triệu vào tài khoản để trả lại

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Bất ngờ nhận được hơn 300 triệu đồng do người lạ chuyển vào tài khoản, người phụ nữ ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo công an để nhờ tìm người trả lại.

Sáng 4-12, tin từ Công an xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa hỗ trợ cho một công dân trên địa bàn xã này trao trả lại số tiền hơn 300 triệu đồng cho người khác do chuyển nhầm tài khoản.

Nhờ công an tìm người chuyển nhầm hơn 300 triệu vào tài khoản để trả lại - Ảnh 1.

Công an xã Đan Hải phối hợp cùng chị Thủy trao trả lại 300 triệu đồng cho anh Đạt

Trước đó, vào sáng 3-12, tài khoản ngân hàng của chị Trần Thị Thủy, (ngụ thôn Bình Phúc, xã Đan Hải) bất ngờ nhận được số tiền 303.000.000 đồng do một người lạ chuyển vào.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Thủy đã nhanh chóng liên hệ Công an xã Đan Hải để trình báo, nhờ xác minh và tìm người để hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên.

Nhận tin báo, Công an xã Đan Hải đã tiến hành điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định được người chuyển nhầm số tiền trên là anh Trần Tiến Đạt (ngụ tỉnh Nghệ An), nên đã hỗ trợ chị Thủy hoàn tất các thủ tục để hoàn trả số tiền trên cho anh Đạt.

Lãnh đạo Công an xã Đan Hải cho hay hành động của chị Thái rất đáng trân trọng, đồng thời biểu dương tinh thần trung thực và mong muốn lan tỏa hành động tích cực này đến cộng đồng dân cư.

Tin liên quan

Cần khởi tố vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng ở Quảng Trị

Cần khởi tố vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Nếu người nhận tiền chuyển nhầm cố tình chiếm giữ số tiền nửa tỉ đồng thì có thể bị xử lý hình sự lên đến 5 năm tù

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Luật sư nêu 2 tình huống pháp lý

(NLĐO) - Luật sư cho biết người phụ nữ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng ở Quảng Trị có thể khởi kiện ra toà để đòi lại tiền

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Người nhận tiền chuyển nhầm nói gì?

(NLĐO) - Ông N.T.L. nói rằng sau khi ông nhận được số tiền lạ qua tài khoản, sáng hôm sau ông đã đến Công an phường Quảng Trị trình báo vụ việc

tỉnh Nghệ An tài khoản ngân hàng công an xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo