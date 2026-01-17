Nho khô, hạnh nhân, trái cây Mỹ tràn ngập thị trường Tết

Số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) cho biết trong tháng 12-2025, Việt Nam chi 528 triệu USD để nhập khẩu rau quả, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp chính vào sự tăng trưởng đột biến này là thị trường Mỹ, khi tăng đến 148%, đạt giá trị 307 triệu USD, cao nhất trong các nguồn cung cho Việt Nam.

Thị trường Trung Quốc dù vẫn tăng trưởng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng rơi xuống vị trí số 2 với 124 triệu USD.

Thị trường Úc cũng tăng trưởng cao ở mức 129%, xếp vị trí thứ 3, đạt giá trị 19 triệu USD.

Táo Mỹ

Tính chung cả năm 2025, nhập khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 3 tỉ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng nguồn cung từ Mỹ đạt 901 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái; xếp vị trí thứ 2 sau Trung Quốc (hơn 1 tỉ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Đại diện Vinafruit cho biết năm 2025 ghi nhận sự bùng nổ của trái cây từ Mỹ và Úc nhờ các đợt giảm thuế theo lộ trình và nhu cầu về trái cây cao cấp tăng.

"Mặc dù Việt Nam nhập khẩu tới 3 tỉ USD rau quả nhưng chúng ta vẫn xuất siêu kỷ lục (xuất khẩu đạt 8,56 tỉ USD), cho thấy vị thế của ngành rau quả Việt Nam đang rất mạnh trên bản đồ thế giới" – đại diện Vinafruit nhận định.

Nhiều loại hạt Mỹ tại khu hàng hóa Tết

Theo một số doanh nghiệp chuyên hàng nhập khẩu cho biết, bên cạnh trái cây, Việt Nam nhập từ Mỹ rất nhiều loại hạt có giá trị cao như: hạt dẻ cười, hạnh nhân, óc chó, hồ đào,… Bên cạnh phục vụ tiêu dùng trong nước mà còn chế biến, xuất khẩu.